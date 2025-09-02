Rettenetes: elektromos rollerrel gázoltak el egy kétéves kisfiút

Dermesztő jelenetek játszódtak le Pápán: a város egyik játszóterén száguldott át egy elektromos rolleres. A kétkerekű járművel közlekedő elkövető elsodort egy két éves kisfiút, aki megsérült a balesetben.

Kétéves gyermeket gázolt el egy rolleres Pápán Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Akaberka

A nagyobbik unokám a kötélmászón játszott, a kicsi pedig a csúszdáról érkezett le, amikor a roller elsodorta. Egy pillanaton múlt, hogy nem történt sokkal nagyobb baj. A kisfiam sírt, a lába meg is sérült, és ezek után már nem mert visszamenni játszani

- idézi a nagymama szavait a vaol.hu.