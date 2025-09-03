Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Életveszélyes manőver, száguldozó fiatal okozott káoszt Ceglédbercelen

manőver
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 11:45
elektromos rollerszáguldrollereséletveszélyesbírság
Csoda, hogy nem lett tragédia a vége.
Bors
A szerző cikkei

Elképesztő felvételen örökítette meg egy autós azt, amint legalább 60-nal száguld egy fiatal egy elektromos rolleren előtte Ceglédbercelen, annak ellenére, hogy a sebességhatár 50 kilométer per órás volt. A száguldozás itt nem ért véget, már a település végét jelző táblát is elhagyták, a rolleres pedig ekkor már több mint 70-nel ment.

70-nel száguldozott egy rolleres Ceglédbercelen / Fotó: Tények

A videón jól látszik az is, hogy a fiatal semmilyen védőfelszerelést nem viselt, egy szakértő szerint csoda, hogy épp bőrrel megúszta az életveszélyes manővért. A rolleres ráadásul jóval túllépte a megengedett sebességet, ezért tetemes büntetésre számíthat. Borbély Zoltán ügyvéd elmondta, a fiatal akár több százezres bírságot és egyéves eltiltást is kaphat - hangzott el a Tényekben. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu