Életveszélyes manőver, száguldozó fiatal okozott káoszt Ceglédbercelen

Elképesztő felvételen örökítette meg egy autós azt, amint legalább 60-nal száguld egy fiatal egy elektromos rolleren előtte Ceglédbercelen, annak ellenére, hogy a sebességhatár 50 kilométer per órás volt. A száguldozás itt nem ért véget, már a település végét jelző táblát is elhagyták, a rolleres pedig ekkor már több mint 70-nel ment.

70-nel száguldozott egy rolleres Ceglédbercelen / Fotó: Tények

A videón jól látszik az is, hogy a fiatal semmilyen védőfelszerelést nem viselt, egy szakértő szerint csoda, hogy épp bőrrel megúszta az életveszélyes manővért. A rolleres ráadásul jóval túllépte a megengedett sebességet, ezért tetemes büntetésre számíthat. Borbély Zoltán ügyvéd elmondta, a fiatal akár több százezres bírságot és egyéves eltiltást is kaphat - hangzott el a Tényekben.