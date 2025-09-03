Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Két gyerek vesztette életét rollerbalesetben – a sofőr elhajtott a helyszínről

haláleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 15:55 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 03. 15:57
tragédiabaleset
Egy autó gázolta halálra a testvérpárt, miközben elektromos rollerrel közlekedtek. A tettest másnap óvadék ellenében szabadon engedték.

Tragikus baleset történt az angliai Pitsea városában. A 16 éves Roman Casselden és 9 éves húga, Darcie egy elektromos rollerrel közlekedtek, amikor egy autó elütötte őket. A testvérpár a helyszínen életét vesztette. A jármű nem állt meg, a rendőrség később egy húszas éveiben járó férfit és nőt vett őrizetbe halálos közúti veszélyeztetés és cserbenhagyás gyanújával. 

Két gyerek vesztette életét rollerbalesetben – a sofőr elhajtott a helyszínről
Két gyerek vesztette életét rollerbalesetben – a sofőr elhajtott a helyszínről Fotó: Pexels

A nőt másnap óvadék ellenében szabadon engedték, a férfit pedig később elengedték, ellene nem indult további eljárás – írja a PEOPLE. – Most, hét hónappal később, augusztus 28-án a 21 éves Deimante Ziobryte megjelent a Basildon Magistrates’ Court előtt, ahol hivatalosan azzal vádolták, hogy elhagyta a baleset helyszínét. Ügye 2026. január 8-án folytatódik. 

A rendőrség közölte, hogy a nő más közlekedési bűncselekmények ügyében továbbra is óvadék alatt áll, a nyomozás pedig folyamatban van. A baleset után rengeteg részvétnyilvánítás érkezett. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu