Tragikus baleset történt az angliai Pitsea városában. A 16 éves Roman Casselden és 9 éves húga, Darcie egy elektromos rollerrel közlekedtek, amikor egy autó elütötte őket. A testvérpár a helyszínen életét vesztette. A jármű nem állt meg, a rendőrség később egy húszas éveiben járó férfit és nőt vett őrizetbe halálos közúti veszélyeztetés és cserbenhagyás gyanújával.

Két gyerek vesztette életét rollerbalesetben – a sofőr elhajtott a helyszínről Fotó: Pexels

A nőt másnap óvadék ellenében szabadon engedték, a férfit pedig később elengedték, ellene nem indult további eljárás – írja a PEOPLE. – Most, hét hónappal később, augusztus 28-án a 21 éves Deimante Ziobryte megjelent a Basildon Magistrates’ Court előtt, ahol hivatalosan azzal vádolták, hogy elhagyta a baleset helyszínét. Ügye 2026. január 8-án folytatódik.

A rendőrség közölte, hogy a nő más közlekedési bűncselekmények ügyében továbbra is óvadék alatt áll, a nyomozás pedig folyamatban van. A baleset után rengeteg részvétnyilvánítás érkezett.