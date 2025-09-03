Két gyerek vesztette életét rollerbalesetben – a sofőr elhajtott a helyszínről

Tragikus baleset történt az angliai Pitsea városában. A 16 éves Roman Casselden és 9 éves húga, Darcie egy elektromos rollerrel közlekedtek, amikor egy autó elütötte őket. A testvérpár a helyszínen életét vesztette. A jármű nem állt meg, a rendőrség később egy húszas éveiben járó férfit és nőt vett őrizetbe halálos közúti veszélyeztetés és cserbenhagyás gyanújával.
A nőt másnap óvadék ellenében szabadon engedték, a férfit pedig később elengedték, ellene nem indult további eljárás – írja a PEOPLE. – Most, hét hónappal később, augusztus 28-án a 21 éves Deimante Ziobryte megjelent a Basildon Magistrates’ Court előtt, ahol hivatalosan azzal vádolták, hogy elhagyta a baleset helyszínét. Ügye 2026. január 8-án folytatódik.
A rendőrség közölte, hogy a nő más közlekedési bűncselekmények ügyében továbbra is óvadék alatt áll, a nyomozás pedig folyamatban van. A baleset után rengeteg részvétnyilvánítás érkezett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.