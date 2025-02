Mindenki tisztában van azzal, hogy a napi kétszeri fogmosás a kulcsa annak, hogy a fogaid minél tovább fehérek maradjanak és ragyogjanak.

A fogmosás mellett ezt is érdemes csinálni Fotó: Pixabay.com

De egy új kutatás szerint van egy másik fürdőszobai szokás, amely egy másik sokkal rosszabb dolgok megelőzésében is segít. Azok, akik hetente legalább egyszer fogselymet használnak, csökkentik a valószínűsíthetően halálos kimenetelű stroke kockázatát.

A Dél-Karolinai Egyetem tudósai szerint a fogmosástól független előnyök között szerepel, az alacsonyabb fertőzésveszély és az erek kisebb duzzanata is. Több mint 6000 ember 25 évnyi adatát tanulmányozták a szakemberek. Kimutatták, hogy a rendszeres fogselyemhasználat 22 százalékkal alacsonyabb kockázattal jár az ischaemiás agyvérzés - a leggyakoribb típus - kialakulásában.

Azok, akik a fogaikat így ápolták, 44 százalékkal alacsonyabb volt a szívinfarktus veszélye és 12 százalékkal alacsonyabb a szabálytalan szívverés kockázata.

A stroke akkor következik be, amikor az agy egy részének vérellátása elzáródik, általában egy vérrög miatt.

A tanulmány szerzője, Souvik Sen professzor elmondta:

A szájhigiénia összefügg a gyulladással és az artériák megkeményedésével. A fogselyem használata csökkentheti a stroke kockázatát a szájüregi fertőzések és gyulladások csökkentése és más egészséges szokások ösztönzése révén. Ez egy olyan egészséges szokás, amelyet könnyű elsajátítani, megfizethető és mindenhol elérhető.

Már heti egyszeri fogselyem használata is elegendő volt a kockázat csökkentéséhez, de a gyakrabban történő fogselyemezés javította az agyvérzés veszélyének esélyét. A kutatás szerint az alacsonyabb kockázat a rendszeres fogmosás vagy fogorvosi látogatás előnyei mellett is fennállt - számol be róla a The Sun.