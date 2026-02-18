Magyarország rejtett kincsei: tengerszemek, amelyekbe beleszeretsz

Magyarországon is találunk különleges tengerszemeket, nem kell külföldre utazni értük.

Ezek a tavak részben természetes módon, részben egykori bányák helyén alakultak ki.

Megmutatjuk a legszebb hazai tengerszemeket és azt is, miért különlegesek.

A hazai tengerszemek eredete eltérő: egy részük természetes módon, karsztforrások hatására jött létre, mások elhagyott bányák mélyedéseiben alakultak ki. Közös jellemzőjük a meredek partfal, és a nagy vízmélység. Bár a köznyelv egységesen tengerszemként említi őket, földrajzi szempontból különböző képződményekről van szó. Az alábbiakban négy magyarországi tengerszemet mutatunk be.

A Megyer-hegyi az egyik legismertebb hazai tengerszem.

Fotó: Cseke Csilla / MTI

Mi az a tengerszem?

A tengerszem egy kisméretű, zárt tó, amely többnyire hegyvidéki környezetben, mélyedésben alakul ki. Jellemző rá, hogy meredek partfalak veszik körül, ezért a vízfelület szinte be van szorítva a tájba. A neve onnan ered, hogy felülnézetből a tó sokszor egy sötétebb, kerek foltként jelenik meg, mintha a hegy felszínén egy szem lenne.

Magyarországon a tengerszemek két fő típusba sorolhatók. Az egyik csoport természetes eredetű, ezek karsztterületeken jöttek létre, és forrásvíz táplálja őket. A másik csoport, amelyek egykori kő- vagy ásványbányák mélyedéseiben alakultak ki, miután a kitermelés megszűnt, és a területet feltöltötte a csapadék- és talajvíz. Ezeket a tavakat a köznyelv szintén tengerszemként tartja számon.

A tengerszemek vize általában hideg és mély, ezért fürdésre nem igazán alkalmasak. A víz színe a tó mélységétől, a környező kőzetektől és az oldott ásványi anyagoktól függ, ezért gyakran zöldes vagy kékes árnyalatú. A kedvelt kirándulóhelyek közül most négyet mutatunk be.

Megyer-hegyi tengerszem

A Megyer-hegyi tengerszem Északkelet-Magyarországon, a Zempléni-hegység területén található. Egy elhagyott malomkőbánya helyén alakult ki, miután a bányászat megszűnt, és a mélyedést csapadék- és talajvíz töltötte fel. A tó mesterséges eredetű, de mára természetes vízfelületként viselkedik. Medre meredek, vízmélysége jelentős, partfalait függőleges sziklafalak határolják. Felszíni kifolyása nincs, vize hideg és tiszta.