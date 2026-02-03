Mesevilággá vált Kékestető a havazásban, így néz ki most! – képgaléria

A távolban a Bükk, fent a mátrai csúcsokról nézve hóval borított a táj… Jól indult a február, az már biztos! A havazás rögtön a februári telihold idején, február 1-jén elkezdődött az ország több pontján, a többi között a Kékestetőt is mesevilággá változtatva. Azonban a Duna-Dráva Nemzeti Park is tartogat meglepetéseket.

Fehérbe borult Kékestető a havazás miatt / Fotó: Györgykő Zsombor/MetFigyelő

Mennyi hó hullott Kékestetőn?

A Mátrában már január végén megkezdődött a havazás, februárban az időjárás már igazi téli arcát mutatja. Február 1-jén, épp telihold idején is hullott a hó, de többi között Budapesten is megkezdődött a havazás új hulláma. Igaz, nem volt fagy, ezért amilyen gyorsan a hó lehullott, olyan gyorsan búcsúznunk is kellett tőle – pár óra alatt elolvadt.

Február 3-ra viszont a téli időjárás újabb meglepetéseket hozott.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint

havazás várható többfelé is, helyenként 5-10 centiméteres, friss hóval,

országszerte fagy volt, csak napközben várható fokozatos enyhülés,

kár ónos esővel borzolhatja a kedélyeket a tél,

délután 0 és +10 fok között alakul a hőmérséklet,

az észak-nyugati tájakon hidegebb maradhat.

Eközben a havazás a Kékestetőn igazi mesevilággá változtatta a környéket. Ahogy a magyar fővárosban még csak vékony hótakaró lepi el az utcákat, úgy a Mátrában már 15-20 centiméter körüli hómennyiség hullott le, a síelni vágyók nagy örömére! A havazás Kékestetőn fehérré változtatta a kilátót is. Ha épp oda tartasz, hogy a lélegzetelállító panorámában gyönyörködj vagy síelni szeretnél, akkor ne habozz! Most a legszebb arrafelé a látvány.

„Boldogan hagytam hátra”

Miközben a hó az úr Kékestetőn, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, azon belül is Béda-Karapancsán az erdei állatok már érzik a tavaszt. Profi fotósok - köztük Laczkó Martin Mohácsról - útnak eredtek, hogy megörökítsék a szarvasokat. Az agancshullatás időszaka még tart, egészen február végéig. Csakhogy február 2-től erdőlátogatási tilalom lépett érvénybe.

Egy vadásszal egyeztettem, hogy a tilalom előtt két napot még lehet -e tartózkodni azon a területen. Szerencsére rátaláltam két szarvastehénre. Kicsit közelebb merészkedtem hozzájuk és úgy helyezkedtem, hogy minél jobban rejtve legyek, illetve ne tudjanak kiszagolni. Közben kijöttek a sűrű takarásból. Kicsit rossz érzés volt, hogy most több mint egy hónapig nem mehetek a területükre, de kárpótolt a látvány és boldogan hagytam hátra az erdő lakóit!

– árulta le a Borsnak Martin.

Az elábbi képre kattintva tekintheted meg galériánkat a Kékestetőről és szarvasokról!