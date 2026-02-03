Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mesevilággá vált Kékestető a havazásban, így néz ki most! – képgaléria

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 15:05
mátraidőjárásKékestető
Végre igazi téli arcát mutatja az ország legmagasabb pontja. Hótakaróba burkolózott a Kékestető, amely most igazi mesevilággá vált. Amíg ott a hó az úr, addig a Duna-Dráva Nemzeti Parkban már ébredezik az élővilág, nem is akárhogyan. Mutatjuk galériánkban!

A távolban a Bükk, fent a mátrai csúcsokról nézve hóval borított a táj… Jól indult a február, az már biztos! A havazás rögtön a februári telihold idején, február 1-jén elkezdődött az ország több pontján, a többi között a Kékestetőt is mesevilággá változtatva. Azonban a Duna-Dráva Nemzeti Park is tartogat meglepetéseket.

Kékestető
Fehérbe borult Kékestető a havazás miatt / Fotó: Györgykő Zsombor/MetFigyelő

Mennyi hó hullott Kékestetőn?

A Mátrában már január végén megkezdődött a havazás, februárban az időjárás már igazi téli arcát mutatja. Február 1-jén, épp telihold idején is hullott a hó, de többi között Budapesten is megkezdődött a havazás új hulláma. Igaz, nem volt fagy, ezért amilyen gyorsan a hó lehullott, olyan gyorsan búcsúznunk is kellett tőle – pár óra alatt elolvadt.

Február 3-ra viszont a téli időjárás újabb meglepetéseket hozott.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint

  • havazás várható többfelé is, helyenként 5-10 centiméteres, friss hóval,
  • országszerte fagy volt, csak napközben várható fokozatos enyhülés, 
  • kár ónos esővel borzolhatja a kedélyeket a tél,
  • délután 0 és +10 fok között alakul a hőmérséklet, 
  • az észak-nyugati tájakon hidegebb maradhat.

Eközben a havazás a Kékestetőn igazi mesevilággá változtatta a környéket. Ahogy a magyar fővárosban még csak vékony hótakaró lepi el az utcákat, úgy a Mátrában már 15-20 centiméter körüli hómennyiség hullott le, a síelni vágyók nagy örömére! A havazás Kékestetőn fehérré változtatta a kilátót is. Ha épp oda tartasz, hogy a lélegzetelállító panorámában gyönyörködj vagy síelni szeretnél, akkor ne habozz! Most a legszebb arrafelé a látvány.

„Boldogan hagytam hátra”

Miközben a hó az úr Kékestetőn, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, azon belül is Béda-Karapancsán az erdei állatok már érzik a tavaszt. Profi fotósok - köztük Laczkó Martin Mohácsról - útnak eredtek, hogy megörökítsék a szarvasokat. Az agancshullatás időszaka még tart, egészen február végéig. Csakhogy február 2-től erdőlátogatási tilalom lépett érvénybe.

Egy vadásszal egyeztettem, hogy a tilalom  előtt két napot még lehet -e tartózkodni azon a területen. Szerencsére rátaláltam két szarvastehénre. Kicsit közelebb merészkedtem hozzájuk és úgy helyezkedtem, hogy minél jobban rejtve legyek, illetve ne tudjanak kiszagolni. Közben kijöttek a sűrű takarásból. Kicsit rossz érzés volt, hogy most több mint egy hónapig nem mehetek a területükre, de kárpótolt a látvány és boldogan hagytam hátra az erdő lakóit!

– árulta le a Borsnak Martin.

Az elábbi képre kattintva tekintheted meg galériánkat a Kékestetőről és szarvasokról!

Kékestető
Kékestető
Kékestető
Kékestető
Élővilág
Kékestető
Kékestető
Kékestető
A torony tetejéről lélegzetelállító a látvány.
Élővilág
Élővilág
Élővilág
Galéria: Mesevilággá vált Kékestető, a havazás az állatvilágra is hatott
1/12
Kékestető fehérbe borult. / Fotó: MetFigyelő/Györkő Zsombor

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu