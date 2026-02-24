Itt találod Magyarország legszebb hóvirágmezőit

Február végén, március elején még alig zöldül az erdő, a talajon még ott a tél nyoma, és egyszer csak megjelennek az első fehér kis virágok. Ekkor már tudjuk, hogy a tavasz nem várat már sokáig magára. Összeszedtük, hol keresd a legszebb hóvirágmezőket.
A hóvirágok a Galanthus nemzetségbe tartoznak, Európa déli és középső részén, valamint a Közel-Keleten őshonosak. A szakirodalom ma több mint húsz fajt tart számon a Pireneusoktól a Kaukázusig.
Magyarországon egyetlen faj számít őshonosnak, a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis). Emellett kertekben és arborétumokban találkozhatunk más fajokkal is, például a pompás hóvirággal (Galanthus elwesii) vagy a redőslevelű hóvirággal (Galanthus plicatus), de ezek dísznövényként kerültek hozzánk.
A kikeleti hóvirág 2005 óta védett növény Magyarországon.
A hóvirág évelő, hagymás növény. A föld alatt megbúvó, alig 1–2 centiméteres hagyma már a tél végén hajtani kezd. Virágzása rövid, többnyire egy-két hétig tart, de ezalatt tömegesen jelenik meg. Élőhelye az üde vagy félszáraz lombos erdő, ligeterdő, patakvölgy. Ha a talaj nedves és tápanyagban gazdag, hatalmas telepeket képes alkotni.
Ha biztosra szeretnél menni, akkor érdemes ellátogatnod valamelyik arborétumba. Több helyen kifejezetten hóvirágvirágzás idején a legszebb a kert. Mutatjuk, hol keresd őket:
Aki inkább erdei túrán találkozna velük, több régióban is jó eséllyel megtalálja őket:
A virágzás ideje évről évre változik. Egy enyhe január felgyorsíthatja, a hosszan tartó fagy késleltetheti a virágok megjelenését. Általában február közepétől, március végéig csodálhatjuk meg a hóvirágokat.
Védett növény
A hóvirág védett növény, ezért az erdei túrákon maradjunk a kijelölt ösvényeken, ne tapossuk le a virágtelepeket, és ne szedjünk belőle. A kikeleti hóvirág természetvédelmi értéke 10 000 Ft/szál, így akár néhány virág leszakítása is komoly pénzbírságot von maga után. Nagyobb mennyiség esetén pedig akár börtönbüntetés is járhat.
Súlyos bírság jár a hóvirág leszedéséért:
