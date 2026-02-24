Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Itt találod Magyarország legszebb hóvirágmezőit

hóvirág
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 13:15
túrahelyarborétumvédett növény
Ez az apró, fehér virág minden évben elsőként üzeni meg, hogy vége a télnek. Amikor az erdő alján megjelenik az első hóvirág, már sejthetjük: közeleg a tavasz, még ha a levegő hőmérsékletén ezt nem is érezzük. Rövid ideig nyílik, ezért időben szólunk, hogy le ne maradj róla.
Porosz Viktória
Február végén, március elején még alig zöldül az erdő, a talajon még ott a tél nyoma, és egyszer csak megjelennek az első fehér kis virágok. Ekkor már tudjuk, hogy a tavasz nem várat már sokáig magára. Összeszedtük, hol keresd a legszebb hóvirágmezőket.

Hó alól kibújó kikeleti hóvirág.
A kikeleti hóvirág a tavasz első hírnöke.
Fotó: Nitr / Shutterstock

Milyen hóvirág él Magyarországon?

A hóvirágok a Galanthus nemzetségbe tartoznak, Európa déli és középső részén, valamint a Közel-Keleten őshonosak. A szakirodalom ma több mint húsz fajt tart számon a Pireneusoktól a Kaukázusig.
Magyarországon egyetlen faj számít őshonosnak, a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis). Emellett kertekben és arborétumokban találkozhatunk más fajokkal is, például a pompás hóvirággal (Galanthus elwesii) vagy a redőslevelű hóvirággal (Galanthus plicatus), de ezek dísznövényként kerültek hozzánk.
A kikeleti hóvirág 2005 óta védett növény Magyarországon. 

Miért bírja a hideget?

A hóvirág évelő, hagymás növény. A föld alatt megbúvó, alig 1–2 centiméteres hagyma már a tél végén hajtani kezd. Virágzása rövid, többnyire egy-két hétig tart, de ezalatt tömegesen jelenik meg. Élőhelye az üde vagy félszáraz lombos erdő, ligeterdő, patakvölgy. Ha a talaj nedves és tápanyagban gazdag, hatalmas telepeket képes alkotni.

Hóvirágmezők arborétumokban

Ha biztosra szeretnél menni, akkor érdemes ellátogatnod valamelyik arborétumba. Több helyen kifejezetten hóvirágvirágzás idején a legszebb a kert. Mutatjuk, hol keresd őket:

  • Alcsúti Arborétum
    Az ország egyik legismertebb hóviráglelőhelye az Alcsúti Arborétum. Februárban és március elején hatalmas, összefüggő állomány borítja a park egyes részeit, sokan évek óta kifejezetten a hóvirágok miatt látogatnak ide.
Hóvirágok az Alcsúti Arborétumban.
Az Alcsúti Arborétumban minden évben gyönyörűek a hóvirágok. 
Fotó: Angelus.H / shutterstock
  • Nemzeti Botanikus Kert
    Vácrátóton a hóvirág több faját is meg lehet figyelni. A park lombos erdőrészében természetközeli hatású állományok találhatók, és a gyűjtemény botanikai szempontból is értékes.
  • Kámoni Arborétum
    A nyugat-dunántúli kert kora tavasszal szintén fehérbe öltözik. A hóvirág itt más korai hagymásokkal együtt nyílik.
  • Szarvasi Arborétum
    A Pepi-kert néven is ismert arborétumban a vízparti séták mellé társul a kora tavaszi virágzás látványa.

Természetes hóvirágmezők Magyarországon

Aki inkább erdei túrán találkozna velük, több régióban is jó eséllyel megtalálja őket:

  • Adony – a Duna menti ligeterdőkben kora tavasszal tömegesen virágzik a kikeleti hóvirág.
  • Balaton-felvidék, Nagyvázsony környéke: a romokkal tarkított erdőben látványos telepek alakulnak ki.
  • Érd-Ófalu, Duna-part: főváros-közeli sétaútvonal, ahol enyhébb teleken már februárban megjelennek.
  • Fertő–Hanság térsége, Hédervár környéke: keményfás ligeterdőkben gyakori lágyszárú.
  • Kerecsendi erdő (Heves megye): természetvédelmi terület, ahol rendszeresen látható nagyobb állomány.
  • Mecsek, különösen a Nyugat-Mecsek és Magyaregregy környéke: a dél-dunántúli erdőkben kifejezetten látványos a virágzás.
  • Pogány-folyó völgye, Somogy: nedvesebb erdőrészeken kiterjedt foltokban jelenik meg.

A virágzás ideje évről évre változik. Egy enyhe január felgyorsíthatja, a hosszan tartó fagy késleltetheti a virágok megjelenését. Általában február közepétől, március végéig csodálhatjuk meg a hóvirágokat.
 

Védett növény

A hóvirág védett növény, ezért az erdei túrákon maradjunk a kijelölt ösvényeken, ne tapossuk le a virágtelepeket, és ne szedjünk belőle. A kikeleti hóvirág természetvédelmi értéke 10 000 Ft/szál, így akár néhány virág leszakítása is komoly pénzbírságot von maga után. Nagyobb mennyiség esetén pedig akár börtönbüntetés is járhat.

Súlyos bírság jár a hóvirág leszedéséért:

