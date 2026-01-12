Elbűvölő téli séták a Szigetköz csendes ösvényein – Tökéletes feltöltődés Magyarország legnagyobb szigetén

A régió Európa egyik legnagyobb folyami szigete, amelyet több mellékág és holtág szabdal. A tájat a Duna alakította ki, különösen a XIX. századi folyószabályozások előtt, amikor az árterek szabadon terjeszkedtek. Cikkünkben ezt a különleges részt mutatjuk be, hiszen a Szigetköz télen is ideális úti cél, ha csendes, nyugodt feltöltődésre vágysz.

A Szigetköz télen is tökéletes úti cél, ahol a téli álmot alvó természetben, a Duna csendes ösvényein garantáltan feltöltődhetünk.

Fotó: Orbiati

Téli séták Magyarország egyik legkülönlegesebb táján.

Kastélyok, várak, tanösvények, zarándokutak és termálfürdő a Szigetközben.

Nyugodt belföldi kirándulás tömeg és zsúfoltság nélkül.

Miért különleges a Szigetköz télen?

A Győr és az osztrák–szlovák határ közelében fekvő térség történelmileg határvidék volt, falvai részben elszigetelten fejlődtek, ami hozzájárult a hagyományos településszerkezet fennmaradásához. A Szigetköz ma jelentős természetvédelmi terület, nagy része a Fertő–Hanság Nemzeti Parkhoz tartozik (ahol tavaly ilyenkor olyan enyhe volt az időjárás, hogy a virágok is szirmot bontottak). Télen az ártéri erdők letisztult képet mutatnak, kora tavasszal pedig a víz visszatérése adja meg a táj karakterét.

A Szigetköz téli úti céljai – 5 nyugodt, feltöltődést garantáló program

Mosonmagyaróvár, a Szigetköz kapuja

Mosonmagyaróvár a térség legnagyobb városa, ahol a Lajta folyó és a Mosoni-Duna találkozása határozza meg a városképet. A vár és a történelmi belváros egész évben látogatható, télen kifejezetten alkalmas sétákra. A mosonmagyaróvári vár a XIV. században épült, később királyi várként és főúri rezidenciaként is szolgált, ma pedig az egykori erőd falai között a mezőgazdasági kar és több kiállítótér működik. A Hansági Múzeum állandó kiállításai a helyi és regionális történelmet mutatják be.

A mosonmagyaróvári várnak 1818 óta nem védelmi, hanem oktatási szerepe van: előbb gazdasági akadémia, később a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara költözött a falak közé.

Fotó: iPomazkov / Shutterstock