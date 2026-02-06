Hova menjünk a hétvégén? Kocsonya, disznótoros és holdújévi ünnepség is várja a családokat

Mi mással tölthetnénk a dolgos hétköznapokat követő időszakot, mint pihenéssel és kikapcsolódással? Finom falatok, ínycsiklandó illatok, izgalmas programok és autentikus események adnak lehetőséget minderre, méghozzá hazánk különböző városaiban. Hétvégi programajánlónkban mindenki megtalálhatja a kedvencét!
Hamisítatlan fesztiválhangulattal vár Miskolc, méghozzá a régió legnagyobb rendezvényén! 2 nagy és 3 kisebb színpadon közel 100 koncerttel készülnek a szervezők, emellett bőséges étel- és italkínálat várja a látogatókat. A színes vásári forgatagban mindenki elveszhet egy kicsit, akárcsak a reggeltől késő estig tartó programkavalkádban. A kocsonya minden mennyiségben garantált, a fellépők között pedig olyan neveket találunk, mint a Wellhello, a Kowalsky meg a Vega, a Bikini vagy éppen Charlie.
Időpont: február 6-8.
Helyszín: Miskolc, Belváros
A disznóvágási időszak még tart, ennek adózik a szolnoki disznótoros is, ahol igazi falusi hangulatra számíthatunk. A frissen sült kolbász és hurka illata jelzi majd az esemény helyszínét, de azok sem szomorkodnak majd, akik a pecsenyét, a tepertőt, a velős pirítóst, a toros káposztát vagy a csülkös pacalpörköltet szeretik. A jó hangulatról ezen kívül farsangi jelmezes mulatság, népzenei táncház és a helyi termékek vására is gondoskodik.
Időpont: február 8. 8:00-13:00
Helyszín: Szolnok, Hild János tér 1.
Az immár hagyományosnak számító Fonyódi Kolbászfesztivál idén is szeretettel várja az érdeklődőket a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseményén. A tradicionális szombati kolbásztöltésen kívül magyar kézműves termékek vására, bemutatók, isteni ételek és italok, rétessütés, erdélyi kürtőskalács és megannyi finomság várja az arra járókat. Számíthatunk ezen kívül családbarát programokra, zenére és közösségi élményekre is. Pénteken a Republic és a 3 + 2 együttes, vasárnap pedig Kovács Kati várja a bulizni vágyókat.
Időpont: február 6-8..
Helyszín: Fonyód, Zákányi Kálmán Sportcsarnok és környéke
Aki szeretne egy igazi falusi disznóvágás részese lenni, ne hagyja ki az Inotai Toros Fesztivált, ahol a reggeli fogópálinkától a perzselésen át egészen a hurkakészítésig és egyéb húsfeldolgozási folyamatokig lehet majd bepillantást nyerni a hagyományokba. Lesz kolbásztöltő verseny, és természetesen a kísérőprogramok sem maradhatnak ki. Ezek között népi játékokat, gyerektotót, íjászatot, lovaskocsikázást, élménykovácsolást is találhatunk, a hangulatfelelős pedig Páli István tangóharmonikás és a Puncs zenekar lesz.
Időpont: február 7.
Helyszín: Inota, Faluház
A budapesti kínai közösség ezúttal is sok meglepetéssel készül a közelgő kínai holdújév alkalmából. A hétvégére két hivatásos séf is érkezik, méghozzá azért, hogy igazi szecsuáni fogásokat készítsenek a vendégeknek. 2026-ban először Magyarországon lenyűgöző „kungfu" tea kiöntést, tűzköpést, pecsét-vésést és más érdekes kulturális programokat is láthatunk. Lesznek színpadi műsorok, workshopok, kézműves bemutatók, hagyományos kínai játékok és tradicionális öltözékek is.
Időpont: február 7-8. 10:00-16:00
Helyszín: 1107 Budapest, Jegenye u. 30. – Chinatown Budapest (Monori Center)
