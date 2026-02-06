Hova menjünk a hétvégén? Kocsonya, disznótoros és holdújévi ünnepség is várja a családokat

Mi mással tölthetnénk a dolgos hétköznapokat követő időszakot, mint pihenéssel és kikapcsolódással? Finom falatok, ínycsiklandó illatok, izgalmas programok és autentikus események adnak lehetőséget minderre, méghozzá hazánk különböző városaiban. Hétvégi programajánlónkban mindenki megtalálhatja a kedvencét!

A hétvégi programajánló első állomása Miskolc és a népszerű Kocsonyafesztivál.

Fotó: Vajda János / MTI

5 remek esemény a hétvégi programajánló kínálatából:

Kocsonyafesztivál

Hamisítatlan fesztiválhangulattal vár Miskolc, méghozzá a régió legnagyobb rendezvényén! 2 nagy és 3 kisebb színpadon közel 100 koncerttel készülnek a szervezők, emellett bőséges étel- és italkínálat várja a látogatókat. A színes vásári forgatagban mindenki elveszhet egy kicsit, akárcsak a reggeltől késő estig tartó programkavalkádban. A kocsonya minden mennyiségben garantált, a fellépők között pedig olyan neveket találunk, mint a Wellhello, a Kowalsky meg a Vega, a Bikini vagy éppen Charlie.

Időpont: február 6-8.

Helyszín: Miskolc, Belváros

További információk: ITT

A Városi Disznótoros és Helyi Termékek Vására Szolnokon igazi disznótoros hangulattal vár.

Fotó: Somogyi Hírlap

Városi Disznótoros és Helyi Termékek Vására

A disznóvágási időszak még tart, ennek adózik a szolnoki disznótoros is, ahol igazi falusi hangulatra számíthatunk. A frissen sült kolbász és hurka illata jelzi majd az esemény helyszínét, de azok sem szomorkodnak majd, akik a pecsenyét, a tepertőt, a velős pirítóst, a toros káposztát vagy a csülkös pacalpörköltet szeretik. A jó hangulatról ezen kívül farsangi jelmezes mulatság, népzenei táncház és a helyi termékek vására is gondoskodik.

Időpont: február 8. 8:00-13:00

Helyszín: Szolnok, Hild János tér 1.

További információk: ITT

A Fonyódi Kolbászfesztivál 2026-ban is változatos programokkal és finom ételekkel készül.

Fotó: Somogyi Hírlap

16. Fonyódi Kolbászfesztivál

Az immár hagyományosnak számító Fonyódi Kolbászfesztivál idén is szeretettel várja az érdeklődőket a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseményén. A tradicionális szombati kolbásztöltésen kívül magyar kézműves termékek vására, bemutatók, isteni ételek és italok, rétessütés, erdélyi kürtőskalács és megannyi finomság várja az arra járókat. Számíthatunk ezen kívül családbarát programokra, zenére és közösségi élményekre is. Pénteken a Republic és a 3 + 2 együttes, vasárnap pedig Kovács Kati várja a bulizni vágyókat.