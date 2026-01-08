Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Így néz ki a Balaton télen, jeges vizével és havas partjával.

Így még biztos te sem láttad a Balatont – Mesés téli fotókon a magyar tenger

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 09:45
Nyáron hangos és élettel teli, a hidegebb hónapokban azonban teljesen más arcát mutatja. Cikkünkben most megmutatjuk, hogy milyen varázslatos a Balaton télen, amikor a jeges víz és a csendes kikötő egyedi hangulatot áraszt.
A magyar tengerről mindenkinek azok a forró, felejthetetlen nyarak ugranak be először, amikor önfeledten lubickoltunk a vízben, miközben minden pillanatban egy újabb gombóc fagyi után vágytunk. De milyen varázslatos képet fest a Balaton télen? Tekintsd meg galériánkat!

Befagyott Balaton télen.
Mutatjuk, hogyan fest a Balaton télen.
Fotó: Laszlo Szirtesi /  Getty Images
  • A Balaton minden évszakban más és más arcát mutatja.
  • A magyar tenger az év 365 napján képes elkápráztatni minket.
  • Ezek a téli képek nosztalgikus érzést kelthetnek benned.

Így néz ki a Balaton télen – Talán így még sosem láttad

Míg a Balaton nyáron az élet középpontja, a hidegebb hónapokban elcsendesedik. A strandok kiürülnek, a szórakozóhelyek bezárnak és, mindent átvesz a teljes nyugalom. A part melletti sétányokra hó telepszik, a víz felszínét jégkristályok borítják, miközben minden annyira titokzatos. A magyar tenger minden évszakban más arcát mutatja, miközben szemkápráztató látványt nyújt.

A téli Balaton mesés látványa még napjainkban is segít felidézni azokat a régi szép időket, amikor még nem volt szükség korcsolyapályákra, mivel bátran rá lehetett menni a befagyott tó jegére. Az alábbi képgaléria a Balaton fővárosának partjáról, Siófokról mutatja be a fagyos magyar tengert. Nézd meg ezeket a szemkápráztató képeket, és merülj el ebben a természeti csodában!

Mesés téli kép Siófokról, a Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola előtti partszakaszról.
Jeges Balaton Siófoknál.
Siófok kikötője télen.
A siófoki hajóállomáshoz tartozó havas sétány.
Siófok kikötője, ahonnan látszik az Aranypart és az óriáskerék.
A képen a jeges Balaton látható, a távolban pedig a A Béke jóságos angyala szobor emelkedik a magasba.
A siófoki Aranypart havazás után.
Az alábbi videóban a jégbe fagyott Balatonról tekinthetsz meg egy kisfilmet:

