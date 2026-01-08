Így még biztos te sem láttad a Balatont – Mesés téli fotókon a magyar tenger

A magyar tengerről mindenkinek azok a forró, felejthetetlen nyarak ugranak be először, amikor önfeledten lubickoltunk a vízben, miközben minden pillanatban egy újabb gombóc fagyi után vágytunk. De milyen varázslatos képet fest a Balaton télen? Tekintsd meg galériánkat!
Míg a Balaton nyáron az élet középpontja, a hidegebb hónapokban elcsendesedik. A strandok kiürülnek, a szórakozóhelyek bezárnak és, mindent átvesz a teljes nyugalom. A part melletti sétányokra hó telepszik, a víz felszínét jégkristályok borítják, miközben minden annyira titokzatos. A magyar tenger minden évszakban más arcát mutatja, miközben szemkápráztató látványt nyújt.
A téli Balaton mesés látványa még napjainkban is segít felidézni azokat a régi szép időket, amikor még nem volt szükség korcsolyapályákra, mivel bátran rá lehetett menni a befagyott tó jegére. Az alábbi képgaléria a Balaton fővárosának partjáról, Siófokról mutatja be a fagyos magyar tengert. Nézd meg ezeket a szemkápráztató képeket, és merülj el ebben a természeti csodában!
Az alábbi videóban a jégbe fagyott Balatonról tekinthetsz meg egy kisfilmet:
