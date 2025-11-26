Értékes kincseket hagytak hátra az elfeledett, felvidéki kastélyban – Galéria

Varázslatos elhagyatott kastély rejtőzik a fák között. A Felfedező nevű, híres, magyar urbexes járt a felvidéki kastélyban. Hosszú évek óta nem élhet benne senki, de még minidig kincsek rejtőznek a falai között.

Fa lépcső a felvidéki kastélyban / Fotó: A Felfedező-urbexes

Az urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a Fejér vármegyei ház.

A felvidéki kastély nagytermében egy zongora áll, az egyik szobában pedig egy kristálycsillár lóg a plafonról. Egykor fényűző élet színtere lehetett, de mára mindent belepett a por...

