Értékes kincseket hagytak hátra az elfeledett, felvidéki kastélyban – Galéria

Varázslatos elhagyatott kastély rejtőzik a fák között. A Felfedező nevű, híres, magyar urbexes járt a felvidéki kastélyban. Hosszú évek óta nem élhet benne senki, de még minidig kincsek rejtőznek a falai között.
Az urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a Fejér vármegyei ház.
A felvidéki kastély nagytermében egy zongora áll, az egyik szobában pedig egy kristálycsillár lóg a plafonról. Egykor fényűző élet színtere lehetett, de mára mindent belepett a por...
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
