Ebbe beleborzongsz, ha meglátod: nyom nélkül tűntek el a magyar gyár dolgozói – galéria

Sietősen tűnhettek el a dolgozók egy film- és fotópapírgyárból. Az üzemben mindent hátrahagytak: üvegcsék és dobozok hevernek szanaszét. Az irodákban számítógépek és rengeteg papír őrzi a titkos információkat.

Mindent hátrahagytak a film- és fotópapírgyárban Fotó: A Felfedező-urbxes

A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a felvidéki kastély, ahol értékes kincseket hagytak hátra. Most egy régi film- és fotópapírgyárban járt. A hely még őrzi a régi idők emlékeit, a forgószéken még ott lóg a kék köpeny, de már hosszú évek óta nem öltötte magára senki.

