Ebbe beleborzongsz, ha meglátod: nyom nélkül tűntek el a magyar gyár dolgozói – galéria

Sietősen tűnhettek el a dolgozók egy film- és fotópapírgyárból. Az üzemben mindent hátrahagytak: üvegcsék és dobozok hevernek szanaszét. Az irodákban számítógépek és rengeteg papír őrzi a titkos információkat.
A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a felvidéki kastély, ahol értékes kincseket hagytak hátra. Most egy régi film- és fotópapírgyárban járt. A hely még őrzi a régi idők emlékeit, a forgószéken még ott lóg a kék köpeny, de már hosszú évek óta nem öltötte magára senki.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
