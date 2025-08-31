Még a tévét és a gyerekjátékokat is hátrahagyták: nyomtalanul tűnt el egy teljes város lakossága – urbex galéria

Titokzatos, elhagyott helyek, romok, rég kiüresedett épületek, magukra hagyott bútorok. Ilyen helyek felfedezéséről szól az Urbex, a kalandorok számára pedig valódi kincsesbánya, ha nem csak egy-egy magára hagyott épületre, de egy egész üresen pangó városkára bukkannak. Azt hihetnénk, ilyenek nem nagyon vannak, pedig akad szép számmal. Egyike ezeknek Japán egyik szigetén található.

Urbex fotó a japán szigetvárosból: 50 éve nem él itt senki, korábban ezrek lakták

Pillanatok alatt ürült ki a szigetet elfoglaló miniváros

Hasima szigetének története igen különleges. A környéken már az 1800-as években folytattak tenger alatti szénbányászatot, a XX. század hajnalán pedig aprócska várost kezdtek el kialakítani az egyébként nem túl nagy, nagyjából 160x480 méteres szigeten. Az építkezések komolyságát jól mutatja, hogy 1916-ban itt húzták fel az akkori Japán első és egyben hosszú ideig legmagasabb vasbeton épületét, ami kilenc emeletes volt. A sziget népsűrűsége az ötvenes évek végére érte el a maximumát, ekkor 5000-nél is többen éltek itt. Az apró alapterület miatt ez volt a világ akkori legsűrűbben lakott települése, hektáronként 835 emberrel. Ez még a mai Tokió népsűrűségének is a hatszorosa!

A lakó- és közigazgatási épületek mellett szentélyek, rendőrség, posta, óvoda, mozi, vendéglők, üzletek, szálloda és kórház is volt a szigeten.

Aztán 1974 januárjában elrendelték a bányák bezárását, a sziget pedig pár röpke hónap alatt teljesen elnéptelenedett. Az itt élők sok mindent hagytak maguk után: gépeket, bútorokat, de még személyes tárgyakat, gyerekjátékokat is.

