Még a tévét és a gyerekjátékokat is hátrahagyták: nyomtalanul tűnt el egy teljes város lakossága – urbex galéria

Titokzatos, elhagyott helyek, romok, rég kiüresedett épületek, magukra hagyott bútorok. Ilyen helyek felfedezéséről szól az Urbex, a kalandorok számára pedig valódi kincsesbánya, ha nem csak egy-egy magára hagyott épületre, de egy egész üresen pangó városkára bukkannak. Azt hihetnénk, ilyenek nem nagyon vannak, pedig akad szép számmal. Egyike ezeknek Japán egyik szigetén található.
Hasima szigetének története igen különleges. A környéken már az 1800-as években folytattak tenger alatti szénbányászatot, a XX. század hajnalán pedig aprócska várost kezdtek el kialakítani az egyébként nem túl nagy, nagyjából 160x480 méteres szigeten. Az építkezések komolyságát jól mutatja, hogy 1916-ban itt húzták fel az akkori Japán első és egyben hosszú ideig legmagasabb vasbeton épületét, ami kilenc emeletes volt. A sziget népsűrűsége az ötvenes évek végére érte el a maximumát, ekkor 5000-nél is többen éltek itt. Az apró alapterület miatt ez volt a világ akkori legsűrűbben lakott települése, hektáronként 835 emberrel. Ez még a mai Tokió népsűrűségének is a hatszorosa!
A lakó- és közigazgatási épületek mellett szentélyek, rendőrség, posta, óvoda, mozi, vendéglők, üzletek, szálloda és kórház is volt a szigeten.
Aztán 1974 januárjában elrendelték a bányák bezárását, a sziget pedig pár röpke hónap alatt teljesen elnéptelenedett. Az itt élők sok mindent hagytak maguk után: gépeket, bútorokat, de még személyes tárgyakat, gyerekjátékokat is.
Az alábbi képre kattintva nézheted végig galériánkat az elhagyatott szigetvárosról:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák.
