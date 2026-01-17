A top 5 leghangulatosabb budapesti mozi téli estékre

Nem messze laktunk a budai Bartók Mozitól. Jól emlékszem a hely miliőjére, a kétoldalt levezető lépcsősorra, ami az előtérhez és a büféhez vezetett és innen nyíltak a nézőtér bejáratai is. Odabent kemény, kényelmetlen ülések vártak az elkövetkező két órára, de az izgalom, amit az egyes filmek miatt éreztünk, felülírta a diszkomfortot. Máig úgy vélem, a Bartók a leghangulatosabb budapesti mozik egyike volt.

Téli estékre ideális programot kínálnak a leghangulatosabb budapesti mozik

A Corvin, Puskin és Uránia mozik különleges filmklubokkal és fesztiválvetítésekkel várják a közönséget.

A Művész és Tabán Art mozik intimebb termekkel és változatos programokkal kínálnak kulturális élményt.

A régi mozik hangulata, kopott kárpitjai és nosztalgikus miliője különleges, romantikus alternatívát nyújt a modern multiplexekhez képest.

Melyek a leghangulatosabb budapesti mozik hideg estékre?

Akkoriban csak ilyen mozik voltak, így nem igazán volt összehasonlítási alap, de mi mégis szerettük őket, hiszen ezek jelentették a filmes kikapcsolódást. Ma már mindenféle modern, jövőbe mutató csodatechnika, imax, 4D és hasonlók kápráztatják el az ember érzékszerveit, én mégis egyfajta romantikus nosztalgiát érzek a régi filmszínházak iránt.

Persze, vannak filmek, amelyek a modern technika vívmányaival élvezhetők csak igazán: sosem felejtem el, amikor a Gladiátorra beülve életemben először éreztem azt, mintha Maximus legioinak kellős közepén ültem volna, amikor azok megindultak a germánok ellen a film elején. A mai filmek pedig még ezt az élményt is sokszorosan felülmúlják.

De vannak olyan évtizedes klasszikusok, amelyekhez sokkal jobban illenek a régi kis kopott, öreg kárpit szagú, retro mozik. Ezek közül mazsolázunk cikkünkben, amelyek akár egy romantikus téli estére is tökéletes választás lehetnek.

Corvin Mozi

A Corvin Mozi saját programjai között rendszeresen szerepelnek különleges filmklub-vetítések, fesztiválok és tematikus sorozatok (például Sci-Fi Csütörtök vagy CineKorda ritkaságok), így nemcsak új premierek, hanem válogatott közönségfilmek is láthatók nagyvásznon – egy olyan kulturális moziélményt ad, ami túlmutat a tipikus blockbuster-estén.