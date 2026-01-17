A top 5 leghangulatosabb budapesti mozi téli estékre

Nem messze laktunk a budai Bartók Mozitól. Jól emlékszem a hely miliőjére, a kétoldalt levezető lépcsősorra, ami az előtérhez és a büféhez vezetett és innen nyíltak a nézőtér bejáratai is. Odabent kemény, kényelmetlen ülések vártak az elkövetkező két órára, de az izgalom, amit az egyes filmek miatt éreztünk, felülírta a diszkomfortot. Máig úgy vélem, a Bartók a leghangulatosabb budapesti mozik egyike volt.
Akkoriban csak ilyen mozik voltak, így nem igazán volt összehasonlítási alap, de mi mégis szerettük őket, hiszen ezek jelentették a filmes kikapcsolódást. Ma már mindenféle modern, jövőbe mutató csodatechnika, imax, 4D és hasonlók kápráztatják el az ember érzékszerveit, én mégis egyfajta romantikus nosztalgiát érzek a régi filmszínházak iránt.
Persze, vannak filmek, amelyek a modern technika vívmányaival élvezhetők csak igazán: sosem felejtem el, amikor a Gladiátorra beülve életemben először éreztem azt, mintha Maximus legioinak kellős közepén ültem volna, amikor azok megindultak a germánok ellen a film elején. A mai filmek pedig még ezt az élményt is sokszorosan felülmúlják.
De vannak olyan évtizedes klasszikusok, amelyekhez sokkal jobban illenek a régi kis kopott, öreg kárpit szagú, retro mozik. Ezek közül mazsolázunk cikkünkben, amelyek akár egy romantikus téli estére is tökéletes választás lehetnek.
A Corvin Mozi saját programjai között rendszeresen szerepelnek különleges filmklub-vetítések, fesztiválok és tematikus sorozatok (például Sci-Fi Csütörtök vagy CineKorda ritkaságok), így nemcsak új premierek, hanem válogatott közönségfilmek is láthatók nagyvásznon – egy olyan kulturális moziélményt ad, ami túlmutat a tipikus blockbuster-estén.
A Budapest szívében található Puskin artmoziban nemcsak friss premierek, hanem tematikus filmklubok, zenés sorozatok és fesztiválvetítések is rendszeresen szerepelnek a műsorban (például Zenélő Képkockák vagy Olasz Filmfesztivál vetítések), így a téli estékhez különleges, a mainstream kínálattól eltérő programot kínálnak. A moziban több terem – például Metropolis, Amarcord és Körhinta – biztosít hangulatos, intim filmnézési élményt.
Az elegáns, keleties dizájnú Uránia Nemzeti Filmszínház egy különleges artmozi Budapest belvárosában, ahol a klasszikus és kortárs filmek mellett rendezvények, nemzetközi filmfesztiválok és tematikus sorozatok is szerepelnek a saját programkínálatban, így egy kellemes téli estére nem csupán egy mozifilm, hanem gazdagabb kulturális élmény is választható nagyvásznon.
A Művész Mozi Budapest VI. kerületében, a Teréz körúton található artmozi, amely intimebb hangulatú termekkel és sokszínű műsorral vár, illetve saját programjai között rendszeresen szerepelnek filmklubok és tematikus vetítések (például a Művész Filmklub Mesterházy Lilivel), így nemcsak friss premierek, hanem gondolkodtató és különleges filmválasztások is várnak nagyvásznon.
A Krisztina körúton található Tabán Art Mozi, amelynek sokszínű programkínálatában nemzetközi filmfesztiválok, tematikus vetítések és különleges filmklub‑estek is szerepelnek a friss műsor mellett. A mozi két teremmel, korszerű digitális vetítéssel és családias hangulattal várja a nézőket, emellett minőségi kávéval és süteménnyel kiegészített büféje is hozzájárul ahhoz, hogy egy hűvös estén inkább itt ülj le egy jó filmre, mint hogy otthon maradj.
Emlékszel, amikor még ilyen filmhíradók mentek a filmek előtt a mozikban?
