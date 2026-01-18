Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Télen sem kell bezárkózni: 5 budapesti iglu, amit érdemes kipróbálni

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 15:15
belföldi utazásBudapestétteremteraszkávézó
Ha szívesen ülnél kint a szabadban, de a hideg miatt nem tudod megtenni, erre is létezik megoldás. Budapesten több helyen is iglukkal várnak, hogy télen is megmaradjon a szabadtéri élmény, csak néhány fokkal kellemesebb környezetben.
  • Télen sem kell lemondani a kiülésről, ha igluban ülünk.
  • Budapesten több helyen is elérhető a fűtött iglu.
  • Ezek az igluk a hideg hónapokban is hamisítatlan teraszélményt nyújtanak.

Télen is vágyunk a közösségi élményekre, baráti találkozókra, de sokan nem szeretnek zárt terekbe zsúfolódni. Erre biztosítanak remek megoldást az igluk, amelyek fűtött kuckókként funkcionálnak a kültéri teraszokon. Alább öt olyan iglus helyet mutatunk, ahol nem kell fagyoskodnod, miközben a budapesti panorámában gyönyörködsz.

Fűtött iglu Budapesten
Fűtött iglu Budapesten a téli teraszélményhez.
Fotó: Nandani Bridglal /  GettyImages

Budapesti igluk: 5 hely, ahol télen is jó kiülni

360 Bar

A 360 Bar a téli időszakban iglukkal egészíti ki a tetőteraszát, ahol a fűtött buborékokból gyönyörködhetsz a budapesti körpanorámában. Kilenc iglu közül választhatsz attól függően, hogy milyen hangulatra vágysz. Az iglu nagyszerű helyszín lehet egy randihoz, amelyen a kilátás és az asztalra érkező fondü, illetve italok tovább emelhetik a hangulatot. 

Zsiráf Buda
A Zsiráf Budában télen is átélheted a szabadtéri hangulatot. A Széllkapu Park mellett felállított igluk védett, fűtött teret biztosítanak azok számára, akik a hidegben sem akarnak lemondani a teraszozásról. Az iglukból kinézve megcsodálhatod a park téli arcát, miközben bent kényelmesen elidőzhetsz egy pizza mellett. 

Bereg Embassy
A Bereg Embassy a Hattyúház udvarában télen is iglukkal egészíti ki a kertet. A fűtött kuckók jól elkülönülnek egymástól, így nyugodt beszélgetésekhez vagy hosszabb vacsorákhoz is kényelmesek. 

Aranybástya
Az Aranybástyában szintén iglukkal egészítik ki a teraszt a Várnegyedben. A fűtött kuckókból tisztán élvezhető a város panorámája a Vár történelmi épületeivel a háttérben. Az igluk nagyszerűek egy ebédhez vagy vacsorához, amely során a figyelem nemcsak a fogásokra, hanem a pazar kilátásra terelődhet.

BOATanic Terrace & Bar
Fűtött iglukkal várnak a BOATanic Terrace & Bar nevű hajós étterem tetőteraszán. A Budai Várnegyed látványa tárul eléd a védett buborékokból, amelyek meghitt hangulatot teremtenek egy esti találkozóhoz, miközben az asztalhoz gondosan összeállított italok és fogások érkeznek.

