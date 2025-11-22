Akár a mesékben: fehérbe borult Dobogókő, káprázatos képeken a hófödte táj – galéria

Ahogy arról a Bor beszámolt, az elmúlt napokban egyre több helyen borult fehérbe a táj Magyarországon, mások mellett láthattuk csodás hófödte tájakat a Börzsönyben, Kékestetőn vagy éppen Sopronban.

Belepte a hó Dobogókőt Fotó: Beküldött

A meteorológia szerint szép lassan az egész országba megérkezik a havazás, ami csodás látvány mellett sok problémát is okozhat. A katasztrófavédelem már ki is adott egy figyelmeztetést, melyben azt írják, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint szombat délelőttig a Bakony és az Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó, továbbá a meteorológusok helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek.

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak - tartalmazza a közlemény.

Ugyanakkor az út- és látási viszonyoknak, a télies körülmények között fokozott figyelmet igényel az autóvezetés, mert az autó megcsúszhat, ami a féktávolság jelentős növekedésével jár - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy indulás előtt célszerű meggyőződni a jármű műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről, amelynek elakadás esetén is elegendőnek kell lennie. Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni, illetve érdemes élelmiszert, italt, plusz kabátot és egy takarót is bekészíteni az autóba.

A hó pedig valóban nem is váratott magára, hiszen már fehérbe borult Dobogókő is. A péntek esti havazásról olvasónk több fotót is megosztott velünk, a galériát a képre kattintva nézheted meg!