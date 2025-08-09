Itt élnek ma is a hét kontinens állatai – 159 éves a Fővárosi Állat- és Növénykert

Ahányszor csak betérünk az állatkertbe, a legkülönfélébb állatokkal találhatjuk szembe magunkat. Nemrégiben a szibériai tigriskölykökben gyönyörködhettünk, pár éve óriási gyász követte az állatkertben született Asha elefánt halálhírét. A Fővárosi Állat- és Növénykert idestova 159 éve otthont ad a hét kontinens egzotikus állatfajainak. Galériánkban mutatjuk, hogyan nézett ki az Állatkert ezalatt a sok-sok év alatt!

1935. Így nézett ki a Fővárosi Állat- és Növénykert főbejárata. Fotó: Fortepan / Gara Andor

159 éves a Fővárosi Állat- és Növénykert

A Városliget egyik központi különlegességének számít Budapest állatkertje. Nem csupán a magyarok, hanem a turisták körében is népszerű az egyre színesebb állatvilágnak otthont adó Fővárosi Állat- és Növénykert, ami ezen a héten szombaton lesz 159 éves.

Az Állatkert 1866-ban, augusztus 9-én nyílt meg Xantus János természettudós közreműködésével és igazgatásával. A jogvégzett természettudós 1847-ben lett ügyvéd. A szabadságharc bukása után az osztrák ezredbe sorozták, innen szökött el Észak-Amerikába, ahol 13 éven át végzett természettudományos gyűjtéseket. 1864-ben végleg hazatért hatalmas természettudományi gyűjteményével, és kezdeményezésére két év múlva megnyílhatott a pesti állatkert, aminek első igazgatója is lett.

Azóta már valamennyi kontinensről érkeztek különféle állatok. Az emlősöktől a halakon és a rovarokon át a madarakig mindenféle élőlény megtekinthető. Ilyenkor arra is emlékezünk, hogy milyen különleges élővilággal osztozunk ezen a bolygón.

Megmutatjuk, hogyan is nézett ki a Fővárosi Állat- és Növénykert az elmúlt száz évben!