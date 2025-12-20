Szarvaskő télen: csendes csoda a Bükk szívében, ha elvonulnál a világ elől

Eleged van a hömpölygő tömegből, a csillogó-villogó, néha már kissé tömény karácsonyi dekorációkból, a karácsony előtti rohanásból, és nem vágysz másra, mint egy csendes, minden pörgéstől távol eső kuckóra, egy nyugalmat és tisztaságot árasztó menedékre? Akkor a te ideális úti célod az Egertől mindössze negyed órás autóútra, a Bükki Nemzeti Park területén fekvő bájos Szarvaskő.

A szarvaskői Várhegy téli varázsa vonzó úti cél lehet a kirándulók számára / Fotó: wikipedia

A szarvaskői várrom, a Major-tetői kilátó és a Gilitka-völgy téli hangulata mesébe illő úti célokat kínál.

A földtani tanösvény 9 kilométeres útvonala valódi időutazás a Bükk mélyéről feltáruló ősi kőzetek világába.

A rendezett faluközpont és a környékbeli látnivalók – Bélapátfalvától Szilvásváradig – egyaránt élményt adnak a csendes elvonulást vagy az aktív kirándulást keresőknek.

Szarvaskő, az ökoturizmus legbájosabb vendégcsalogató falva

A kristálytiszta levegő, a csend, a természet közelsége könnyen rásegítik az embert az elcsendesedésre, a lelki feltöltődést nyújtó elvonulásra. Az erdők ölelésében, az Eger-patak szűk kis szurdokvölgyében megbúvó falu minden szempontból ideális választás lehet azoknak, akik a zsongó nagyvárosi karácsonyvárás helyett a csendes rákészülést választanák.

Szarvaskő az 1910-es években - a település bája ma is átérezhető / Fotó: wikipedia

Ráadásul még attól sem kell tartani, hogy esetleg unatkoznál itt, az „Isten háta mögött”. Ellenkezőleg! Szarvaskő annyi téli csodát, ünnepi meglepetést tartogat, hogy csak győzd végigvenni mindahányat.

Hunyd be a szemed, és képzeld el, ahogy ébredés után egy bögre gőzölgő kávéval köszöntöd a reggelt. Dér csípte levelek néznek vissza rád minden irányból, miközben a fagyos levegőben kirajzolódik a lélegzeted párája. Hát nem csodás?

Szarvaskő kincsei közel s távol

Szarvaskő – ahol ősszel Csipkebogyó Fesztivált is tartanak – ideális hely a túrázásra, a kirándulásra, hiszen az erdők csendje, a környező látványosságok egyaránt izgalmas programokat kínálnak.

A falu felett magasodó, 446 méter magas, festői elnevezésű Keselyűbércen állt egykor az egri püspök erőssége, a tatárjárás idején épült szarvaskői vár, amely ma már csak romos állapotában látható. Pedig egykoron Eger elővára, úgy nevezett tarisznyavára volt, amely 1596-1687 között török kézen volt, majd később a Rákóczi korban is fontos szerepe volt, végül az évszázadok alatt lassan elpusztult. Ma kilátóként működik, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a környező vidékre.