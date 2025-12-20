Szarvaskő télen: csendes csoda a Bükk szívében, ha elvonulnál a világ elől

Eleged van a hömpölygő tömegből, a csillogó-villogó, néha már kissé tömény karácsonyi dekorációkból, a karácsony előtti rohanásból, és nem vágysz másra, mint egy csendes, minden pörgéstől távol eső kuckóra, egy nyugalmat és tisztaságot árasztó menedékre? Akkor a te ideális úti célod az Egertől mindössze negyed órás autóútra, a Bükki Nemzeti Park területén fekvő bájos Szarvaskő.
A kristálytiszta levegő, a csend, a természet közelsége könnyen rásegítik az embert az elcsendesedésre, a lelki feltöltődést nyújtó elvonulásra. Az erdők ölelésében, az Eger-patak szűk kis szurdokvölgyében megbúvó falu minden szempontból ideális választás lehet azoknak, akik a zsongó nagyvárosi karácsonyvárás helyett a csendes rákészülést választanák.
Ráadásul még attól sem kell tartani, hogy esetleg unatkoznál itt, az „Isten háta mögött”. Ellenkezőleg! Szarvaskő annyi téli csodát, ünnepi meglepetést tartogat, hogy csak győzd végigvenni mindahányat.
Hunyd be a szemed, és képzeld el, ahogy ébredés után egy bögre gőzölgő kávéval köszöntöd a reggelt. Dér csípte levelek néznek vissza rád minden irányból, miközben a fagyos levegőben kirajzolódik a lélegzeted párája. Hát nem csodás?
Szarvaskő – ahol ősszel Csipkebogyó Fesztivált is tartanak – ideális hely a túrázásra, a kirándulásra, hiszen az erdők csendje, a környező látványosságok egyaránt izgalmas programokat kínálnak.
A falu felett magasodó, 446 méter magas, festői elnevezésű Keselyűbércen állt egykor az egri püspök erőssége, a tatárjárás idején épült szarvaskői vár, amely ma már csak romos állapotában látható. Pedig egykoron Eger elővára, úgy nevezett tarisznyavára volt, amely 1596-1687 között török kézen volt, majd később a Rákóczi korban is fontos szerepe volt, végül az évszázadok alatt lassan elpusztult. Ma kilátóként működik, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a környező vidékre.
Természetjáróknak izgalmas program a szarvaskői földtani tanösvény (amelyekből egy csokorra valót össze is gyűjtöttünk), amely egy, a jura tengerfenék üledékeitől a bazalt párnalávákig és a miocén kagylós homoktól a gabbró-intrúzióig vezető 9 kilométeres sétaút. A tíz állomás során kőzettani feltárások, ősi vulkáni folyamatok, mangángumók, párnalávák és a szarvaskői vár panorámája kíséri a túrázót.
Szarvaskő déli határában a Major-tetői kilátó fából épült magaslata várja a panorámában gyönyörködni vágyókat, ahonnan 30 méter magasból lehet gyönyörködni az elbűvölő kilátásban. Innen nyilvánvalóvá válik, hogy Szarvaskőt miért tartják Magyarország egyik legszebb fekvésű településének.
A Gilitka-patak völgyének tisztásán álló, barokk Szent Anna-kápolna egyszerű, fehérre meszelt falai mögött évszázadok helyi hitélete és Szent Anna tisztelete elevenedett meg. A XVIII. században épült erdei kápolna ma is csendes zarándokpont az Országos Kéktúra mentén, a restaurált környezetével, és a közeli Gilitka-forrás csobogásával együtt. A téli csendben a fehérre meszelt kápolna a karácsony szentségét idézi meg hangulatában.
Ha valaki csak a falut járná be, akkor is bőven akad felfedeznivaló: a XIX. század közepén emelt, letisztult vonalú templom és a rendbe hozott parasztházak igazi időutazás-élményt adnak. Szarvaskő ma az ökoturizmus egyik legfontosabb bástyája, ahol az egészséges, aktív pihenést és az elcsendesedést is választhatod.
A település alatt fut az ország egyik legszebb vasútvonala Eger és Szilvásvárad között, amely a Várhegy alatt két alagúton vág át – látványnak sem utolsó.
Szarvaskőn túl olyan kincsekre is lelhetünk, mint Bélapátfalva, amely XIII. századi ciszterci apátsági templomával vár, vagy éppen Szilvásvárad, ahol az Erdődy-Pallavicini-kastély, vagy éppen a Szalajka-völgy, a Fátyol-vízesés, vagy az Istállós-kői-barlang várja a túrázókat, kirándulókat.
Ha pedig úgy döntenél, hogy elég volt a csendes, visszafogott ünnepvárásból, maximálisan feltöltődél, és már visszavágynál a nagyvárosi forgatagba, Eger belvárosa valamennyi nevezetességével tárt karokkal vár.
