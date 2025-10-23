Felfedeztük Chicago legszebb látnivalóit és rejtett titkait

Amikor az ember lánya egy verőfényes őszi reggel először lép ki Chicago városában a Michigan Avenue-ra, és elindul a Riverwalk irányába, azt hiszi, ennél csodálatosabb metropoliszban még nem járt. Amikor pedig odaér és körbenéz, már biztos is ebben.

Az egyik verzió szerint Chicago az 1871-es hatalmas tűzvész után a hamvaiból született újra, innen a "Second City" elnevezés

Fotó: H.Á.

Chicago látnivalói

Riverwalk – egy szabadtéri galéria

A Michigan Avenue Chicago egyik legismertebb és legfontosabb utcája, a város kirakata. A sugárút legismertebb szakasza a ’The Magnificent Mile’, ahol Chicago luxusvilága koncentrálódik. Üzletek, szállodák és felhőkarcolók sorakoznak az út két oldalán.

Ősszel a járdák és utak közötti kiskertek és hatalmas virágcserepek megtelnek őszirózsákkal, díszkáposztákkal, tökökkel, csodálatos kompozíciókat alkotva.

Fotó: H.Á.

A Michigan Avenue híd előtt szinte egymással szemben áll a város két ikonikus épülete, a Wrigley Company (igen, a rágógumi!) székháza és a Tribune Tower, ami a Chicago Tribune szerkesztőségének ad otthont. A tornyos, katedrálisszerű homlokzatát nem véletlenül nevezik a „sajtó templomának”. A falába beépítettek több mint 150 híres helyről származó kődarabot, köztük a Gízai piramisból, a Taj Mahalból, sőt a Holdról hozott kőmintát is.

1925-ben építették az ikonikus neogótikus felhókarcolót, Skóciából, az Edinburgh kastélyból is található kődarab a Tribune Tower falában

Fotó: H.Á.

Érdemes a hídról is körülnézni, majd lemenni sétálni egyet a Riverwalkon, a hidak alatt, de persze sétahajóról vagy vizitaxiról gyorsabb tempóban is megcsodálhatjuk az építészeti műremekeket. Ha lemegy a nap, a Riverwalk egy teljesen más arcát mutatja, megelevenedik a környék. Hajók dudálnak, a partmenti bárokból hangulatos élőzene szól, és fényárban úszik a folyó partja.

A Riverwalk délelőtti és esti hangulata – két teljesen más világ

Fotó: H.Á.

A világ egyik legnagyobbja városa

Chicago belvárosa gyönyörűen rendezett és tiszta, akárcsak a levegője, a belvárosból kiterelt forgalomnak és a fiatal autóparknak köszönhetően. Ez a makulátlanság csak akkor törik meg, ha lemegyünk a metróba, ahol már hagy némi kívánnivalót a tisztaság és az illem. A tömegközlekedés viszont jól szervezett, igaz nem jár olyan sűrűn a metró, mint nálunk, de megbízhatóan eljuthatunk vele szinte bárhova a városba.

Az ikonikus chicagói metró

Fotó: H.Á.

Például a Grant parkba, ahol hatalmas területen fekszik az Egy Rém rendes család főcímdalának első filmkockáiból ismert Buckingham szökőkút, ami nincs beépítve, csak a távolból ölelik körbe a felhőkarcolók. A világ egyik legnagyobb szökőkútja sötétedés után színes fényekkel megvilágítva különösen látványos. A fényszórókat és a vízsugarakat zenére szinkronizálják, amik alkonyat után minden órában egy 20 perces műsort adnak a látogatók nagy örömére.