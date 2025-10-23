BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Felfedeztük Chicago legszebb látnivalóit és rejtett titkait

Chicago
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 16:15 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 16:53
Amerikai Egyesült ÁllamokMichigan-tóWillis Tower
Ahol a folyó mesél, a fények táncolnak, és a város mindig új arcát mutatja. Chicago az a város az USA-ban, amit nem elhagysz, csak tovább viszel magaddal... Megmutatjuk neked a legkülönlegesebb látnivalóit.
Hidvégi Ágnes
A szerző cikkei

Amikor az ember lánya egy verőfényes őszi reggel először lép ki Chicago városában a Michigan Avenue-ra, és elindul a Riverwalk irányába, azt hiszi, ennél csodálatosabb metropoliszban még nem járt. Amikor pedig odaér és körbenéz, már biztos is ebben. 

Chicago 2025
Az egyik verzió szerint Chicago az 1871-es hatalmas tűzvész után a hamvaiból született újra, innen a "Second City" elnevezés 
Fotó: H.Á.

Chicago látnivalói

Riverwalk – egy szabadtéri galéria

A Michigan Avenue Chicago egyik legismertebb és legfontosabb utcája, a város kirakata. A sugárút legismertebb szakasza a ’The Magnificent Mile’, ahol Chicago luxusvilága koncentrálódik. Üzletek, szállodák és felhőkarcolók sorakoznak az út két oldalán. 

Chicago utcakép virágokkal
Ősszel a járdák és utak közötti kiskertek és hatalmas virágcserepek megtelnek őszirózsákkal, díszkáposztákkal, tökökkel, csodálatos kompozíciókat alkotva. 
Fotó: H.Á.

A Michigan Avenue híd előtt szinte egymással szemben áll a város két ikonikus épülete, a Wrigley Company (igen, a rágógumi!) székháza és a Tribune Tower, ami a Chicago Tribune szerkesztőségének ad otthont. A tornyos, katedrálisszerű homlokzatát nem véletlenül nevezik a „sajtó templomának”. A falába beépítettek több mint 150 híres helyről származó kődarabot, köztük a Gízai piramisból, a Taj Mahalból, sőt a Holdról hozott kőmintát is.

Turista Chicago városában
1925-ben építették az ikonikus neogótikus felhókarcolót, Skóciából, az Edinburgh kastélyból is található kődarab a Tribune Tower falában
Fotó: H.Á.

Érdemes a hídról is körülnézni, majd lemenni sétálni egyet a Riverwalkon, a hidak alatt, de persze sétahajóról vagy vizitaxiról gyorsabb tempóban is megcsodálhatjuk az építészeti műremekeket. Ha lemegy a nap, a Riverwalk egy teljesen más arcát mutatja, megelevenedik a környék. Hajók dudálnak, a partmenti bárokból hangulatos élőzene szól, és fényárban úszik a folyó partja.

turisták Chicago városában a folyóparton
A Riverwalk délelőtti és esti hangulata – két teljesen más világ 
Fotó: H.Á.

A világ egyik legnagyobbja városa

Chicago belvárosa gyönyörűen rendezett és tiszta, akárcsak a levegője, a belvárosból kiterelt forgalomnak és a fiatal autóparknak köszönhetően. Ez a makulátlanság csak akkor törik meg, ha lemegyünk a metróba, ahol már hagy némi kívánnivalót a tisztaság és az illem. A tömegközlekedés viszont jól szervezett, igaz nem jár olyan sűrűn a metró, mint nálunk, de megbízhatóan eljuthatunk vele szinte bárhova a városba. 

metró Chicago alatt
Az ikonikus chicagói metró 
Fotó: H.Á.

Például a Grant parkba, ahol hatalmas területen fekszik az Egy Rém rendes család főcímdalának első filmkockáiból ismert Buckingham szökőkút, ami nincs beépítve, csak a távolból ölelik körbe a felhőkarcolók. A világ egyik legnagyobb szökőkútja sötétedés után színes fényekkel megvilágítva különösen látványos. A fényszórókat és a vízsugarakat zenére szinkronizálják, amik alkonyat után minden órában egy 20 perces műsort adnak a látogatók nagy örömére.

A Buckingham szökőkutat a Versailles-i palota egyik díszes kútja ihlette (Fotó: H.Á.)

A Macy’s nemcsak egy üzlet

Az USA eme városának ikonikus látnivalóinak sorából nem hagyhatjuk ki a Millennium parkban található Cloud Gate-et, vagyis ahogy a helyiek hívják, a babot, ami a tükröződő felületével fotózásra csábítja a turistákat. 

Chicago Millenium park
A „Felhőkapu” alsó, íves része bejáratként szolgál, amely alatt a látogatók átsétálhatnak a Millennium Parkba
 Fotó: H.Á.

Innen nem messze áll a Macy’s impozáns épülete, órával a sarkán, ami gyakori találkozópont a helyiek körében. A Bloomingdale árai és kihalt üzletei után nem sok reménnyel léptük át a 12 emeletes Macy’s ajtaját. A fantasztikus akciók és leértékelések mellett az épület Tiffany mozaikos üvegkupolája önmagában is egy csodás látványosság, csupán fel kell rá tekinteni. Csak nem mindegy, hogy hol, ugyanis az épületnek több mennyezete is van! A Macy's-ben egy dologra nagyon kell ügyelni: hogy el ne tévedjen az ember, mert egy labirintusból könnyebb kitalálni, mint az épületből ott kijutni, ahol bejöttünk.

Chicago Marcy's üvegkupolája
A Macy's üvegkupolája 1907-ben, több mint egymillió kézzel illesztett üvegmozaikból készült. 
Fotó: H.Á.

Magyar festmény a chicagói múzeumban

A közelben található Chicago Art Institude hihetetlen műremekeknek ad otthont. Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi francia impresszionista festménnyel találkozhatunk egy helyen, ráadásul az amerikai kontinensen! Renoir, Van Gogh és Monet alkotásaitól roskadoznak az épület falai. 

Rippl-Rónai festmény Chicago város múzeumában
Megdobbant a szívünk, amikor Rippl-Rónai József 1894-es alkotását, a 'Karcsú nő vázával'-t megláttuk itt kiállítva 
Fotó: H.Á.

Chicago tengere, a Michigan-tó

A Michigan-tó partja a város nyugalmasabb oldala. Homokos strandok, futókkal teli sétányok, és végeláthatatlan kékség jellemzi. Nehéz tóként beszélni róla, mert végtelensége, morajlása és hullámzása megtévesztően tengernek álcázza.

Turista a Michigan-tó partján Chicago városában
A Michigan-tó annyira hatalmas, hogy az ember hajlamos elfelejteni, hogy nem is tenger, hiszen a horizonton sehol sem látszik a túlpart. 
Fotó: H.Á.

Lépj ki a semmibe! Csodás kilátó a felhők felett

Chicago két legismertebb kilátója a 360 Chicago és a Willis Tower. Előbbiben a lift a 94. emeletre repít, ahol csodálatos kilátás nyílik a városra és a Michigan tóra. 

Chicago látképe felülnézetből
Kilátás a 360 Chicagóból a város északi részére és "tengerpartjára" a naplementében. 
Fotó: H.Á.

A Willis Tower kicsit többet kínál. A város történetét bemutató kiállítás után egy selfi részhez érünk, ahol jellegzetes chicagói installációk segítségével fotókat készíthetünk, majd irány a 103. emelet, ahol a folyóra, a külvárosra és igazán távolra lehet ellátni. Na és ott van a 412 méterrel a város fölé függesztett teljesen üvegfalú erkély, a The Ledge élménye, ami garantáltan lélegzetelállító. Igaz csak 90 mp-ig fotózkodhatunk a fülkében, viszont ennek ára benne van a belépőben, nem úgy mint a 360 Chicago Skydeck-je, amire csak felár ellenében léphetünk ki.

Tiszta időben akár négy államra is el lehet látni a kilátóból, aminek három réteg, egyenként 1,5 centis biztonsági üvegei akár 4,5 tonnát is elbírnak (Fotó: H.Á.)

Persze a szeles város ennél még sokkal többet kínál: blues zenét, sportot, serpenyős pizzát, hatalmas parkokat és koncerteket. De várjunk csak… szeles város? Ehhez nem volt szerencsénk, az ott tartózkodásunk nyolc napja alatt ugyanis egyszer sem támadt fel a szél.

Ha Chicagóban a természetbe vágyunk, irány a Lincoln park és a közepén álló üvegház, ahol trópusi oázisban sétálhatunk (Fotó: H.Á.)

Nézd meg felülnézetből is ezt a gyönyörű várost:

