Felfedeztük Chicago legszebb látnivalóit és rejtett titkait

Amikor az ember lánya egy verőfényes őszi reggel először lép ki Chicago városában a Michigan Avenue-ra, és elindul a Riverwalk irányába, azt hiszi, ennél csodálatosabb metropoliszban még nem járt. Amikor pedig odaér és körbenéz, már biztos is ebben.
A Michigan Avenue Chicago egyik legismertebb és legfontosabb utcája, a város kirakata. A sugárút legismertebb szakasza a ’The Magnificent Mile’, ahol Chicago luxusvilága koncentrálódik. Üzletek, szállodák és felhőkarcolók sorakoznak az út két oldalán.
A Michigan Avenue híd előtt szinte egymással szemben áll a város két ikonikus épülete, a Wrigley Company (igen, a rágógumi!) székháza és a Tribune Tower, ami a Chicago Tribune szerkesztőségének ad otthont. A tornyos, katedrálisszerű homlokzatát nem véletlenül nevezik a „sajtó templomának”. A falába beépítettek több mint 150 híres helyről származó kődarabot, köztük a Gízai piramisból, a Taj Mahalból, sőt a Holdról hozott kőmintát is.
Érdemes a hídról is körülnézni, majd lemenni sétálni egyet a Riverwalkon, a hidak alatt, de persze sétahajóról vagy vizitaxiról gyorsabb tempóban is megcsodálhatjuk az építészeti műremekeket. Ha lemegy a nap, a Riverwalk egy teljesen más arcát mutatja, megelevenedik a környék. Hajók dudálnak, a partmenti bárokból hangulatos élőzene szól, és fényárban úszik a folyó partja.
Chicago belvárosa gyönyörűen rendezett és tiszta, akárcsak a levegője, a belvárosból kiterelt forgalomnak és a fiatal autóparknak köszönhetően. Ez a makulátlanság csak akkor törik meg, ha lemegyünk a metróba, ahol már hagy némi kívánnivalót a tisztaság és az illem. A tömegközlekedés viszont jól szervezett, igaz nem jár olyan sűrűn a metró, mint nálunk, de megbízhatóan eljuthatunk vele szinte bárhova a városba.
Például a Grant parkba, ahol hatalmas területen fekszik az Egy Rém rendes család főcímdalának első filmkockáiból ismert Buckingham szökőkút, ami nincs beépítve, csak a távolból ölelik körbe a felhőkarcolók. A világ egyik legnagyobb szökőkútja sötétedés után színes fényekkel megvilágítva különösen látványos. A fényszórókat és a vízsugarakat zenére szinkronizálják, amik alkonyat után minden órában egy 20 perces műsort adnak a látogatók nagy örömére.
A Macy’s nemcsak egy üzlet
Az USA eme városának ikonikus látnivalóinak sorából nem hagyhatjuk ki a Millennium parkban található Cloud Gate-et, vagyis ahogy a helyiek hívják, a babot, ami a tükröződő felületével fotózásra csábítja a turistákat.
Innen nem messze áll a Macy’s impozáns épülete, órával a sarkán, ami gyakori találkozópont a helyiek körében. A Bloomingdale árai és kihalt üzletei után nem sok reménnyel léptük át a 12 emeletes Macy’s ajtaját. A fantasztikus akciók és leértékelések mellett az épület Tiffany mozaikos üvegkupolája önmagában is egy csodás látványosság, csupán fel kell rá tekinteni. Csak nem mindegy, hogy hol, ugyanis az épületnek több mennyezete is van! A Macy's-ben egy dologra nagyon kell ügyelni: hogy el ne tévedjen az ember, mert egy labirintusból könnyebb kitalálni, mint az épületből ott kijutni, ahol bejöttünk.
A közelben található Chicago Art Institude hihetetlen műremekeknek ad otthont. Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi francia impresszionista festménnyel találkozhatunk egy helyen, ráadásul az amerikai kontinensen! Renoir, Van Gogh és Monet alkotásaitól roskadoznak az épület falai.
A Michigan-tó partja a város nyugalmasabb oldala. Homokos strandok, futókkal teli sétányok, és végeláthatatlan kékség jellemzi. Nehéz tóként beszélni róla, mert végtelensége, morajlása és hullámzása megtévesztően tengernek álcázza.
Chicago két legismertebb kilátója a 360 Chicago és a Willis Tower. Előbbiben a lift a 94. emeletre repít, ahol csodálatos kilátás nyílik a városra és a Michigan tóra.
A Willis Tower kicsit többet kínál. A város történetét bemutató kiállítás után egy selfi részhez érünk, ahol jellegzetes chicagói installációk segítségével fotókat készíthetünk, majd irány a 103. emelet, ahol a folyóra, a külvárosra és igazán távolra lehet ellátni. Na és ott van a 412 méterrel a város fölé függesztett teljesen üvegfalú erkély, a The Ledge élménye, ami garantáltan lélegzetelállító. Igaz csak 90 mp-ig fotózkodhatunk a fülkében, viszont ennek ára benne van a belépőben, nem úgy mint a 360 Chicago Skydeck-je, amire csak felár ellenében léphetünk ki.
Persze a szeles város ennél még sokkal többet kínál: blues zenét, sportot, serpenyős pizzát, hatalmas parkokat és koncerteket. De várjunk csak… szeles város? Ehhez nem volt szerencsénk, az ott tartózkodásunk nyolc napja alatt ugyanis egyszer sem támadt fel a szél.
Nézd meg felülnézetből is ezt a gyönyörű várost:
