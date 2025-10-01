Egy főúri ékkő közel a Balatonhoz – A dégi Festetics-kastély, mely szabadkőműves titkokat őriz

Ha már valaha is álmodoztál arról, hogy egy klasszicista kastély eleganciájában sétálgass, ráadásul egy angolpark nyugalmát is élvezed, a dégi Festetics-kastély tökéletes úti cél.

Magyarország egyik legszebb klasszicista stílusú főúri hajléka a dégi Festetics-kastély, amely egész napos családi kikapcsolódást kínál gyönyörű angol parkjával

Fotó: wikipedia

Egy nap a klasszicista eleganciában: dégi Festetics-kastély

Fejér vármegye egyetlen látogatható klasszicista kastélya nemcsak építészetileg lenyűgöző, hanem történelmi és kulturális tartalommal is gazdagítja látogatóját. 2022 novemberében teljes felújítását követően nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, újra életre keltve az ország egyik legnagyobb és legimpozánsabb angolparkját.

A dégi birtok első tulajdonosa a keszthelyi kastélyt építtető Festetics Kristóf fiatalabb fia, Lajos (1732-1797) volt, aki apja örökségéből vásárolta a dégi gazdaságot; itt vált ketté a Festetics család a keszthelyi hercegi, illetve a dégi ágra. Tőle fia, Antal (1764-1853) örökölte a birtokot, aki az 1800-as évek elején kezdett bele annak fejlesztésébe és ekkor kezdték kialakítani a ma is látható gyönyörű angolparkot, illetve ekkor épült – Pollack Mihály tervei alapján – a kastély is. Ami a grófi címet illeti, azt évtizedekkel később csak Festetics Antal fiai szerezték meg.

A dégi Festetics-kastély parkja a szigettel és a rajta épült Hollandi házzal. Forrás: wikipedia

Főúri elegancia és modern kiállítás

A kastély előtt állva azonnal érezni lehet a klasszicista elegancia légkörét: a hatalmas, díszes portikusz, a magas oszlopok és a harmonikus homlokzat egyszerre tiszteletet parancsoló és hívogató. A belső terekbe belépve, mintha az egykor itt élő grófok és grófnék lépteit hallanánk, miközben a napfény lágyan festi meg az ovális díszterem félköríves fülkéit. Minden részlet – a falak, a mennyezet, a terek elrendezése – azt sugallja, hogy itt a múlt és a jelen harmóniában fonódik össze, és a látogató minden lépéssel új élményekre bukkanhat.

A dégi Festetics-kastély elegáns, főúri termei a XIX. század hangulatába repítenek vissza

Fotó: wikipedia

A felső szinten található kiállítás a szabadkőművesség eszmeiségét és történetét mutatja be, hiteles történeti dokumentumok és modern, múzeumpedagógia szempontjából izgalmas kiállítástervezési megoldások ötvözésével, amely során egy titkos beavatási ceremónián vehet részt a vállalkozó kedvű látogató. Emellett a Festetics család történetét, illetve Pollack Mihály munkásságát bemutató gyűjtemény, valamint izgalmas botanikai kiállítás is helyet kapott a kastély falai között.