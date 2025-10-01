Egy főúri ékkő közel a Balatonhoz – A dégi Festetics-kastély, mely szabadkőműves titkokat őriz

Ha már valaha is álmodoztál arról, hogy egy klasszicista kastély eleganciájában sétálgass, ráadásul egy angolpark nyugalmát is élvezed, a dégi Festetics-kastély tökéletes úti cél.
Fejér vármegye egyetlen látogatható klasszicista kastélya nemcsak építészetileg lenyűgöző, hanem történelmi és kulturális tartalommal is gazdagítja látogatóját. 2022 novemberében teljes felújítását követően nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, újra életre keltve az ország egyik legnagyobb és legimpozánsabb angolparkját.
A dégi birtok első tulajdonosa a keszthelyi kastélyt építtető Festetics Kristóf fiatalabb fia, Lajos (1732-1797) volt, aki apja örökségéből vásárolta a dégi gazdaságot; itt vált ketté a Festetics család a keszthelyi hercegi, illetve a dégi ágra. Tőle fia, Antal (1764-1853) örökölte a birtokot, aki az 1800-as évek elején kezdett bele annak fejlesztésébe és ekkor kezdték kialakítani a ma is látható gyönyörű angolparkot, illetve ekkor épült – Pollack Mihály tervei alapján – a kastély is. Ami a grófi címet illeti, azt évtizedekkel később csak Festetics Antal fiai szerezték meg.
A kastély előtt állva azonnal érezni lehet a klasszicista elegancia légkörét: a hatalmas, díszes portikusz, a magas oszlopok és a harmonikus homlokzat egyszerre tiszteletet parancsoló és hívogató. A belső terekbe belépve, mintha az egykor itt élő grófok és grófnék lépteit hallanánk, miközben a napfény lágyan festi meg az ovális díszterem félköríves fülkéit. Minden részlet – a falak, a mennyezet, a terek elrendezése – azt sugallja, hogy itt a múlt és a jelen harmóniában fonódik össze, és a látogató minden lépéssel új élményekre bukkanhat.
A felső szinten található kiállítás a szabadkőművesség eszmeiségét és történetét mutatja be, hiteles történeti dokumentumok és modern, múzeumpedagógia szempontjából izgalmas kiállítástervezési megoldások ötvözésével, amely során egy titkos beavatási ceremónián vehet részt a vállalkozó kedvű látogató. Emellett a Festetics család történetét, illetve Pollack Mihály munkásságát bemutató gyűjtemény, valamint izgalmas botanikai kiállítás is helyet kapott a kastély falai között.
A kúriát körülölelő park igazi természetközeli élményt kínál. A szerpentin-tórendszer, a sírdomb körüli tavak, a gyalogoshidak és a festői sétautak tökéletes helyszínt nyújtanak egy hosszú sétához, piknikezéshez vagy fotózáshoz.
A tájképi kertet három patak találkozásánál, enyhe lejtőn alakították ki, és már 1817-ben a Hasznos Mulatságok folyóirat úgy említette, hogy nagyságát és ritkaságát tekintve felülmúlja a korabeli pápai, tatai vagy kismartoni kerteket. Az angolkertben mesterséges tavak, egy rózsakert, teniszpálya, lugasok, valamint a gótikus stílusú szivattyúház és egy „antik forrás” is megtekinthető, melyek mind hozzájárulnak a kastély hangulatához.
A park legkülönlegesebb része a tó szigetén álló, németalföldi stílusú Hollandi ház, melyet 1891-ben építettek. Az aprócska épület igazi kuriózumnak számít Magyarországon: az emeleti lakrészt egykor a tüdőbeteg Festetics Andorné számára alakították ki, amelyet a földszinten helyet kapó istálló fölé helyeztek, hiszen a tehénistállóból származó ammóniát és a frissen fejt tejet gyógyhatásúnak tartották.
Az épületben ma a Hollandi ház történetét bemutató kiállítás látható. A sziget eredetileg dróton áthúzható csónakkal volt megközelíthető, ma már fahíd vezet át rá, így a látogatók könnyen bebarangolhatják ezt az egyedülálló építészeti különlegességet.
A dégi Festetics-kastély nemcsak a történelem és az építészet kedvelőinek jelent vonzerőt: 2017-ben az amerikai Vörös veréb című kémthriller, illetve két évvel korábban a Kincsem című magyar film számos jelenetét is itt forgatták. A filmek atmoszférája jól illik a kastély eleganciájához, így a látogatók akár a kamerák nyomában is felfedezhetik a termeit és parkját.
Egy Dégen tett kirándulás egész napos élményt nyújt a történelem, a természet és a kultúra szerelmeseinek. A felújított kastély és az ország legnagyobb angolparkja garantálja, hogy minden sétáló talál magának felfedezni valót – legyen az egy elegáns belső tér, egy csendes tóparti pad, vagy egy filmbe illő sziget.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.