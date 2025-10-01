Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A dégi Festetics-kastélyba látogattunk.

Egy főúri ékkő közel a Balatonhoz – A dégi Festetics-kastély, mely szabadkőműves titkokat őriz

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 13:45
Festetics családkastélyangolkert
A hatalmas angolpark, a tavak és a sétautak minden látogatót azonnal magukkal ragadnak, miközben a természet és a történelem egyszerre tárul fel előttünk. A dégi Festetics-kastély garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden korosztálynak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha már valaha is álmodoztál arról, hogy egy klasszicista kastély eleganciájában sétálgass, ráadásul egy angolpark nyugalmát is élvezed, a dégi Festetics-kastély tökéletes úti cél. 

a dégi Festetics-kastély és angol parkja az egyik tóval
Magyarország egyik legszebb klasszicista stílusú főúri hajléka a dégi Festetics-kastély, amely egész napos családi kikapcsolódást kínál gyönyörű angol parkjával
Fotó: wikipedia

Egy nap a klasszicista eleganciában: dégi Festetics-kastély

Fejér vármegye egyetlen látogatható klasszicista kastélya nemcsak építészetileg lenyűgöző, hanem történelmi és kulturális tartalommal is gazdagítja látogatóját. 2022 novemberében teljes felújítását követően nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, újra életre keltve az ország egyik legnagyobb és legimpozánsabb angolparkját.

A dégi birtok első tulajdonosa a keszthelyi kastélyt építtető Festetics Kristóf fiatalabb fia, Lajos (1732-1797) volt, aki apja örökségéből vásárolta a dégi gazdaságot; itt vált ketté a Festetics család a keszthelyi hercegi, illetve a dégi ágra. Tőle fia, Antal (1764-1853) örökölte a birtokot, aki az 1800-as évek elején kezdett bele annak fejlesztésébe és ekkor kezdték kialakítani a ma is látható gyönyörű angolparkot, illetve ekkor épült – Pollack Mihály tervei alapján – a kastély is. Ami a grófi címet illeti, azt évtizedekkel később csak Festetics Antal fiai szerezték meg.

a dégi Festetics-kastély és angol parkja a Hollandi házzal
A dégi Festetics-kastély parkja a szigettel és a rajta épült Hollandi házzal. Forrás: wikipedia

Főúri elegancia és modern kiállítás

A kastély előtt állva azonnal érezni lehet a klasszicista elegancia légkörét: a hatalmas, díszes portikusz, a magas oszlopok és a harmonikus homlokzat egyszerre tiszteletet parancsoló és hívogató. A belső terekbe belépve, mintha az egykor itt élő grófok és grófnék lépteit hallanánk, miközben a napfény lágyan festi meg az ovális díszterem félköríves fülkéit. Minden részlet – a falak, a mennyezet, a terek elrendezése – azt sugallja, hogy itt a múlt és a jelen harmóniában fonódik össze, és a látogató minden lépéssel új élményekre bukkanhat. 

a dégi Festetics-kastély szalonja szobrokkal
A dégi Festetics-kastély elegáns, főúri termei a XIX. század hangulatába repítenek vissza
Fotó: wikipedia

A felső szinten található kiállítás a szabadkőművesség eszmeiségét és történetét mutatja be, hiteles történeti dokumentumok és modern, múzeumpedagógia szempontjából izgalmas kiállítástervezési megoldások ötvözésével, amely során egy titkos beavatási ceremónián vehet részt a vállalkozó kedvű látogató. Emellett a Festetics család történetét, illetve Pollack Mihály munkásságát bemutató gyűjtemény, valamint izgalmas botanikai kiállítás is helyet kapott a kastély falai között.

a dégi Festetics-kastély termei kiállításoknak adnak helyet
A dégi kastélyban több izgalmas gyűjteményt is megcsodálhatunk, legyen szó botanikáról, az egykor itt élő családról, a kastélyt tervező Pollack Mihályról, vagy a misztikus szabadkőművességről
Fotó: wikipedia

Magyarország legnagyobb angolparkja

A kúriát körülölelő park igazi természetközeli élményt kínál. A szerpentin-tórendszer, a sírdomb körüli tavak, a gyalogoshidak és a festői sétautak tökéletes helyszínt nyújtanak egy hosszú sétához, piknikezéshez vagy fotózáshoz.

A tájképi kertet három patak találkozásánál, enyhe lejtőn alakították ki, és már 1817-ben a Hasznos Mulatságok folyóirat úgy említette, hogy nagyságát és ritkaságát tekintve felülmúlja a korabeli pápai, tatai vagy kismartoni kerteket. Az angolkertben mesterséges tavak, egy rózsakert, teniszpálya, lugasok, valamint a gótikus stílusú szivattyúház és egy „antik forrás” is megtekinthető, melyek mind hozzájárulnak a kastély hangulatához.

a dégi Festetics-kastély és angol parkja az egyik tóval
A dégi Festetics-kastély lenyűgöző angolparkja kellemes sétákat, illetve piknikezési lehetőséget kínál  Forrás: wikipedia

Szigeti kuriózumok

A park legkülönlegesebb része a tó szigetén álló, németalföldi stílusú Hollandi ház, melyet 1891-ben építettek. Az aprócska épület igazi kuriózumnak számít Magyarországon: az emeleti lakrészt egykor a tüdőbeteg Festetics Andorné számára alakították ki, amelyet a földszinten helyet kapó istálló fölé helyeztek, hiszen a tehénistállóból származó ammóniát és a frissen fejt tejet gyógyhatásúnak tartották.

Az épületben ma a Hollandi ház történetét bemutató kiállítás látható. A sziget eredetileg dróton áthúzható csónakkal volt megközelíthető, ma már fahíd vezet át rá, így a látogatók könnyen bebarangolhatják ezt az egyedülálló építészeti különlegességet.

a dégi Festetics-kastély Hollandi háza
A Hollandi ház a dégi Festetics-kastély parkjának legtöbbet fotózott és leghangulatosabb része
Fotó: Peter Szvitek HUN.

A kastély a filmvászonról

A dégi Festetics-kastély nemcsak a történelem és az építészet kedvelőinek jelent vonzerőt: 2017-ben az amerikai Vörös veréb című kémthriller, illetve két évvel korábban a Kincsem című magyar film számos jelenetét is itt forgatták. A filmek atmoszférája jól illik a kastély eleganciájához, így a látogatók akár a kamerák nyomában is felfedezhetik a termeit és parkját.

Egy Dégen tett kirándulás egész napos élményt nyújt a történelem, a természet és a kultúra szerelmeseinek. A felújított kastély és az ország legnagyobb angolparkja garantálja, hogy minden sétáló talál magának felfedezni valót – legyen az egy elegáns belső tér, egy csendes tóparti pad, vagy egy filmbe illő sziget.

a dégi Festetics-kastély antik forrása
A dégi Festetics-kastély antik forrása a park egyik ékessége, melyet a XX. század elején Festetics Sándor építtetett  Forrás: wikipedia

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu