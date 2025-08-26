Rejtett oázisok a fővárosban – Felfedeztük Budapest eldugott kerthelyiségeit

A nyár egyik legnagyobb ajándéka, hogy végre nem a négy fal között üldögélünk – hanem lombkoronák alatt, szellős teraszokon, hűsítő ital mellett, barátokkal vagy egy jó könyv társaságában. Márpedig Budapest eldugott kerthelyiségeinek hangulata verhetetlen: egyszerre lazák és elegánsak, romantikusak és közösségiek, ráadásul mindenki megtalálhatja a saját stílusát a kényelmes nyugalomtól a pezsgő városi zsongásig.

Ezek Budapest eldugott kerthelyiségei, ahová biztosan visszatérünk!

Fotó: Facebook

Árnyas asztalok, hűs italok – Ilyenek Budapest eldugott kerthelyiségei

Legyen szó randiról, munka utáni koktélozásról, családi ebédről vagy egy kis énidőről, a kerthelyiségek varázsa minden alkalmat jobbá tesz. A legtöbben árnyas fák alá bújtatják az asztalokat, mások panorámával vagy különleges dizájnnal csábítanak.

A jó kerthelyiség nem csak menedék, hanem életérzés: kicsit lelassít, kicsit feltölt. És bár sokan ugyanazokat a népszerű helyeket látogatják, érdemes felfedezni a rejtettebb zugokat is. Most hat ilyen, különleges hangulatú helyet ajánlunk – mindegyik másért szerethető, de egyvalami közös bennük: nem akarunk majd hazamenni.

Massolit Books & Café

A VII. kerület bohém szívében megbúvó Massolit nem csupán kávézó, hanem egy kis irodalmi menedék. Az árnyas, madárcsicsergős belső kertben úgy érezhetjük magunkat, mintha egy vidéki nagymama udvarán kortyolgatnánk a kávénkat. Könyvekkel, házi süteményekkel és egy csipet melankóliával csábítja be azokat, akik a pörgésből egy órára kiszöknének.

A Massolit Books & Café hangulatos könyvesbolti feelingjével hódít

Fotó: Facebook

Zappi

A Széll Kálmán tér hátsó traktusában, a Zappi és az Easy Art Space közös udvarában igazi nyári oázis fogad. A dél-olasz pizzák mellett kreatív salátákat és finom italokat is kóstolhatunk – a nap bármely szakában. Árnyas fák, olaszos hangulat és egy olyan városi búvóhely, amiről csak a beavatottak tudnak.

A Zappiba olasz hangulatért és napfényes itáliai ízekért érdemes ellátogatni

Fotó: Facebook

Piknik Kert

A Városliget kevesek által ismert botanikus kertjében rejtőző Piknik Kert ideális választás sport után, séta közben vagy akár egy spontán randihoz is. Letisztult, természetközeli dizájn, street food fogások és csapolt sörök várják a vendégeket. Plusz pont a piknikkosaras szettért, amit akár kölcsön is kérhetünk a fűre telepedéshez.