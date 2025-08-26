Rejtett oázisok a fővárosban – Felfedeztük Budapest eldugott kerthelyiségeit

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 09:45
Ha nem akarunk a forrósággal harcolni, elég egy árnyas udvarra beülni egy limonádéval. Budapest eldugott kerthelyiségei között – melyekből bőven akad – hat ilyen nyári menedéket ajánlunk.
A nyár egyik legnagyobb ajándéka, hogy végre nem a négy fal között üldögélünk – hanem lombkoronák alatt, szellős teraszokon, hűsítő ital mellett, barátokkal vagy egy jó könyv társaságában. Márpedig Budapest eldugott kerthelyiségeinek hangulata verhetetlen: egyszerre lazák és elegánsak, romantikusak és közösségiek, ráadásul mindenki megtalálhatja a saját stílusát a kényelmes nyugalomtól a pezsgő városi zsongásig.

Budapest eldugott kerthelyiségei, Nap bácsi, Római-part, piknik tálca ételekkel
Ezek Budapest eldugott kerthelyiségei, ahová biztosan visszatérünk!
Fotó: Facebook

Árnyas asztalok, hűs italok – Ilyenek Budapest eldugott kerthelyiségei

Legyen szó randiról, munka utáni koktélozásról, családi ebédről vagy egy kis énidőről, a kerthelyiségek varázsa minden alkalmat jobbá tesz. A legtöbben árnyas fák alá bújtatják az asztalokat, mások panorámával vagy különleges dizájnnal csábítanak.

A jó kerthelyiség nem csak menedék, hanem életérzés: kicsit lelassít, kicsit feltölt. És bár sokan ugyanazokat a népszerű helyeket látogatják, érdemes felfedezni a rejtettebb zugokat is. Most hat ilyen, különleges hangulatú helyet ajánlunk – mindegyik másért szerethető, de egyvalami közös bennük: nem akarunk majd hazamenni.

  • Massolit Books & Café

A VII. kerület bohém szívében megbúvó Massolit nem csupán kávézó, hanem egy kis irodalmi menedék. Az árnyas, madárcsicsergős belső kertben úgy érezhetjük magunkat, mintha egy vidéki nagymama udvarán kortyolgatnánk a kávénkat. Könyvekkel, házi süteményekkel és egy csipet melankóliával csábítja be azokat, akik a pörgésből egy órára kiszöknének.

Massolit Books & Café, Budapest, kávézó
A Massolit Books & Café hangulatos könyvesbolti feelingjével hódít
Fotó: Facebook
  • Zappi

A Széll Kálmán tér hátsó traktusában, a Zappi és az Easy Art Space közös udvarában igazi nyári oázis fogad. A dél-olasz pizzák mellett kreatív salátákat és finom italokat is kóstolhatunk – a nap bármely szakában. Árnyas fák, olaszos hangulat és egy olyan városi búvóhely, amiről csak a beavatottak tudnak.

Zappi, Budapest, kiülős étterem
A Zappiba olasz hangulatért és napfényes itáliai ízekért érdemes ellátogatni
Fotó: Facebook
  • Piknik Kert

A Városliget kevesek által ismert botanikus kertjében rejtőző Piknik Kert ideális választás sport után, séta közben vagy akár egy spontán randihoz is. Letisztult, természetközeli dizájn, street food fogások és csapolt sörök várják a vendégeket. Plusz pont a piknikkosaras szettért, amit akár kölcsön is kérhetünk a fűre telepedéshez.

Piknik Kert, kiülős étterem, Budapest
A Piknik Kertet az Ajtósi Dürer sorhoz közeli Mőcsényi Mihály botanikus kertben találjuk meg.
Fotó: Facebook
  • The Garden Café

A Brody House buja belső udvara már önmagában is romantikus, a The Garden Café kreatív brunchfogásai pedig csak fokozzák az élményt. A vadszőlővel befuttatott udvarban török fogások, cilbir, gözleme és frissítő italok várják azokat, akik egy nyugodt délelőttre vagy délutánra vágynak a belváros közepén. Ha titkos randira keresel egy remek helyet, ne is olvass tovább.

The Garden Café, kiülős étterem, Budapest
Ahol hamisítatlan török fogásokat is kóstolhatunk: ez a The Garden Café. Fotó: Facebook
  • Jónás Craft Beer & Food

A Bálna helyett a Jónás 2 éve új helyen várja vendégeit: most már a Bikás park árnyas fái alatt, egy kis festői tó partján csapolják a változatos házi söröket. A változatos street food kínálat és a családbarát környezet igazi vonzerő: akár gyerekkel, akár kutyával érkezel, mindenki megtalálja a helyét. Könnyed, barátságos, nyáresti beszélgetésekhez tökéletes helyszín.

Jónás Craft Beer & Food, kiülős éterem, Budapest
A Bikás park legjobb kiülős étterme a Jónás Craft Beer & Food 
Fotó: Facebook
  • Nap bácsi

A Római-part egyik legbarátságosabb szegletében megbújó Nap bácsi nemcsak a Duna-parti nyugalommal, hanem árnyas fáival és közvetlen hangulatával is hódít. Kisüzemi sörök, frissítő italok, limonádé és hétvégi bográcsozás teszi teljessé az élményt, legyen szó családi kiruccanásról, bringás megállóról vagy egy kutyás délutánról. A közösségi hangulat itt nem csak ígéret: akár idegenekkel is könnyen asztalt osztasz, észre sem veszed, hogy elrepült a nap. 

A Nap bácsi a Római-part egyik kihagyhatatlan kiülős étterme, ha arra jársz, térj be egy italra.
Fotó: Facebook

