Család, barátok, szórakozás – így korcsolyáztunk régen

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 14:00
Ahogy közeledik a tél, rövidülnek nappalok, egyre hűl az időjárás, azonban visszatérnek olyan lehetőségek is, amiket általában kedvelnek az emberek. Az ünnepek közeledtén és a karácsonyi vásárokon kívül visszatér sokak egyik kedvenc téli szórakozása, a korcsolyázás. A jégkorcsolyázás egy olyan sport, ami az évek során nem kopott ki a divatból. Mutatjuk, hogyan korcsolyáztak régen az emberek.

Rengeteg téli sport van, ami nagy népszerűségnek örvend, azonban csak kevés olyan, amit bármelyik magyarországi városban könnyű lehet elérni. Az egyik ilyen a korcsolyázás, amihez nem kell más, mint egy jégpálya, vagy biztonságosan befagyott természetes víz, egy korcsolya és már indulhat is a szórakozás.

A korcsolyázás mindig is közösségi élmény volt.
A korcsolyázás mindig is közösségi élmény volt. Fotó: Fortepan/Halmosi Sándor

A korcsolyázás társaságban az igazi

Télen az emberek hajlamosak kicsit zárkózottabban élni, egy jó közös program a barátokkal, családdal azonban kiszakíthat a mindennapokból. Erre most is tökéletes lehet a korcsolyázás, pont úgy, ahogyan régen is. Ez a téli sport már az 1900-as évek környékén is nagy népszerűségnek örvendett, már akkor is tömegek csúszkáltak városligeti jégpályán. A távolról készült képeken szinte semmi különbséget nem lehet észrevenni a mostani korcsolyázókhoz képest, azonban a közeli felvételeken már ég és föld a különbség. Nem csak a korabeli ruhák, hanem a korcsolyák is nagyban eltérnek a mostaniaktól.

Ami azonban nem változott, hogy a korcsolyázás 100 éve, és most is közösségi kikapcsolódás. Ahogy az a retró képgalériánkban is látszik, az emberek régen is barátaikkal, családtagjaikkal, kedvesükkel mentek ki a jégpályákra korcsolyázni.

A korcsolyázásról készült retró galériánkat a képre kattintva tudod megnézni: 

Galéria: Így korcsolyáztunk régen - Retró galéria
1/11
Korcsolyázók a városligeti jégpályán 1908-ban. Fotó: Fortepan/ Deutsche Fotothek / Brück und Sohn

 

 

 

 

