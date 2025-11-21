Család, barátok, szórakozás – így korcsolyáztunk régen

Rengeteg téli sport van, ami nagy népszerűségnek örvend, azonban csak kevés olyan, amit bármelyik magyarországi városban könnyű lehet elérni. Az egyik ilyen a korcsolyázás, amihez nem kell más, mint egy jégpálya, vagy biztonságosan befagyott természetes víz, egy korcsolya és már indulhat is a szórakozás.

A korcsolyázás mindig is közösségi élmény volt. Fotó: Fortepan/Halmosi Sándor

A korcsolyázás társaságban az igazi

Télen az emberek hajlamosak kicsit zárkózottabban élni, egy jó közös program a barátokkal, családdal azonban kiszakíthat a mindennapokból. Erre most is tökéletes lehet a korcsolyázás, pont úgy, ahogyan régen is. Ez a téli sport már az 1900-as évek környékén is nagy népszerűségnek örvendett, már akkor is tömegek csúszkáltak városligeti jégpályán. A távolról készült képeken szinte semmi különbséget nem lehet észrevenni a mostani korcsolyázókhoz képest, azonban a közeli felvételeken már ég és föld a különbség. Nem csak a korabeli ruhák, hanem a korcsolyák is nagyban eltérnek a mostaniaktól.

Ami azonban nem változott, hogy a korcsolyázás 100 éve, és most is közösségi kikapcsolódás. Ahogy az a retró képgalériánkban is látszik, az emberek régen is barátaikkal, családtagjaikkal, kedvesükkel mentek ki a jégpályákra korcsolyázni.

A korcsolyázásról készült retró galériánkat a képre kattintva tudod megnézni: