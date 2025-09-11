Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 mesébe illően romantikus helyszín az őszi kirándulásokhoz – Galéria

túra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 13:45
kirándulásMagyarországprogramőszrandi
Végre eljött az az időszak, amikor tényleg tökéletes hétvégi kikapcsolódás vagy randiötlet lehet egy séta vagy túra a természetben. Hoztunk pár olyan helyszínt, amelyek őszi kirándulásokhoz tökéletesek és igazi romantikus élményt nyújtanak.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Itt a kirándulások és túrák évszaka! Nincs több kánikula és izzadás, de nincs még pirosra fagyott orr és bundás kabát sem. Akár egy első randit szerveztek, akár régi motorosok vagytok, ezeket a helyeket ne hagyjátok le a kirándulólistáról. Lehet, hogy hétköznapokon nehéz összehozni, de a hétvégén, egy őszi kirándulás alkalmával tökéletesen egymásra hangolódhattok. Főleg, ha sikerül egy szuper helyszínt kiválasztanotok. Mutatjuk a legjobb helyeket egy galériában összegyűjtve! 

őszi kiránduláshoz tökéletes helyszín Lillafüred, ahol csónakázhatunk a tavon
5 tökéletes helyszín egy romantikus őszi kiránduláshoz
Fotó: berni0004 /  Shutterstock 

Hoztunk nektek 5 olyan magyarországi helyszínt, ami az őszi időszakban egy egészen földöntúli élményt nyújt. Itt nemcsak kimozdulhattok és friss levegőt szívhattok, de alkalmatok lesz olyan meghitt pillanatokat megélni, amikre egy belvárosi étteremben nincs lehetőségetek. 

5 mesébe illően romantikus helyszín az őszi kirándulásokhoz 

Kapjátok fel a túrabakancsot, tegyetek el egy kis teát termoszba, csomagoljatok pár falatot az útra, ami még meghittebbé varázsolja majd a programot, és indulhattok is! De ne rohanjatok, ezeknek a varázslatos helyszíneknek nincs olyan pontja, ahol ne lenne érdemes elidőzni, nézelődni vagy csinálni pár képet emlékbe az őszi kirándulásotokról.

Galériánkat a legromantikusabb hazai kirándulóhelyekről az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni:

Tatai Fényes Tanösvény, Tata, őszi kirándulás, madártávlat, erdő
Boldogkő Vára, őszi kirándulás, túra, vár, Magyarország
Lillafüred, őszi kirándulás, tó Hámori-tó
Vácrátóti Arborétum, őszi kirándulás, arborétum, botanikus kert, rét
Szalajka-völgy, Szilvásvárad, őszi kirándulás, rét, faház
Galéria: 5 romantikus helyszín az őszi kirándulásokhoz 
1/5
Tatai Fényes Tanösvény a Vizek városában, Budapesttől alig egy órára autóval, így spontán randiötletként is érdemes észeben tartani.

Lillafüredi látnivalókat, amiket nem érdemes kihagyni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu