5 mesébe illően romantikus helyszín az őszi kirándulásokhoz – Galéria

Itt a kirándulások és túrák évszaka! Nincs több kánikula és izzadás, de nincs még pirosra fagyott orr és bundás kabát sem. Akár egy első randit szerveztek, akár régi motorosok vagytok, ezeket a helyeket ne hagyjátok le a kirándulólistáról. Lehet, hogy hétköznapokon nehéz összehozni, de a hétvégén, egy őszi kirándulás alkalmával tökéletesen egymásra hangolódhattok. Főleg, ha sikerül egy szuper helyszínt kiválasztanotok. Mutatjuk a legjobb helyeket egy galériában összegyűjtve!

5 tökéletes helyszín egy romantikus őszi kiránduláshoz

Fotó: berni0004 / Shutterstock

Hoztunk nektek 5 olyan magyarországi helyszínt, ami az őszi időszakban egy egészen földöntúli élményt nyújt. Itt nemcsak kimozdulhattok és friss levegőt szívhattok, de alkalmatok lesz olyan meghitt pillanatokat megélni, amikre egy belvárosi étteremben nincs lehetőségetek.

Kapjátok fel a túrabakancsot, tegyetek el egy kis teát termoszba, csomagoljatok pár falatot az útra, ami még meghittebbé varázsolja majd a programot, és indulhattok is! De ne rohanjatok, ezeknek a varázslatos helyszíneknek nincs olyan pontja, ahol ne lenne érdemes elidőzni, nézelődni vagy csinálni pár képet emlékbe az őszi kirándulásotokról.

