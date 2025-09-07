Őszi barangolás a Keszthelyi-hegységben – Rezi és Tátika várának felfedezése

Az ősz eleje mindig különös, színes varázzsal ajándékozza meg a Keszthelyi-hegység lankáit. A nyár forrósága ilyenkor már a múlté, de a nappalok még hosszúak és langymelegek, a reggeleket pedig aranyló fények festik meg. Az évnek ebben a szakaszában a legszebb túrára indulni: bakancsot húzni, és felfedezni a hegység két rejtett kincsét, Rezi- és Tátika várát.

A Keszthelyi-hegység lankáin megbújó Tátika vára hangulatos túra úti célt kínál. Fotó: Youtube

Szeptemberi túraélmény a Keszthelyi-hegység erdeiben

A Tátika várához vezető út kirándulásunk egyik fénypontja. A 413 méter magas bazaltkúpra vezető ösvény kanyargósan emelkedik az erdőben, ahol a tölgyek és bükkök levelei már sárgás-vörös színekben játszanak. A romhoz felérve csodálatos panoráma tárul elénk a Balaton-felvidékre, Sümegre, és szép időben még a tanúhegyeket is látni lehet innen.

A vár története a XIII. századig nyúlik vissza: egykor a Tátika nemzetség otthona volt, később királyi birtok lett, végül a török idők viharai pusztították el. Ma már csak kopár falak mesélnek a a dicső múltról, de a hely még így is szinte mesebeli hangulatot áraszt – nincs zsibongó tömeg, csak a természet, a történelem és a csend.

Tátika várának története A stratégiai helyen, a Tapolcai-medence felett magasodó Tátika várát a XIII. században építette a Pécz nemzetségbeli család, feltehetőleg Lukács és Apor megbízásából. 1330 körül királyi birtokként már oklevelekben szerepel, majd a XIV-XV. században több nemesi család – köztük a Lackfiak – kezébe került. 1561-ben a törökök fenyegették a környéket, ekkor a Pethő család megerősítette Tátikát. Az 1589-es török portyák után a vár romlásnak indult, a XVII. századra pedig már minden hadászati jelentőségét elveszítette.

Tátikától Rezi felé

Aki Tátika várától Rezi felé veszi az irányt, újabb izgalmas kalandba csöppenhet. Ez a vár egy 427 méteres dolomitcsúcson magasodik, és már az oda vezető ösvény is élményszámba megy: a sziklákba fák gyökerei kapaszkodnak, a sárguló levelek közül madarak rebbennek fel.

A Keszthelyi-hegység egyik gyöngyszeme, Rezi vára az év minden évszakában gyönyörű, de ősszel egészen elvarázsol. Fotó: Youtube

Rezi vára szintén a XIII. században épült, és sok ostromot, háborút megélt, míg végül elhagyatottan pusztulásra ítéltetett. A romok közé érve könnyen megelevenedik a múlt: a kőfalak közül ma is messzire látni, hiszen a panoráma bámulatos. A vár falairól remek kilátás nyílik a Zalaszántói-medencére, a közeli Tátika magaslatára, a fehérre vakolt buddhista sztúpára, és tiszta időben még a Balaton csillogó víztükrét is megcsodálhatjuk.

Rezi vár története Rezi uradalmát 1282-ben Kun László király adományozta a Tomaj nemzetségbeli Tibának, akit később Pécz nemzetségbeli Apor elűzött Reziből. Vélhetően Pécz Apor és Lukács utasítására emelték a vár korai magját. A XIV. században aztán a várat a Kőszegi család foglalta el, majd Köcski Sándor Károly Róbert nevében visszafoglalta, később pedig a Lackfi család birtoka lett. 1397-ben Zsigmond király Lackfi Istvánt kivégeztette a királyellenes lázadás miatt, így a vár visszaszállt az uralkodóra. 1427-től a gersei Pethő család birtokolta évszázadokig, bár a török támadások és a fenntartás nehézségei miatt az 1580-as évekre a vár már romba dőlt.

Családi programnak is kiváló

Kora ősszel különösen jó ötlet bejárni a Keszthelyi-hegység e két várát. Ilyenkor azért már frissebb a levegő, a színek változása pedig mintha minden nap új arcát mutatná a természetnek. Az útvonal nem hosszú, családoknak is könnyen teljesíthető: egy jó túracipő és egy kulacs víz elég a felfedezéshez. A kapaszkodók izgalmasak, de nem megerőltetők, és a gyerekeknek igazi kaland felmászni egy-egy sziklafal tövéhez vagy bejárni a romok zegzugait.