Őszi barangolás a Keszthelyi-hegységben – Rezi és Tátika várának felfedezése

kirándulás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 09:45
őszi túraRezi várTátikaKeszthelyi-hegység
A korai őszi napfény lágyan szűrődik át a fák lombjain, a levegőben még csak a friss avar illata keveredik a föld aromájával a reggeli eső után. A Keszthelyi-hegység lankáin barangolva a Rezi és Tátika vár romjai páratlan kilátást és történelmi élményt kínálnak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az ősz eleje mindig különös, színes varázzsal ajándékozza meg a Keszthelyi-hegység lankáit. A nyár forrósága ilyenkor már a múlté, de a nappalok még hosszúak és langymelegek, a reggeleket pedig aranyló fények festik meg. Az évnek ebben a szakaszában a legszebb túrára indulni: bakancsot húzni, és felfedezni a hegység két rejtett kincsét, Rezi- és Tátika várát.

Keszthelyi-hegység, Tátika vár, kora őszi lombok
A Keszthelyi-hegység lankáin megbújó Tátika vára hangulatos túra úti célt kínál. Fotó: Youtube

Szeptemberi túraélmény a Keszthelyi-hegység erdeiben

A Tátika várához vezető út kirándulásunk egyik fénypontja. A 413 méter magas bazaltkúpra vezető ösvény kanyargósan emelkedik az erdőben, ahol a tölgyek és bükkök levelei már sárgás-vörös színekben játszanak. A romhoz felérve csodálatos panoráma tárul elénk a Balaton-felvidékre, Sümegre, és szép időben még a tanúhegyeket is látni lehet innen.

A vár története a XIII. századig nyúlik vissza: egykor a Tátika nemzetség otthona volt, később királyi birtok lett, végül a török idők viharai pusztították el. Ma már csak kopár falak mesélnek a a dicső múltról, de a hely még így is szinte mesebeli hangulatot áraszt – nincs zsibongó tömeg, csak a természet, a történelem és a csend.

Tátika várának története

A stratégiai helyen, a Tapolcai-medence felett magasodó Tátika várát a XIII. században építette a Pécz nemzetségbeli család, feltehetőleg Lukács és Apor megbízásából. 1330 körül királyi birtokként már oklevelekben szerepel, majd a XIV-XV. században több nemesi család – köztük a Lackfiak – kezébe került. 1561-ben a törökök fenyegették a környéket, ekkor a Pethő család megerősítette Tátikát. Az 1589-es török portyák után a vár romlásnak indult, a XVII. századra pedig már minden hadászati jelentőségét elveszítette.

 

Tátikától Rezi felé

Aki Tátika várától Rezi felé veszi az irányt, újabb izgalmas kalandba csöppenhet. Ez a vár egy 427 méteres dolomitcsúcson magasodik, és már az oda vezető ösvény is élményszámba megy: a sziklákba fák gyökerei kapaszkodnak, a sárguló levelek közül madarak rebbennek fel.

Keszthelyi-hegység, Rezi vár, kora őszi lombok
A Keszthelyi-hegység egyik gyöngyszeme, Rezi vára az év minden évszakában gyönyörű, de ősszel egészen elvarázsol. Fotó: Youtube

Rezi vára szintén a XIII. században épült, és sok ostromot, háborút megélt, míg végül elhagyatottan pusztulásra ítéltetett. A romok közé érve könnyen megelevenedik a múlt: a kőfalak közül ma is messzire látni, hiszen a panoráma bámulatos. A vár falairól remek kilátás nyílik a Zalaszántói-medencére, a közeli Tátika magaslatára, a fehérre vakolt buddhista sztúpára, és tiszta időben még a Balaton csillogó víztükrét is megcsodálhatjuk.

Rezi vár története

Rezi uradalmát 1282-ben Kun László király adományozta a Tomaj nemzetségbeli Tibának, akit később Pécz nemzetségbeli Apor elűzött Reziből. Vélhetően Pécz Apor és Lukács utasítására emelték a vár korai magját. A XIV. században aztán a várat a Kőszegi család foglalta el, majd Köcski Sándor Károly Róbert nevében visszafoglalta, később pedig a Lackfi család birtoka lett. 1397-ben Zsigmond király Lackfi Istvánt kivégeztette a királyellenes lázadás miatt, így a vár visszaszállt az uralkodóra. 1427-től a gersei Pethő család birtokolta évszázadokig, bár a török támadások és a fenntartás nehézségei miatt az 1580-as évekre a vár már romba dőlt.

 

Családi programnak is kiváló

Kora ősszel különösen jó ötlet bejárni a Keszthelyi-hegység e két várát. Ilyenkor azért már frissebb a levegő, a színek változása pedig mintha minden nap új arcát mutatná a természetnek. Az útvonal nem hosszú, családoknak is könnyen teljesíthető: egy jó túracipő és egy kulacs víz elég a felfedezéshez. A kapaszkodók izgalmasak, de nem megerőltetők, és a gyerekeknek igazi kaland felmászni egy-egy sziklafal tövéhez vagy bejárni a romok zegzugait.

Keszthelyi-hegység, Rezi vár, kora őszi lombok
Rezi vára az egyik legbájosabb magyar várrom, ahová érdemes egyszer kirándulni. Fotó: Youtube

A túra után érdemes betérni a környék falvaiba is. Rezi községe például barátságos vendégházakkal és családias éttermekkel várja a kirándulókat, ahol a szüret utáni friss borokat is meg lehet kóstolni. Egy pohár fehérbor vagy must, mellé egy ízletes vadpörkölt – kevés jobb zárása van egy őszi kirándulásnak.

Rezi- és Tátika várának romjai ma a hegytetőkön őrzik a múlt titkait, miközben évszázados legendákat suttognak az erre járóknak. Kora ősszel, amikor a természet lassan átvált a zöldből a rőtbe és a sárgába, különösen szép arcukat mutatják. Aki mostanában jár erre, annak biztosan maradandó élményt nyújt a Keszthelyi-hegység két rejtett vára és a környék hangulatos tája.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
