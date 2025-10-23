Családi borzongás és varázslat az őszi szünetben – 5 izgalmas program, amit kár lenne kihagyni

Az őszi szünet nem a kanapén punnyadás időszaka, inkább egy remek alkalom közös kalandokra. Október végén a városok megtelnek fénnyel és izgalmas családi programokkal, csak győzzétek eldönteni, hova menjetek először! Összegyűjtöttünk öt olyan helyet Budapesten, ahol biztosan nem fogtok unatkozni szülőként sem.

Az őszi szünetben számos izgalmas program várja a gyerekeket.

Fotó: Dragon Images / Shutterstock

1. Csodák Palotája – Tök Para Pince és halloweeni élmény

Az őszi szünetben, október 23. és november 2. között a Csodák Palotája „tökös” kalandokra hívja a gyerekeket és a felnőtteket. A kísérletek boszorkányos köntösbe bújnak, a Tök Para Pincében bátorságpróbák és izgalmas játékok várják a családokat. Mindenki, aki jelmezben érkezik, egy ajándék gyerekjegyet kap a következő látogatásra. Garantáltan megéri beöltözni!

2. MiniPolisz – Halloween buli, ahol a gyerekeké a főszerep

A belvárosi gyerekváros idén is hátborzongatóan vidám bulit rendez. Lesz rémségverseny, ahol a legijesztőbb családi jelmezeket díjazzák – feltétel, hogy mindenki beöltözve érkezzen (legalább egy felnőtt és egy gyerek), a saját készítésű jelmezek pedig előnyt élveznek. Vár még halloweeni show, tombola, és minden gyereknek jár egy különleges menü is.

A jegyek csak elővételben és korlátozott számban kaphatók, szóval érdemes időben lecsapni azokra!

3. Vasúttörténeti Park – boszorkányos vasutasok az őszi szünetben

A Vasúttörténeti Park idén két alkalommal is különleges programokkal várja a családokat az őszi szünetben. Október 23-án, csütörtökön ingyenes belépéssel nyílik meg a park kapuja, így bárki visszarepülhet a múltba egy napra. A gyerekek beülhetnek egy mozdony vezetőfülkéjébe, körözhetnek a kerti vasúton, és bepillanthatnak a régi idők vasúti világába.

Az igazi varázslat október 31-én, csütörtökön 16 és 20:30 között kezdődik, amikor a park egy estére szellemjárta bulihelyszínné változik. A halloweeni családi programok között lesz arcfestés, kézműveskedés, csillámtetkó készítés, a legbátrabbak pedig felszállhatnak a Szellemvasútra, amelyen minden látogató tehet egy ingyenes kört – ha elég merész hozzá.