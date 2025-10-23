Családi borzongás és varázslat az őszi szünetben – 5 izgalmas program, amit kár lenne kihagyni

Az őszi szünet nem a kanapén punnyadás időszaka, inkább egy remek alkalom közös kalandokra. Október végén a városok megtelnek fénnyel és izgalmas családi programokkal, csak győzzétek eldönteni, hova menjetek először! Összegyűjtöttünk öt olyan helyet Budapesten, ahol biztosan nem fogtok unatkozni szülőként sem.
Az őszi szünetben, október 23. és november 2. között a Csodák Palotája „tökös” kalandokra hívja a gyerekeket és a felnőtteket. A kísérletek boszorkányos köntösbe bújnak, a Tök Para Pincében bátorságpróbák és izgalmas játékok várják a családokat. Mindenki, aki jelmezben érkezik, egy ajándék gyerekjegyet kap a következő látogatásra. Garantáltan megéri beöltözni!
A belvárosi gyerekváros idén is hátborzongatóan vidám bulit rendez. Lesz rémségverseny, ahol a legijesztőbb családi jelmezeket díjazzák – feltétel, hogy mindenki beöltözve érkezzen (legalább egy felnőtt és egy gyerek), a saját készítésű jelmezek pedig előnyt élveznek. Vár még halloweeni show, tombola, és minden gyereknek jár egy különleges menü is.
A jegyek csak elővételben és korlátozott számban kaphatók, szóval érdemes időben lecsapni azokra!
A Vasúttörténeti Park idén két alkalommal is különleges programokkal várja a családokat az őszi szünetben. Október 23-án, csütörtökön ingyenes belépéssel nyílik meg a park kapuja, így bárki visszarepülhet a múltba egy napra. A gyerekek beülhetnek egy mozdony vezetőfülkéjébe, körözhetnek a kerti vasúton, és bepillanthatnak a régi idők vasúti világába.
Az igazi varázslat október 31-én, csütörtökön 16 és 20:30 között kezdődik, amikor a park egy estére szellemjárta bulihelyszínné változik. A halloweeni családi programok között lesz arcfestés, kézműveskedés, csillámtetkó készítés, a legbátrabbak pedig felszállhatnak a Szellemvasútra, amelyen minden látogató tehet egy ingyenes kört – ha elég merész hozzá.
A Svábhegyi Csillagvizsgálóban az őszi szünetben a tudományt és a varázslatot együtt találod meg. A kisebb gyerekeknek szóló Asztro-matiné során a kicsik játékos formában ismerkedhetnek meg a bolygókkal, csillagképekkel és az univerzum titkaival. A programok interaktívak, látványosak és épp annyira szórakoztatók, mint amennyire tanulságosak – tökéletes családi délelőtti elfoglaltság.
Az igazi különlegesség október 31-én, pénteken 16:00 és 22:00 között érkezik: a Csillagkapu: Halloween esemény. A misztikus, ködös októberi estén jelmezbe öltözött csillagászok fogadják a látogatókat, akik színes, interaktív programokkal és a korán sötétedő égbolt csodáival varázsolják el a családokat.
A helyek száma korlátozott (117 fő), ezért érdemes előre online jegyet váltani, de a helyszínen is van lehetőség vásárlásra.
A halloween igazi szemfényvesztést hoz az Illúziók Múzeumába, ugyanis az illúziók mellé ez alkalommal hátborzongató meglepetések is társulnak. Lesz hátborzongató arcfestés kicsiknek és nagyoknak, kincskereső játék, kreatív foglalkozás, és halloweeni fotópontok is, ahol a család bármelyik tagja pózolhat egy látványos képre. A jelmezben érkezők 10% kedvezményt kapnak, 11:00 és 14:00 között pedig Sárközi Barnabás bűvészshow-ja varázsolja el a látogatókat. Öltözz be és készülj fel, mert itt tényleg összemosódik a valóság és a varázslat!
Jegyet érdemes előre online foglalni, hogy biztosan ne maradjatok le erről a különleges élményről.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.