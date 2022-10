Idén ezek a rémisztő Halloween jelmezek hódítanak

A Halloween Amerikában régóta az egyik legnépszerűbb ünnep, és az elmúlt években szép lassan hozzánk is beszivárgott az őrület: töklámpások, Halloween jelmezek és beöltözős bulik formájában. Noha kis hazánkban még elég gyerekcipőben jár ez az egész, már nálunk is egyre többen faragnak töklámpásokat, díszítik fel otthonaikat és bújnak ijesztő vagy épp mókás jelmezekbe. Az alábbi bejegyzésben mi is elhoztunk néhány jelmez ötletet kicsiknek, nagyoknak, sőt még a kis kedvenceknek is.

1. Ha a klasszikusokhoz húz a szíved

A legnépszerűbbek ilyenkor továbbra is a boszorkányok, szellemek, szuperhősök, rendőrök és a vámpírok. Ezeket a jelmezeket nem csupán a felnőttek, de a gyerekek is imádják. Gondolj csak bele, mennyire cuki lesz majd a kislányod egy Wonder Woman jelmezben vagy a kisfiad egy Batman szerkóban. Neked pedig még mindig ott a Macskanő jelmez.

A Sötét Lovag mellé dukál egy dögös Macskanő is. Fotó: Kateryna Upit

2. Jöhet minden, ami megnevettet

Ha azok közé tartozol, aki inkább a cuki és vicces Halloween jelmezeket kedveli, és nem akar ijesztő rémséges szörnynek vagy vérfarkasnak öltözni, akkor a bankrabló szettje neked való.

A buli akkor az igazi, ha párosan öltözünk be. Fotó: Krakenimages.com

3. Csajos bulira tökéletes

Amennyiben szereted a nőies és elegáns darabokat, és rajongsz a régi romantikus filmekért, akkor egy Marie Antoinette, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe öltözettel nem hibázhatsz. De remek választás lehet a hercegnő, tündér és gésa jelmez is.

Halloween éjszakáján bárkinek beöltözhetünk. Fotó: Drazen Zigic

4. Együtt minden szórakoztatóbb

Nincs is jobb móka annál, mint amikor az egész család beöltözik Halloween alkalmából és együtt mulat. Viszont ahhoz, hogy tökéletes legyen a buli, szükség lesz a legütősebb családi jelmezekre, ami lehet az: Abba, Toy Story, Addams Family vagy a Harry Potter.

Ki látott már Halloween partit Harry Potter nélkül? Fotó: Brothers Art

5. Kis kedvenceink is imádni fogják

Ki mondta, hogy nem öltöztethetjük be kiskutyánkat vagy cicánkat egy ölelgetni való szörnyecskének, szellemnek vagy denevérnek? Ráadásul egy négy lábon szaladgáló boszorkánytól garantáltan mindenki felderül.