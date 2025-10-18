Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Halloweeni IQ-teszt: Csak az emberek 1%-a találja meg!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 12:30
Te észreveszed a galamb fejét ezen a trükkös képen? Ez az IQ-teszt az emberek többségén kifog!
K. C.
Ez az optikai illúzió felrobbantotta az internetet – a legtöbben egyszerűen képtelenek megtalálni, pedig ott van az orrunk előtt! Teszteld magad, mennyire jó a szemed ezzel a zseniális IQ-teszttel! 

IQ-teszt
Itt a legjobb halloweeni IQ-teszt / Fotó: AYO Production / Shutterstock

A legújabb optikai illúziós kihívás most Halloween-hangulatban tartja izgalomban az internetezőket – egyetlen célja van: megtalálni az elrejtett galamb fejét a képen, mindössze 25 másodperc alatt! Bár elsőre lehetetlennek tűnik, állítólag azok, akik valóban éles látással rendelkeznek, képesek rá.

De vigyázat: a legtöbb ember 1 percnél is tovább keresgél, és még így sem találja meg!

A képet első pillantásra csak egy zsúfolt halloween-jelenetnek látjuk, ám valahol ott bujkál egy jól álcázott galamb, amely az egész internetet megőrjíti. Készen állsz a kihívásra?

Íme a halloweeni IQ-teszt: 

Gratulálunk, ha sikerült – valódi rejtvénymester vagy!
Ha nem találtad meg a madarat, semmi baj – még a legjobb rejtvényfejtőknek is gondot okozott ez a kép. Ha szeretnéd újra megpróbálni, görgess vissza a tetejére, és próbáld meg megtalálni az időkorlát nélkül. Miután megtaláltad a galamb fejét, igazán büszke lehetsz magadra, hogy megoldottad ezt a trükkös feladványt.

És most, itt a megoldás.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
