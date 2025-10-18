Halloweeni IQ-teszt: Csak az emberek 1%-a találja meg!

Ez az optikai illúzió felrobbantotta az internetet – a legtöbben egyszerűen képtelenek megtalálni, pedig ott van az orrunk előtt! Teszteld magad, mennyire jó a szemed ezzel a zseniális IQ-teszttel!

Itt a legjobb halloweeni IQ-teszt / Fotó: AYO Production / Shutterstock

A legújabb optikai illúziós kihívás most Halloween-hangulatban tartja izgalomban az internetezőket – egyetlen célja van: megtalálni az elrejtett galamb fejét a képen, mindössze 25 másodperc alatt! Bár elsőre lehetetlennek tűnik, állítólag azok, akik valóban éles látással rendelkeznek, képesek rá.

De vigyázat: a legtöbb ember 1 percnél is tovább keresgél, és még így sem találja meg!

A képet első pillantásra csak egy zsúfolt halloween-jelenetnek látjuk, ám valahol ott bujkál egy jól álcázott galamb, amely az egész internetet megőrjíti. Készen állsz a kihívásra?

Íme a halloweeni IQ-teszt:

Gratulálunk, ha sikerült – valódi rejtvénymester vagy!

Ha nem találtad meg a madarat, semmi baj – még a legjobb rejtvényfejtőknek is gondot okozott ez a kép. Ha szeretnéd újra megpróbálni, görgess vissza a tetejére, és próbáld meg megtalálni az időkorlát nélkül. Miután megtaláltad a galamb fejét, igazán büszke lehetsz magadra, hogy megoldottad ezt a trükkös feladványt.

És most, itt a megoldás.