Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A legjobb hétvégi programajánló – 5 ingyenes rendezvény, ami az egész család számára remek kikapcsolódást ígér

hétvégi programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 10:15
fesztiválingyenes
Közeleg a kikapcsolódás ideje, és ezúttal sem kell unatkoznunk, hiszen színes őszi rendezvények várnak szerte az országban. Változatos tematikájú eseményeket felvonultató hétvégi programajánlónkban így mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább közel állót.
László Juli
A szerző cikkei

Habár kissé hűvös idő várható, a napsütés szerencsére velünk lesz a következő napokban, így semmi sem áll majd annak útjában, hogy szabadtéri rendezvényeket látogassunk meg. Hétvégi programajánlónkban a sör- és borkedvelők, az őszi tökfesztiválok és a könyvek szerelmesei, de még a „mackó” étel rajongói is találnak majd kedvükre valót.

Hétvégi programajánló: sörrel koccintanak ketten
Hétvégi programajánlónk első szereplője a Visegrádi Sörfesztivál.
Fotó: siamionau pavel /  Shutterstock 

3, 2, 1, kezdődjön a hétvégi programajánló! 

7. Visegrádi Sörfesztivál és Családi Napok
A hagyományos két napos fesztivál péntek este egy fergeteges koncerttel nyitja meg a kapuit: a ska zenét képviselő Super Starsky mindenkit megtáncoltat majd, jól is fog esni a helyi kézműves nedű, vagyis a Visegrádi Sör, de megkóstolhatjuk több dunakanyari házi főzde kínálatát is. Akár szombaton is, hiszen ezen a napon a családi programok mellett sörkóstoló, de színpadi műsorok, nemzetiségi bemutatók és Kőhalmi Ferenc bűvészelőadása is várja a közönséget. Este a Tasker Spatzen tradicionális sváb zenei koncertjén lazíthatunk.

Időpont: október 3-5.
Helyszín: 2025 Visegrád, Fő u. 38., Rendezvénytér
További információk: ITT

Two stacks of books.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hétvégi programajánlónk egyik különleges eseménye
Fotó: Olena Ruban /  GettyImages

30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Jubileumi alkalmat ünnepel ebben az évben a kultikus könyvfesztivál, ahol a jól megszokott módon számos kiállító, könyvbemutatók, külföldi és hazai szerzők, tematikus beszélgetések, felolvasások, gyerekprogramok, dedikációk és számtalan meglepetés várja az olvasás szerelmeseit. Hazánk legnagyobb és legjelentősebb könyves rendezvénye a legfrissebb irodalmi alkotásokat is felvonultatja, és koncertekkel, színházi bemutatókkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel is készül.

Időpont: október 2-5.
Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 11-12., Bálna Honvédelmi Központ
További információk: ITT

Hétvégi programajánló: szüreti felvonulás vidéken
Hétvégi programajánló: főszerepben a szüret, a népzene és néptánc
Fotó: NAGY NORBERT / Fejér Megyei Hírlap

Móri Bornapok 2025
Mór egyik legrangosabb rendezvénye a szüreti időszakhoz kapcsolódik, idén a népzene és néptánc ünnepe lesz az esemény. A hagyományőrző borfesztivál magában foglalja a kultúrát, a sportot és a régi tradíciókat. Lesz néptánc minden mennyiségben, még flashmob formájában is, de utcai futóverseny, sakk, tenisz és tollaslabda, térzene, népművészeti kirakodóvásár, hangszerbemutató és nagy koncertek is. A fellépők sorát olyan előadók színesítik, mint a Kowalsky meg a Vega, Rúzsa Magdi és a Magna cum Laude.

Időpont: október 2-5.
Helyszín: 8060 Mór, több helyszínen
További információk: ITT

Hétvégi programajánló: tökfesztiválra tökfaragás
Autentikus tökfesztivált keresel? Hétvégi programajánlónkban ez is megtalálod
Fotó: Joshua Resnick /  Shutterstock 

Töklámpás Fesztivál Balatonboglár 2025
27. alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos szőlőskislaki tökfesztivál, ami nemcsak helyiek, de a hétvégére Balatonra érkezők figyelmét is évről évre felkelti. Nem véletlenül: itt bárki próbára teheti magát a tökfaragásban, a töklámpás versenyen és tökös kézműves foglalkozáson is szabadon alkothat. Az esti városnéző kis vonaton ülve a környező utcák házainál világító tököket nézhetjük végig, ami fokozza a kora halloween-i hangulatot. Lesz ezen kívül tökvásár, kézműves áruk, tökkeresés, színpadi bemutatók és utcabál is.

Időpont: október 4. 
Helyszín: 8630 Balatonboglár – Szőlőskislak Fő u. 2., József Attila Művelődési Ház
További információk: ITT

Hétvégi programajánló: mackóké a főszerep a közelgő eseményen
Hétvégi programajánlónk utolsó résztvevője a mackó, ami egy helyi tradicionális étel nevét is viseli
Fotó: Jiffy Avril /  Shutterstock 

Mackó Fesztivál Sülysáp 2025
Sülysáp minden bizonnyal legkedvesebb eseménye szombaton várja a látogatókat, méghozzá a tradicionális helyi étellel, a „mackó”-val. A program főzőversennyel és szüreti felvonulással indul, a kézműves vásár, népi játékok és különféle színpadi programok közepette pedig bármikor kóstolhatunk finomságokat. Nagy hangsúlyt kapnak a népzenei és néptáncos produkciók, délután pedig a Tárkány Művek lép a színpadra. A helyi gasztrokulturális ünnepen óriás mackót is állítanak.

Időpont: október 4. 
Helyszín: 2241 Sülysáp, Dózsa György u 105., Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény udvar 
További információk: ITT

Kíváncsi vagy, hogyan készülnek a hatalmas mackók? Íme a tavalyi év összefoglalója:

Ezek a cikkek is érdekelehetnek:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu