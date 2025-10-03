A legjobb hétvégi programajánló – 5 ingyenes rendezvény, ami az egész család számára remek kikapcsolódást ígér

Habár kissé hűvös idő várható, a napsütés szerencsére velünk lesz a következő napokban, így semmi sem áll majd annak útjában, hogy szabadtéri rendezvényeket látogassunk meg. Hétvégi programajánlónkban a sör- és borkedvelők, az őszi tökfesztiválok és a könyvek szerelmesei, de még a „mackó” étel rajongói is találnak majd kedvükre valót.
7. Visegrádi Sörfesztivál és Családi Napok
A hagyományos két napos fesztivál péntek este egy fergeteges koncerttel nyitja meg a kapuit: a ska zenét képviselő Super Starsky mindenkit megtáncoltat majd, jól is fog esni a helyi kézműves nedű, vagyis a Visegrádi Sör, de megkóstolhatjuk több dunakanyari házi főzde kínálatát is. Akár szombaton is, hiszen ezen a napon a családi programok mellett sörkóstoló, de színpadi műsorok, nemzetiségi bemutatók és Kőhalmi Ferenc bűvészelőadása is várja a közönséget. Este a Tasker Spatzen tradicionális sváb zenei koncertjén lazíthatunk.
Időpont: október 3-5.
Helyszín: 2025 Visegrád, Fő u. 38., Rendezvénytér
További információk: ITT
30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Jubileumi alkalmat ünnepel ebben az évben a kultikus könyvfesztivál, ahol a jól megszokott módon számos kiállító, könyvbemutatók, külföldi és hazai szerzők, tematikus beszélgetések, felolvasások, gyerekprogramok, dedikációk és számtalan meglepetés várja az olvasás szerelmeseit. Hazánk legnagyobb és legjelentősebb könyves rendezvénye a legfrissebb irodalmi alkotásokat is felvonultatja, és koncertekkel, színházi bemutatókkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel is készül.
Időpont: október 2-5.
Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 11-12., Bálna Honvédelmi Központ
További információk: ITT
Móri Bornapok 2025
Mór egyik legrangosabb rendezvénye a szüreti időszakhoz kapcsolódik, idén a népzene és néptánc ünnepe lesz az esemény. A hagyományőrző borfesztivál magában foglalja a kultúrát, a sportot és a régi tradíciókat. Lesz néptánc minden mennyiségben, még flashmob formájában is, de utcai futóverseny, sakk, tenisz és tollaslabda, térzene, népművészeti kirakodóvásár, hangszerbemutató és nagy koncertek is. A fellépők sorát olyan előadók színesítik, mint a Kowalsky meg a Vega, Rúzsa Magdi és a Magna cum Laude.
Időpont: október 2-5.
Helyszín: 8060 Mór, több helyszínen
További információk: ITT
Töklámpás Fesztivál Balatonboglár 2025
27. alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos szőlőskislaki tökfesztivál, ami nemcsak helyiek, de a hétvégére Balatonra érkezők figyelmét is évről évre felkelti. Nem véletlenül: itt bárki próbára teheti magát a tökfaragásban, a töklámpás versenyen és tökös kézműves foglalkozáson is szabadon alkothat. Az esti városnéző kis vonaton ülve a környező utcák házainál világító tököket nézhetjük végig, ami fokozza a kora halloween-i hangulatot. Lesz ezen kívül tökvásár, kézműves áruk, tökkeresés, színpadi bemutatók és utcabál is.
Időpont: október 4.
Helyszín: 8630 Balatonboglár – Szőlőskislak Fő u. 2., József Attila Művelődési Ház
További információk: ITT
Mackó Fesztivál Sülysáp 2025
Sülysáp minden bizonnyal legkedvesebb eseménye szombaton várja a látogatókat, méghozzá a tradicionális helyi étellel, a „mackó”-val. A program főzőversennyel és szüreti felvonulással indul, a kézműves vásár, népi játékok és különféle színpadi programok közepette pedig bármikor kóstolhatunk finomságokat. Nagy hangsúlyt kapnak a népzenei és néptáncos produkciók, délután pedig a Tárkány Művek lép a színpadra. A helyi gasztrokulturális ünnepen óriás mackót is állítanak.
Időpont: október 4.
Helyszín: 2241 Sülysáp, Dózsa György u 105., Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény udvar
További információk: ITT
Kíváncsi vagy, hogyan készülnek a hatalmas mackók? Íme a tavalyi év összefoglalója:
Ezek a cikkek is érdekelehetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.