A legjobb hétvégi programajánló – 5 ingyenes rendezvény, ami az egész család számára remek kikapcsolódást ígér

Habár kissé hűvös idő várható, a napsütés szerencsére velünk lesz a következő napokban, így semmi sem áll majd annak útjában, hogy szabadtéri rendezvényeket látogassunk meg. Hétvégi programajánlónkban a sör- és borkedvelők, az őszi tökfesztiválok és a könyvek szerelmesei, de még a „mackó” étel rajongói is találnak majd kedvükre valót.

Hétvégi programajánlónk első szereplője a Visegrádi Sörfesztivál.

Fotó: siamionau pavel / Shutterstock

3, 2, 1, kezdődjön a hétvégi programajánló!

7. Visegrádi Sörfesztivál és Családi Napok

A hagyományos két napos fesztivál péntek este egy fergeteges koncerttel nyitja meg a kapuit: a ska zenét képviselő Super Starsky mindenkit megtáncoltat majd, jól is fog esni a helyi kézműves nedű, vagyis a Visegrádi Sör, de megkóstolhatjuk több dunakanyari házi főzde kínálatát is. Akár szombaton is, hiszen ezen a napon a családi programok mellett sörkóstoló, de színpadi műsorok, nemzetiségi bemutatók és Kőhalmi Ferenc bűvészelőadása is várja a közönséget. Este a Tasker Spatzen tradicionális sváb zenei koncertjén lazíthatunk.

Időpont: október 3-5.

Helyszín: 2025 Visegrád, Fő u. 38., Rendezvénytér

További információk: ITT

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hétvégi programajánlónk egyik különleges eseménye

Fotó: Olena Ruban / GettyImages

30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Jubileumi alkalmat ünnepel ebben az évben a kultikus könyvfesztivál, ahol a jól megszokott módon számos kiállító, könyvbemutatók, külföldi és hazai szerzők, tematikus beszélgetések, felolvasások, gyerekprogramok, dedikációk és számtalan meglepetés várja az olvasás szerelmeseit. Hazánk legnagyobb és legjelentősebb könyves rendezvénye a legfrissebb irodalmi alkotásokat is felvonultatja, és koncertekkel, színházi bemutatókkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel is készül.

Időpont: október 2-5.

Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 11-12., Bálna Honvédelmi Központ

További információk: ITT

Hétvégi programajánló: főszerepben a szüret, a népzene és néptánc

Fotó: NAGY NORBERT / Fejér Megyei Hírlap

Móri Bornapok 2025

Mór egyik legrangosabb rendezvénye a szüreti időszakhoz kapcsolódik, idén a népzene és néptánc ünnepe lesz az esemény. A hagyományőrző borfesztivál magában foglalja a kultúrát, a sportot és a régi tradíciókat. Lesz néptánc minden mennyiségben, még flashmob formájában is, de utcai futóverseny, sakk, tenisz és tollaslabda, térzene, népművészeti kirakodóvásár, hangszerbemutató és nagy koncertek is. A fellépők sorát olyan előadók színesítik, mint a Kowalsky meg a Vega, Rúzsa Magdi és a Magna cum Laude.