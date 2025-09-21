Ezeket az ingyenes szüreti mulatságokat vétek lenne kihagynod

Az egyik legjobb dolog az őszi évszakban, hogy jobbnál jobb szüreti mulatságokon vehetünk részt. Íme az 5 legjobb ingyenes szüreti fesztivál 2025-ben, amit vétek lenne kihagynod idén ősszel.
A Tihanyi Szüreti Napok hétvégéjén minden a hagyományról, a kultúráról és a borról szól. Huszárok és betyárok látványos felvonulás keretében járják be az egész települést, míg a hangulatról a Tihanyi Asszonykórus és a rezesbanda gondoskodik. A helyi borászatok saját nedűiket kínálják a Mádl Ferenc téren, ahol a látogatók ízelítőt kaphatnak a Balaton-felvidék gazdag borkultúrájából. A családbarát programokat bábszínház, élőzene és játékpark színesíti. Ha már ott vagy, ne hagyd ki a különleges tihanyi látnivalókat se!
Mikor? 2025. szeptember 20–21.
Hol? 8237 Tihany, Mádl Ferenc tér.
Bővebben: csodalatosbalaton.hu
Szekszárd az ősz ünnepére szélesre tárja kapuit: szeptember közepén a térség egyik legnagyobb összművészeti szüreti fesztiváljával vár mindenkit. Hagyományos felvonulás, emlékezetes koncertek, kiállítások és kézműves vásár színesíti a palettát, miközben a levegőt a helyi borok karakteres illata lengi be. A hétvége fénypontja pedig az elmaradhatatlan Szüret Táncos Párja-választás.
Mikor? 2025. szeptember 18–21.
Hol? 7100 Szekszárd, Béla király tér és belváros környéke.
Bővebben: szekszardiszuretinapok.hu
Hajdúszoboszló nemcsak gyógyfürdőjének köszönheti a népszerűségét, hiszen borvidéke is messze földön híres. Szeptember harmadik hétvégéjén a Szent István park igazi bor- és gasztrofesztivállá alakul. A tokaji, egri, villányi és más jeles hazai borvidékek képviselői sorakoznak fel az eseményen, a borkülönlegességeket pedig látványos főzőshow-k és ínycsiklandó fogások kísérik. A koncertek és a hajnalig tartó, zenével és tánccal kísért utcabál pedig csak hab a tortán.
Mikor? 2025. szeptember 19–21.
Hol? 4200 Hajdúszoboszló, Szent István park.
Bővebben: hajduszoboszlo.hu
Hagyományok, koncertek, főzőverseny...Soltvadkert az a hely, ahol a szüreti hagyományok találkoznak a közösségi élménnyel. Lesz szőlőtaposás és préselés a Szüreti Hagyományok Udvarában, interaktív kiállítások, főzőverseny, borlovagrend-avatás és néptáncgála a város szívében. Esténként pedig olyan neves együttesek gondoskodnak a jó hangulatról, mint a Zaporozsec.
Mikor? 2025. szeptember 27–28.
Hol? 6230 Soltvadkert, Hősök tere.
Bővebben: soltvadkert.hu
A szüreti fesztivál, ahol ősi hagyományok elevenednek meg. A bogácsi pincesorok önmagukban is megérnek egy látogatást, szeptember 20-án azonban az Eger melletti községben hagyományos szüreti mulatság is várja az érdeklődőket. Lesz itt néptánc és kézműves vásár, légvár, sőt, íjászat is színesíti a programot. Szüreti játékokba is bekapcsolódhatunk, miközben olyan különlegességeket is kipróbálhatunk, mint a rovásírás vagy a sámándobos relaxáció. Az este jó hangulatáról pedig többek között az LGT Emlékzenekar gondoskodik.
Időpont: szeptember 20–21.
Helyszín: Bogács Rendezvénypark, 3412 Bogács, Táncsics u. 33.
Infó: bogacs.hu
