Ezeket az ingyenes szüreti mulatságokat vétek lenne kihagynod

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 09:55
„Itt van az ősz, itt van újra” – és vele együtt megérkezett az évszak egyik legszebb ünnepe, a szüret is. Ha jól választjuk meg az úti célt, szeptember estéit a közös élmények és a hamisítatlan őszi hangulat varázsolja majd felejthetetlenné. A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb ingyenes szüreti fesztiválokat 2025-ben.
Az egyik legjobb dolog az őszi évszakban, hogy jobbnál jobb szüreti mulatságokon vehetünk részt. Íme az 5 legjobb ingyenes szüreti fesztivál 2025-ben, amit vétek lenne kihagynod idén ősszel.

Balatonboglári szüreti fesztivál
Az ősz a szüreti mulatságok ideje Balatonbogláron is, de több szüreti fesztivál is van a Balaton partján.
Fotó: Németh Levente / Németh Levente/Somogyi Hírlap

Legjobb ingyenes szüreti fesztiválok 2025-ben

Tihanyi Szüreti Napok 2025

A Tihanyi Szüreti Napok hétvégéjén minden a hagyományról, a kultúráról és a borról szól. Huszárok és betyárok látványos felvonulás keretében járják be az egész települést, míg a hangulatról a Tihanyi Asszonykórus és a rezesbanda gondoskodik. A helyi borászatok saját nedűiket kínálják a Mádl Ferenc téren, ahol a látogatók ízelítőt kaphatnak a Balaton-felvidék gazdag borkultúrájából. A családbarát programokat bábszínház, élőzene és játékpark színesíti. Ha már ott vagy, ne hagyd ki a különleges tihanyi látnivalókat se!

Mikor? 2025. szeptember 20–21.

Hol? 8237 Tihany, Mádl Ferenc tér.

Bővebben: csodalatosbalaton.hu

Tihany látképe ősszel a szüreti mulatságok idején
Tihanyt ősszel is érdemes felkeresni, nemcsak a szüreti fesztivál miatt
Fotó: Devalro / Shutterstock

Szekszárdi Szüreti Napok 2025

Szekszárd az ősz ünnepére szélesre tárja kapuit: szeptember közepén a térség egyik legnagyobb összművészeti szüreti fesztiváljával vár mindenkit. Hagyományos felvonulás, emlékezetes koncertek, kiállítások és kézműves vásár színesíti a palettát, miközben a levegőt a helyi borok karakteres illata lengi be. A hétvége fénypontja pedig az elmaradhatatlan Szüret Táncos Párja-választás.

Mikor? 2025. szeptember 18–21.

Hol? 7100 Szekszárd, Béla király tér és belváros környéke.

Bővebben: szekszardiszuretinapok.hu

néptáncosok a szekszárdi szüreti felvonuláson
A Szekszárdi Szüreti Napok 
Fotó: Tolnai Népújság

Hajdúszoboszló bor- és gasztrofesztivál

Hajdúszoboszló nemcsak gyógyfürdőjének köszönheti a népszerűségét, hiszen borvidéke is messze földön híres. Szeptember harmadik hétvégéjén a Szent István park igazi bor- és gasztrofesztivállá alakul. A tokaji, egri, villányi és más jeles hazai borvidékek képviselői sorakoznak fel az eseményen, a borkülönlegességeket pedig látványos főzőshow-k és ínycsiklandó fogások kísérik. A koncertek és a hajnalig tartó, zenével és tánccal kísért utcabál pedig csak hab a tortán. 

Mikor? 2025. szeptember 19–21.

Hol? 4200 Hajdúszoboszló, Szent István park.

Bővebben: hajduszoboszlo.hu

Hajdúszoboszlói szüreti fesztivál gasztronómiai kínálata
A Hajdúszoboszlói Bor- és Gasztrofesztivál sok ínyencséget kínál a látogatóknak.

Soltvadkert Szüreti Fesztivál

Hagyományok, koncertek, főzőverseny...Soltvadkert az a hely, ahol a szüreti hagyományok találkoznak a közösségi élménnyel. Lesz szőlőtaposás és préselés a Szüreti Hagyományok Udvarában, interaktív kiállítások, főzőverseny, borlovagrend-avatás és néptáncgála a város szívében. Esténként pedig olyan neves együttesek gondoskodnak a jó hangulatról, mint a Zaporozsec. 

Mikor? 2025. szeptember 27–28.

Hol? 6230 Soltvadkert, Hősök tere.

Bővebben: soltvadkert.hu

Bogács Szüreti Fesztivál 2025

A szüreti fesztivál, ahol ősi hagyományok elevenednek meg. A bogácsi pincesorok önmagukban is megérnek egy látogatást, szeptember 20-án azonban az Eger melletti községben hagyományos szüreti mulatság is várja az érdeklődőket. Lesz itt néptánc és kézműves vásár, légvár, sőt, íjászat is színesíti a programot. Szüreti játékokba is bekapcsolódhatunk, miközben olyan különlegességeket is kipróbálhatunk, mint a rovásírás vagy a sámándobos relaxáció. Az este jó hangulatáról pedig többek között az LGT Emlékzenekar gondoskodik.

Időpont: szeptember 20–21.

Helyszín: Bogács Rendezvénypark, 3412 Bogács, Táncsics u. 33.

Infó: bogacs.hu

