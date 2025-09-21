Ezeket az ingyenes szüreti mulatságokat vétek lenne kihagynod

Az egyik legjobb dolog az őszi évszakban, hogy jobbnál jobb szüreti mulatságokon vehetünk részt. Íme az 5 legjobb ingyenes szüreti fesztivál 2025-ben, amit vétek lenne kihagynod idén ősszel.

Az ősz a szüreti mulatságok ideje Balatonbogláron is, de több szüreti fesztivál is van a Balaton partján.

Fotó: Németh Levente / Németh Levente/Somogyi Hírlap

Legjobb ingyenes szüreti fesztiválok 2025-ben

Tihanyi Szüreti Napok 2025

A Tihanyi Szüreti Napok hétvégéjén minden a hagyományról, a kultúráról és a borról szól. Huszárok és betyárok látványos felvonulás keretében járják be az egész települést, míg a hangulatról a Tihanyi Asszonykórus és a rezesbanda gondoskodik. A helyi borászatok saját nedűiket kínálják a Mádl Ferenc téren, ahol a látogatók ízelítőt kaphatnak a Balaton-felvidék gazdag borkultúrájából. A családbarát programokat bábszínház, élőzene és játékpark színesíti. Ha már ott vagy, ne hagyd ki a különleges tihanyi látnivalókat se!

Mikor? 2025. szeptember 20–21.

Hol? 8237 Tihany, Mádl Ferenc tér.

Bővebben: csodalatosbalaton.hu

Tihanyt ősszel is érdemes felkeresni, nemcsak a szüreti fesztivál miatt

Fotó: Devalro / Shutterstock

Szekszárdi Szüreti Napok 2025

Szekszárd az ősz ünnepére szélesre tárja kapuit: szeptember közepén a térség egyik legnagyobb összművészeti szüreti fesztiváljával vár mindenkit. Hagyományos felvonulás, emlékezetes koncertek, kiállítások és kézműves vásár színesíti a palettát, miközben a levegőt a helyi borok karakteres illata lengi be. A hétvége fénypontja pedig az elmaradhatatlan Szüret Táncos Párja-választás.

Mikor? 2025. szeptember 18–21.

Hol? 7100 Szekszárd, Béla király tér és belváros környéke.

Bővebben: szekszardiszuretinapok.hu

A Szekszárdi Szüreti Napok

Fotó: Tolnai Népújság

Hajdúszoboszló – bor- és gasztrofesztivál

Hajdúszoboszló nemcsak gyógyfürdőjének köszönheti a népszerűségét, hiszen borvidéke is messze földön híres. Szeptember harmadik hétvégéjén a Szent István park igazi bor- és gasztrofesztivállá alakul. A tokaji, egri, villányi és más jeles hazai borvidékek képviselői sorakoznak fel az eseményen, a borkülönlegességeket pedig látványos főzőshow-k és ínycsiklandó fogások kísérik. A koncertek és a hajnalig tartó, zenével és tánccal kísért utcabál pedig csak hab a tortán.

Mikor? 2025. szeptember 19–21.

Hol? 4200 Hajdúszoboszló, Szent István park.

Bővebben: hajduszoboszlo.hu