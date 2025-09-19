Szeptember harmadik hétvégéje különösen gazdag programkínálattal várja a kikapcsolódni vágyókat. Legyen szó kultúráról, gasztronómiáról, zenéről vagy egyszerűen csak egy tartalmas családi napról, az alábbi 5 ingyenes programban nem fogsz csalódni!

Ingyenes programok szeptember 20–22. között– 5 kihagyhatatlan esemény országszerte.

Fotó: Vajda János / Észak Magyarország

1. Pécsi Napok 2025 – Összművészeti fesztivál a kultúra jegyében

Helyszín: Pécs belvárosa

Időpont: szeptember 17–21.

Belépés: ingyenes

Szeptemberben is várnak ingyenes programok.

Fotó: Löffler Péter

Pécs egyik legnagyobb múltú fesztiválja egész héten színes nappali programokkal és esti koncertekkel várja a látogatókat. A város ikonikus helyszínein zajló események között lesz divatbemutató és koncertek is, köztük a például Margaret Island, Sena Dagadu, Vad Fruttik, Boban Marković Orkestar, valamint a vasárnapi szüreti felvonulás és bordalfesztivál. A belvárosban hangulatos éttermek és borospincék is gondoskodnak a gasztronómiai élvezetekről.

2. Régiségvásár Győrben

Helyszín: Győr, Széchenyi híd (Árkádhoz közeli oldal)

Időpont: szeptember 21.

Belépés: Ingyenes

Szereted a régiségeket? Akkor látogas el Győrbe, most ingyenes programmal vár a Győri Régiségvásár

Fotó: Giovanni Corti / Shutterstock

Győrben vasárnap ismét megrendezik az országos régiségvásárt, ahol antik bútorok, ékszerek, porcelánok, festmények és könyvek között lehet böngészni. A vásár különleges hangulata a múlt szerelmeseinek, gyűjtőknek és kíváncsi nézelődőknek egyaránt vonzó. Egy séta a Duna-parton, egy kávé a belvárosban és néhány kincs felfedezése – tökéletes vasárnapi program.

3. Miskolci Piknik – Gasztronómiai és zenei élmények három napon át

Helyszín: Miskolc, Szent István tér

Időpont: szeptember 19–21.

Belépés: Ingyenes

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A Miskolci Piknik a régió egyik legnagyobb gasztrofesztiválja, ahol látványfőzések, díjnyertes borok, kézműves sörök, sztárséfek és koncertek váltják egymást. A pénteki fellépők között lesz Geszti, Náksi és Dánielfy, szombaton Korda György és Balázs Klári, TNT és Rácz Jenő is tiszteletét teszi, vasárnap pedig Punnany Massif zárja a hétvégét. Gyerekprogramok, kézműves vásár és közösségi élmények kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

4. Lecsófesztivál Esztergomban

Helyszín: Esztergom