Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ingyenes programok szeptember 20-22 között– 5 kihagyhatatlan esemény országszerte

Ingyenes programok szeptember 20–22. között – 5 kihagyhatatlan esemény országszerte

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 17:45
ingyenszeptemberhétvégi programajánló
Nincs ötleted, hogy mit csináljatok a hétvégén? Hoztunk 5 tippet, hogy hova érdemes kimozdulnotok, anélkül, hogy vagyonokat költenétek. 5 ingyenes program, amit kár lenne kihagynod most hétvégén!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Szeptember harmadik hétvégéje különösen gazdag programkínálattal várja a kikapcsolódni vágyókat. Legyen szó kultúráról, gasztronómiáról, zenéről vagy egyszerűen csak egy tartalmas családi napról, az alábbi 5 ingyenes programban nem fogsz csalódni!

Teltházas majka koncert a főtéren ősszel is rengeteg ingyenes program vár országszerte.
Ingyenes programok szeptember 20–22. között– 5 kihagyhatatlan esemény országszerte.
Fotó: Vajda János / Észak Magyarország

5 ingyenes programok országszerte, ha kimozdulnál a hétvégén (szeptember 20–22.)

1. Pécsi Napok 2025 – Összművészeti fesztivál a kultúra jegyében

Helyszín: Pécs belvárosa

Időpont: szeptember 17–21.

Belépés: ingyenes

Pécsett a téren néptáncosok népviseletben táncolnak a közönségnek egy ingyenes programon Pécs főterén
Szeptemberben is várnak ingyenes programok.
Fotó: Löffler Péter

Pécs egyik legnagyobb múltú fesztiválja egész héten színes nappali programokkal és esti koncertekkel várja a látogatókat. A város ikonikus helyszínein zajló események között lesz divatbemutató és koncertek is, köztük a például Margaret Island, Sena Dagadu, Vad Fruttik, Boban Marković Orkestar, valamint a vasárnapi szüreti felvonulás és bordalfesztivál. A belvárosban hangulatos éttermek és borospincék is gondoskodnak a gasztronómiai élvezetekről.

2. Régiségvásár Győrben

Helyszín: Győr, Széchenyi híd (Árkádhoz közeli oldal)

Időpont: szeptember 21.

Belépés: Ingyenes

régiségek a győri régiségvásárban ami szintén egy ingyenes program
Szereted a régiségeket? Akkor látogas el Győrbe, most ingyenes programmal vár a Győri Régiségvásár
Fotó: Giovanni Corti /  Shutterstock 

Győrben vasárnap ismét megrendezik az országos régiségvásárt, ahol antik bútorok, ékszerek, porcelánok, festmények és könyvek között lehet böngészni. A vásár különleges hangulata a múlt szerelmeseinek, gyűjtőknek és kíváncsi nézelődőknek egyaránt vonzó. Egy séta a Duna-parton, egy kávé a belvárosban és néhány kincs felfedezése – tökéletes vasárnapi program.

3. Miskolci Piknik – Gasztronómiai és zenei élmények három napon át

Helyszín: Miskolc, Szent István tér

Időpont: szeptember 19–21.

Belépés: Ingyenes

A miskolci piknik színpadán zenél a zenekar a közönség állva hallgatja az ingyenes programon
Ingyenes programok szeptember 20–22. között– 5 kihagyhatatlan esemény országszerte
Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A Miskolci Piknik a régió egyik legnagyobb gasztrofesztiválja, ahol látványfőzések, díjnyertes borok, kézműves sörök, sztárséfek és koncertek váltják egymást. A pénteki fellépők között lesz Geszti, Náksi és Dánielfy, szombaton Korda György és Balázs Klári, TNT és Rácz Jenő is tiszteletét teszi, vasárnap pedig Punnany Massif zárja a hétvégét. Gyerekprogramok, kézműves vásár és közösségi élmények kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

4. Lecsófesztivál Esztergomban 

Helyszín: Esztergom

Időpont: szeptember 20.

Belépés: Ingyenes

Egy nagy tányér lecsó az asztalon a lecsófesztivál szintén ingyenes program
Ingyenes programok szeptember 20-22 között– Látogass el az Esztergomi Lecsófesztiválra.
Fotó: Pesthy Márton /  Veszprém Megyei Napló

Esztergomban szombaton a lecsó kerül a figyelem középpontjába. Főzőcsapatok versenyeznek a „lecsókirály” címért, miközben táncbemutatók, koncertek (pl. The Rugó), gyermekprogramok és DJ-szettek gondoskodnak a szórakozásról. Az esemény családbarát, ideális választás egy jó hangulatú szombati naphoz.

5. Margitsziget Zenélő Szökőkút 

Helyszín: Budapest, Margitsziget (déli bejárat)

Időpont: minden nap 10:00–22:00 (szezon vége október 5.)

Belépés: Ingyenes

A Margitszigeti Zenélő Szökőkút esti megvilágításban ami szintén egy ingyenes program
Ha ingyenes programot keresel Budapesten, látogass el a Margitszigetre és lesd meg a Zenélő Szökőkutat.
Fotó: Szigetváry Zsolt /  MTI

A szezon utolsó heteiben még elcsíphetjük Budapest egyik legnépszerűbb ingyenes látványosságát. A zenélő szökőkút óránként indított műsorai klasszikus, pop- és gyermekzenéket kínálnak fényjátékkal kísérve. A műsor estére lesz igazán varázslatos, így akár egy romantikus séta, vagy egy családi délután tökéletes zárása lehet.

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

Nézd meg élőben a TNT-t Miskolcon:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu