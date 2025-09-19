Ingyenes programok szeptember 20–22. között – 5 kihagyhatatlan esemény országszerte

Szeptember harmadik hétvégéje különösen gazdag programkínálattal várja a kikapcsolódni vágyókat. Legyen szó kultúráról, gasztronómiáról, zenéről vagy egyszerűen csak egy tartalmas családi napról, az alábbi 5 ingyenes programban nem fogsz csalódni!
Helyszín: Pécs belvárosa
Időpont: szeptember 17–21.
Belépés: ingyenes
Pécs egyik legnagyobb múltú fesztiválja egész héten színes nappali programokkal és esti koncertekkel várja a látogatókat. A város ikonikus helyszínein zajló események között lesz divatbemutató és koncertek is, köztük a például Margaret Island, Sena Dagadu, Vad Fruttik, Boban Marković Orkestar, valamint a vasárnapi szüreti felvonulás és bordalfesztivál. A belvárosban hangulatos éttermek és borospincék is gondoskodnak a gasztronómiai élvezetekről.
Helyszín: Győr, Széchenyi híd (Árkádhoz közeli oldal)
Időpont: szeptember 21.
Belépés: Ingyenes
Győrben vasárnap ismét megrendezik az országos régiségvásárt, ahol antik bútorok, ékszerek, porcelánok, festmények és könyvek között lehet böngészni. A vásár különleges hangulata a múlt szerelmeseinek, gyűjtőknek és kíváncsi nézelődőknek egyaránt vonzó. Egy séta a Duna-parton, egy kávé a belvárosban és néhány kincs felfedezése – tökéletes vasárnapi program.
Helyszín: Miskolc, Szent István tér
Időpont: szeptember 19–21.
Belépés: Ingyenes
A Miskolci Piknik a régió egyik legnagyobb gasztrofesztiválja, ahol látványfőzések, díjnyertes borok, kézműves sörök, sztárséfek és koncertek váltják egymást. A pénteki fellépők között lesz Geszti, Náksi és Dánielfy, szombaton Korda György és Balázs Klári, TNT és Rácz Jenő is tiszteletét teszi, vasárnap pedig Punnany Massif zárja a hétvégét. Gyerekprogramok, kézműves vásár és közösségi élmények kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Helyszín: Esztergom
Időpont: szeptember 20.
Belépés: Ingyenes
Esztergomban szombaton a lecsó kerül a figyelem középpontjába. Főzőcsapatok versenyeznek a „lecsókirály” címért, miközben táncbemutatók, koncertek (pl. The Rugó), gyermekprogramok és DJ-szettek gondoskodnak a szórakozásról. Az esemény családbarát, ideális választás egy jó hangulatú szombati naphoz.
Helyszín: Budapest, Margitsziget (déli bejárat)
Időpont: minden nap 10:00–22:00 (szezon vége október 5.)
Belépés: Ingyenes
A szezon utolsó heteiben még elcsíphetjük Budapest egyik legnépszerűbb ingyenes látványosságát. A zenélő szökőkút óránként indított műsorai klasszikus, pop- és gyermekzenéket kínálnak fényjátékkal kísérve. A műsor estére lesz igazán varázslatos, így akár egy romantikus séta, vagy egy családi délután tökéletes zárása lehet.
