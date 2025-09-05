Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Szegedi Dóm, Szeged, Csongrád-Csanád vármegye, Magyarország

Szeged ősszel: 7 élmény, amitől azonnal beleszeretsz a napfény városába

Szeged
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 14:15
belföldi utazásutazásőszélmény
Ha olyan belföldi várost keresel, amely egyszerre pezsgő, befogadó, és szinte mindig melegebb van ott, mint máshol, akkor Szeged a tökéletes választás. A Tisza-parti település ősszel is rengeteg programot kínál: séták a belváros gyönyörű szecessziós épületei között, kulturális fesztiválok, gasztroélmények és természetközeli kirándulások várják a látogatókat. Egy hétvége Szegeden feltölt, kikapcsol, és új élményekkel ajándékoz meg.
Szegedet sokan csak a híres szegedi halászlével vagy a Dóm téri Szabadtéri Játékokkal azonosítják, pedig a város egész évben tartogat meglepetéseket. Ősszel különösen hangulatos, a Tisza-parti sétány színesbe hajló lombjai, a belvárosi kávézók és a kulturális események egyaránt csábítóak egy hétvégi kikapcsolódáshoz. Szeged történelmi város, ahol a múlt nyomai és a modernizáció izgalmasan keveredik. Mutatjuk, mit érdemes mindenképp megnézned Csongrád-Csanád vármegye székhelyén ősszel.

Huszár Mátyás rakpart, Szeged
Szegedi Huszár Mátyás rakpart
Fotó: Jászai Csaba / MTI

A szegedi belváros szíve: Dóm tér és a Fogadalmi templom 

Szeged ikonikus helyszíne ősszel is varázslatos. A Dóm téren található Fogadalmi templom (hivatalosan Magyarok Nagyasszonya-székesegyház, másik közismert nevén szegedi dóm) neoromán stílusban épült székesegyház, amely tornyainak 81 méteres magasságával az ország 5. legmagasabb temploma. A dóm a szegedi városkép jellegzetes eleme, a 20. századi magyar egyházi építészet egyik legnagyobb alkotása, belül gyönyörű mozaikokkal és egy különleges orgonával.

A Dóm tér környéke szintén tele van látnivalóval: a püspöki palota, az egyetemi épületek és a hangulatos kávézók mind hozzátartoznak a tér pezsgő életéhez. Esténként a kivilágított épületek romantikus hangulatot teremtenek, ideális hely egy őszi séta zárásaként.

Gasztroélmények Szegeden

Egy szegedi hétvége elképzelhetetlen gasztronómiai kalandok nélkül. A város ikonikus fogása természetesen a szegedi halászlé, amelyet több helyen is érdemes kipróbálni. Az egyik legismertebb vendéglő a Roosevelt téri Halászcsárda, ahol a Tisza-parti panoráma mellett tradicionális halételek várnak. A Szegedi Halászcsárda a belváros szívében szintén kihagyhatatlan, ha autentikus ízekre vágysz.

Nem csak halászléből áll azonban Szeged konyhája: a Virág Cukrászda régi patinás hely, ahol ősszel isteni sütemények és forró csokoládé várja a vendégeket. A Reök Kézműves cukrászdában pedig belekóstolhatsz a francia kézműves cukrászművészet legjavába. Ha modern gasztroélményekre vágysz, a Tiszavirág Szeged étterem kreatív, fine dining élményt kínál, míg a Régi Híd Étterem a hagyományos magyar konyhát képviseli, barátságos hangulattal. 

Piros abroszon hegyes erős és halászlé egy pohár borral
Ha Szeged, akkor halászlé. Számos étterem rendelkezésünkre áll, hogy megkóstoljuk a város ikonikus ételét Fotó: Bors

Szecessziós építészeti csodák

Szeged belvárosa a szecessziós építészet szerelmeseinek maga a paradicsom. A legismertebb szecessziós épület a városban a Reök-palota, amely nemcsak a homlokzat díszítése miatt különleges, hanem kiállításainak köszönhetően mindig tartogat meglepetéseket. Érdemes figyelni a kisebb bérházakra is, amelyeken színes csempék, kovácsoltvas erkélyek és hullámzó formák idézik meg a 20. század elejének hangulatát. 

Reök-palota, Szeged, múzeum, cukrászda
A Reök-palota Szeged belvárosában található szecessziós épület, amely 1907-ben épült Magyar Ede tervei alapján Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Tisza-parti kikapcsolódás

A Tisza-part ősszel nyugodt, békés és festői. A folyó partján színes falevelek szegélyezik az utat, a folyó felett pedig gyakran libák és vadkacsák repülnek el. A Híd utca környéke különösen hangulatos, ahogy a régi hidak és a modern sétány találkozik. Egy kávé vagy tea a Tisza-parti kávézók egyikében tökéletes pihenő városnézés közben. 

Kultúra és programok ősszel

Szeged nemcsak a Szabadtéri Játékok miatt híres. Ősszel a Szegedi Nemzeti Színház színes repertoárral várja a látogatókat, valamint a pezsgő egyetemi város koncerteket, kiállításokat és fesztiválokat is a programjára tűz. Az őszi borfesztiválokra és gasztronómiai rendezvényekre szintén érdemes ellátogatni.

Természetközelben: Szegedi Füvészkert 

A Füvészkert ősszel különösen szép: a japánkert színes levelei, a bambuszligetek és a tavirózsás tó igazi mesebeli környezetet teremt. Ez a hely nemcsak a botanikai ritkaságok miatt érdekes, hanem nyugodt pihenőpont is a város felfedezése közben. 

Pihenés és feltöltődés: Anna-fürdő 

Ha hűvösre fordul az idő, a szecessziós stílusban épült Anna-fürdő tökéletes, melengető kikapcsolódást nyújt. A történelmi gyógyfürdőben modern wellness-szolgáltatások és gyógyvizes medencék várják a látogatókat.

Szeged arcát alapvetően meghatározza a Tisza jelenléte, az a tény, hogy egyetemi városról van szó, illetve az is, hogy nagyjából 150 ezren lakják

– írják az alábbi videó leírásában. Nézd meg, ha hívogató pillanatképeket szeretnél látni Szegedről!

