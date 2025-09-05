Szeged ősszel: 7 élmény, amitől azonnal beleszeretsz a napfény városába

Szegedet sokan csak a híres szegedi halászlével vagy a Dóm téri Szabadtéri Játékokkal azonosítják, pedig a város egész évben tartogat meglepetéseket. Ősszel különösen hangulatos, a Tisza-parti sétány színesbe hajló lombjai, a belvárosi kávézók és a kulturális események egyaránt csábítóak egy hétvégi kikapcsolódáshoz. Szeged történelmi város, ahol a múlt nyomai és a modernizáció izgalmasan keveredik. Mutatjuk, mit érdemes mindenképp megnézned Csongrád-Csanád vármegye székhelyén ősszel.

Szegedi Huszár Mátyás rakpart

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A szegedi belváros szíve: Dóm tér és a Fogadalmi templom

Szeged ikonikus helyszíne ősszel is varázslatos. A Dóm téren található Fogadalmi templom (hivatalosan Magyarok Nagyasszonya-székesegyház, másik közismert nevén szegedi dóm) neoromán stílusban épült székesegyház, amely tornyainak 81 méteres magasságával az ország 5. legmagasabb temploma. A dóm a szegedi városkép jellegzetes eleme, a 20. századi magyar egyházi építészet egyik legnagyobb alkotása, belül gyönyörű mozaikokkal és egy különleges orgonával.

A Dóm tér környéke szintén tele van látnivalóval: a püspöki palota, az egyetemi épületek és a hangulatos kávézók mind hozzátartoznak a tér pezsgő életéhez. Esténként a kivilágított épületek romantikus hangulatot teremtenek, ideális hely egy őszi séta zárásaként.

Gasztroélmények Szegeden

Egy szegedi hétvége elképzelhetetlen gasztronómiai kalandok nélkül. A város ikonikus fogása természetesen a szegedi halászlé, amelyet több helyen is érdemes kipróbálni. Az egyik legismertebb vendéglő a Roosevelt téri Halászcsárda, ahol a Tisza-parti panoráma mellett tradicionális halételek várnak. A Szegedi Halászcsárda a belváros szívében szintén kihagyhatatlan, ha autentikus ízekre vágysz.

Nem csak halászléből áll azonban Szeged konyhája: a Virág Cukrászda régi patinás hely, ahol ősszel isteni sütemények és forró csokoládé várja a vendégeket. A Reök Kézműves cukrászdában pedig belekóstolhatsz a francia kézműves cukrászművészet legjavába. Ha modern gasztroélményekre vágysz, a Tiszavirág Szeged étterem kreatív, fine dining élményt kínál, míg a Régi Híd Étterem a hagyományos magyar konyhát képviseli, barátságos hangulattal.