Irány a Zenélőkút, Oroszlánkirály a Margitszigeten

A 2023-ban Varsóban bemutatott szökőkút-élményműsorunk sikerét követően izgatottan mutatjuk be a magyar közönségnek a „Disney: Történetek nyara” c. vízi show-t, melyhez hasonlóra még nem volt példa hazánkban. A látványosság a közönség legszélesebb rétegeihez szól, fényekkel, kivetített rajzfilm részletekkel és vízsugarakkal felelevenítve a Walt Disney Animation Studios és a Pixar legnagyszerűbb történeteit. A műsor fontos elemét képezik a magyar nyelven elhangzó ikonikus Disney-dalok, melyekkel a különböző nemzedékeket szeretnénk összekötni. Az idén 30 éves "Az oroszlánkirály” című rajzfilmről a "Hakuna Matata" és az "Érzed már a szív szavát" c. dalokkal emlékezünk meg. A bemutatót követően a Marvel Studio és a Star Wars filmzenéit élvezhetik a Margitszigetre kilátogatók