Hétvégi programajánló: kapcsolódj ki a családoddal az ország legjobb gasztro- és kulturális eseményein

Mi mással lenne érdemes zárni a fáradt munkahetet, mint egy kis kikapcsolódással? A következő hétvégi programajánló változatos kínálatot vonultat fel: legyen szó sörről, borról, mézről vagy éppen kenyérről, biztosan nem maradunk se éhesek, se szomjasak. Mindemellett a kulturális igényeink is kielégülhetnek, hiszen sokszínű kísérőprogramok várnak mindenkire.

A sörök szerelmesei hétvégi programajánlónk első kedvezményezettjei.

Fotó: Anton Vierietin / shutterstock

Kezdjük a hétvégi programajánlót!

Szezonzáró Sörfesztivál

Aki szereti a kézműves söröket, és a fővárosban él vagy ott tölti a hétvégét, semmiképpen se hagyja ki belvárosban megrendezésre kerülő 10 napos sörünnepet! A hangulatos sétányon ugyanis ismert hazai és külföldi főzdék várnak, méghozzá közel 150 féle csapolt és üveges itallal. Az egyes standok kínálata kifejezetten változatos: IPA, EPA és APA, és persze lager, gyümölcsös, illetve búzasöröket is megkóstolhatunk. Az ötnapos, már zajló eseményen ínycsiklandó sörkorcsolyákat is falatozhatunk.

Időpont: szeptember 11-21.

Helyszín: 1075 Budapest, Városháza Park

További információk: ITT

A hétvégi programajánló egyik legizgalmasabb eseménye a libák körül forog.

Fotó: Ujvári Sándor

Minden a libáról szól

XXVI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál

Hagyományos esemény a kiskunfélegyházi libafesztivál, ahol mindenki megtalálhatja a számára leginkább tetsző programokat. Lesz itt „KI-MIT-TUD sütni-főzni a libából” verseny, népi játékok, kézműves utca, báb- és fotószínház, táncház, mesekert, finom falatok és jó koncertek. Pénteken a Félegyházi táncszínház Lúdas Matyi című táncjátéka, szombaton pedig a Cimbaliband és Herczku Ágnes, valamint a Bohemian Betyars koncertje szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

Időpont: szeptember 12-13.

Helyszín: Kiskunfélegyháza, több belvárosi helyszínen

További információk: ITT

Hétvégi programajánlónk az édes ízek szerelmeseinek is kedvez.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Édesszájúak figyelmébe

III. Méz- és Mogyorófesztivál

Sajóörös legédesebb rendezvényén minden a méz és a mogyoró körül forog, immár harmadik alkalommal. A különleges helyszínen, vagyis a páratlan hangulatú kastélykertben izgalmas programokat és finom kóstolni valókat találhatunk ezen a szombaton: semmiképpen sem érdemes kihagyni a gasztronómiai ínyencségeket felsorakoztató kínálatot, ahogy a zenei koncerteket sem. Nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is jól szórakozhatnak: őket ugrálóvár, színi előadás, arcfestés, és a „fotózkodás Spongyabobbal” program is várja.