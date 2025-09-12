Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hétvégi programajánló: kapcsolódj ki a családoddal az ország legjobb gasztro- és kulturális eseményein

Hétvégi programajánló: kapcsolódj ki a családoddal az ország legjobb gasztro- és kulturális eseményein

hétvégi programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 20:20
programajánlóprogramkikapcsolódás
Itt a hétvége, és úgy tűnik az időjárás is kegyes lesz hozzánk, illetve azokhoz az eseményekhez, melyeket a szabadban rendeznek meg. Hétvégi programajánlónkban a gasztronómia és a hagyomány játssza a főszerepet, de a kísérőprogramokért is megéri majd ellátogatni az ország különböző pontjaira.
László Juli
A szerző cikkei

Mi mással lenne érdemes zárni a fáradt munkahetet, mint egy kis kikapcsolódással? A következő hétvégi programajánló változatos kínálatot vonultat fel: legyen szó sörről, borról, mézről vagy éppen kenyérről, biztosan nem maradunk se éhesek, se szomjasak. Mindemellett a kulturális igényeink is kielégülhetnek, hiszen sokszínű kísérőprogramok várnak mindenkire. 

hétvégi programajánló, sörfesztivál
A sörök szerelmesei hétvégi programajánlónk első kedvezményezettjei. 
Fotó: Anton Vierietin / shutterstock

Kezdjük a hétvégi programajánlót!

Szezonzáró Sörfesztivál
Aki szereti a kézműves söröket, és a fővárosban él vagy ott tölti a hétvégét, semmiképpen se hagyja ki belvárosban megrendezésre kerülő 10 napos sörünnepet! A hangulatos sétányon ugyanis ismert hazai és külföldi főzdék várnak, méghozzá közel 150 féle csapolt és üveges itallal. Az egyes standok kínálata kifejezetten változatos: IPA, EPA és APA, és persze lager, gyümölcsös, illetve búzasöröket is megkóstolhatunk. Az ötnapos, már zajló eseményen ínycsiklandó sörkorcsolyákat is falatozhatunk.

Időpont: szeptember 11-21.
Helyszín: 1075 Budapest, Városháza Park 
További információk: ITT

hétvégi programajánló, libafesztivál
A hétvégi programajánló egyik legizgalmasabb eseménye a libák körül forog. 
Fotó: Ujvári Sándor

Minden a libáról szól

XXVI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál
Hagyományos esemény a kiskunfélegyházi libafesztivál, ahol mindenki megtalálhatja a számára leginkább tetsző programokat. Lesz itt „KI-MIT-TUD sütni-főzni a libából” verseny, népi játékok, kézműves utca, báb- és fotószínház, táncház, mesekert, finom falatok és jó koncertek. Pénteken a Félegyházi táncszínház Lúdas Matyi című táncjátéka, szombaton pedig a Cimbaliband és Herczku Ágnes, valamint a Bohemian Betyars koncertje szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

Időpont: szeptember 12-13.
Helyszín: Kiskunfélegyháza, több belvárosi helyszínen
További információk: ITT

hétvégi programajánló, méz
Hétvégi programajánlónk az édes ízek szerelmeseinek is kedvez. 
Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Édesszájúak figyelmébe 

III. Méz- és Mogyorófesztivál 
Sajóörös legédesebb rendezvényén minden a méz és a mogyoró körül forog, immár harmadik alkalommal. A különleges helyszínen, vagyis a páratlan hangulatú kastélykertben izgalmas programokat és finom kóstolni valókat találhatunk ezen a szombaton: semmiképpen sem érdemes kihagyni a gasztronómiai ínyencségeket felsorakoztató kínálatot, ahogy a zenei koncerteket sem. Nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is jól szórakozhatnak: őket ugrálóvár, színi előadás, arcfestés, és a „fotózkodás Spongyabobbal” program is várja.

Időpont: szeptember 13.
Helyszín: Sajóörös, Jókai út 3. – Sajóörösi Mándy-kastély
További információk: ITT

hétvégi programajánló, lovas felvonaulás
A hagyományok szerelmesei is megtalálhatják a számításaikat hétvégi programajánlónkban. 
Fotó: Gulyás Sándor / Petőfi Népe

Főszerepben a hagyományok

KerekFeszt 2025
Kerekegyháza népszerű őszi fesztiválján senki sem fog unatkozni! Az esemény fő célja, hogy megismertesse a látogatókkal a térség történelmi múltját és kultúráját, és a hagyományőrzésen keresztül járuljon hozzá a közösségépítéshez. Ennek fényében megtekinthetünk egy múltat jelent és jövőt összefogó kiállítást, lovas felvonulást, helyi csoportok fellépését, de vár az érdeklődőkre autós-motoros felvonulás és tűzijáték is. A zenei élményekről az Apacuka gyerekzenekar, a Neoton Família sztárjai, a Soulwave és a Suncity Brass gondoskodik.

Időpont: szeptember 12-14.
Helyszín: Kerekegyháza, Fő út 47/a
További információk: ITT

hétvégi programajánló, kenyér
Hétvégi programajánlónk utolsó darabja a kenyeret helyezi első helyre. 
Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld

Pékáru illata terjeng

Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó 
Érdeklődsz a kenyérkészítés hagyományai és a kézművesség iránt? Akkor Győrben a helyed ezen a hétvégén, ahol bepillantást nyerhetsz a sokakat foglalkoztató kenyérkultúrába, ezen kívül az egyedi készítésű termékek, és pékipari vállalkozások világába. A kikapcsolódás garantált, ugyanis színpadi programokkal, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők, de a legkisebbekről sem feledkeznek meg, akik játszóházban időzhetnek, sőt, arcfestést is készíttethetnek.

Időpont: szeptember 13. 
Helyszín: Győr, Széchenyi tér
További információk: ITT

Érdekel, milyen a Kiskunfélegyházi Libafesztivál hangulata? Nézd meg ezt a korábbi összefoglalót: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu