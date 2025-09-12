Hétvégi programajánló: kapcsolódj ki a családoddal az ország legjobb gasztro- és kulturális eseményein

Mi mással lenne érdemes zárni a fáradt munkahetet, mint egy kis kikapcsolódással? A következő hétvégi programajánló változatos kínálatot vonultat fel: legyen szó sörről, borról, mézről vagy éppen kenyérről, biztosan nem maradunk se éhesek, se szomjasak. Mindemellett a kulturális igényeink is kielégülhetnek, hiszen sokszínű kísérőprogramok várnak mindenkire.
Szezonzáró Sörfesztivál
Aki szereti a kézműves söröket, és a fővárosban él vagy ott tölti a hétvégét, semmiképpen se hagyja ki belvárosban megrendezésre kerülő 10 napos sörünnepet! A hangulatos sétányon ugyanis ismert hazai és külföldi főzdék várnak, méghozzá közel 150 féle csapolt és üveges itallal. Az egyes standok kínálata kifejezetten változatos: IPA, EPA és APA, és persze lager, gyümölcsös, illetve búzasöröket is megkóstolhatunk. Az ötnapos, már zajló eseményen ínycsiklandó sörkorcsolyákat is falatozhatunk.
Időpont: szeptember 11-21.
Helyszín: 1075 Budapest, Városháza Park
További információk: ITT
XXVI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál
Hagyományos esemény a kiskunfélegyházi libafesztivál, ahol mindenki megtalálhatja a számára leginkább tetsző programokat. Lesz itt „KI-MIT-TUD sütni-főzni a libából” verseny, népi játékok, kézműves utca, báb- és fotószínház, táncház, mesekert, finom falatok és jó koncertek. Pénteken a Félegyházi táncszínház Lúdas Matyi című táncjátéka, szombaton pedig a Cimbaliband és Herczku Ágnes, valamint a Bohemian Betyars koncertje szórakoztatja majd a nagyérdeműt.
Időpont: szeptember 12-13.
Helyszín: Kiskunfélegyháza, több belvárosi helyszínen
További információk: ITT
III. Méz- és Mogyorófesztivál
Sajóörös legédesebb rendezvényén minden a méz és a mogyoró körül forog, immár harmadik alkalommal. A különleges helyszínen, vagyis a páratlan hangulatú kastélykertben izgalmas programokat és finom kóstolni valókat találhatunk ezen a szombaton: semmiképpen sem érdemes kihagyni a gasztronómiai ínyencségeket felsorakoztató kínálatot, ahogy a zenei koncerteket sem. Nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is jól szórakozhatnak: őket ugrálóvár, színi előadás, arcfestés, és a „fotózkodás Spongyabobbal” program is várja.
Időpont: szeptember 13.
Helyszín: Sajóörös, Jókai út 3. – Sajóörösi Mándy-kastély
További információk: ITT
KerekFeszt 2025
Kerekegyháza népszerű őszi fesztiválján senki sem fog unatkozni! Az esemény fő célja, hogy megismertesse a látogatókkal a térség történelmi múltját és kultúráját, és a hagyományőrzésen keresztül járuljon hozzá a közösségépítéshez. Ennek fényében megtekinthetünk egy múltat jelent és jövőt összefogó kiállítást, lovas felvonulást, helyi csoportok fellépését, de vár az érdeklődőkre autós-motoros felvonulás és tűzijáték is. A zenei élményekről az Apacuka gyerekzenekar, a Neoton Família sztárjai, a Soulwave és a Suncity Brass gondoskodik.
Időpont: szeptember 12-14.
Helyszín: Kerekegyháza, Fő út 47/a
További információk: ITT
Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó
Érdeklődsz a kenyérkészítés hagyományai és a kézművesség iránt? Akkor Győrben a helyed ezen a hétvégén, ahol bepillantást nyerhetsz a sokakat foglalkoztató kenyérkultúrába, ezen kívül az egyedi készítésű termékek, és pékipari vállalkozások világába. A kikapcsolódás garantált, ugyanis színpadi programokkal, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők, de a legkisebbekről sem feledkeznek meg, akik játszóházban időzhetnek, sőt, arcfestést is készíttethetnek.
Időpont: szeptember 13.
Helyszín: Győr, Széchenyi tér
További információk: ITT
