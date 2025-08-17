UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Megfeledkeznél a szürke hétköznapokról? - Íme 5 csúszdás strand Magyarországon, ahol a lesiklás az egekbe repít

családi program
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 15:15
nyárstrandolás
A nyári hőség elől nincs jobb menekvés, mint egy jó kis vízi kaland, ahol a csobbanás mellett az izgalom is garantált. Ha pedig egy igazán pörgős élményre vágysz, ezek a hazai csúszdás strandok tökéletes választások lehetnek számodra.
Bors
A szerző cikkei

Itt a nyár, tombol a hőség, a strandokon mindenki hűsöl – és miért ne tenné, amikor néhány csúszdás strandnál nem találni jobbat a felüdülésre! A vizes csúszdák izgalma egyesíti a családbarát játékosságot és az adrenalinfokozó sebességet, így garantáltan minden korosztály megtalálja a számára legideálisabb élményt. Magyarország tele van fantasztikus helyszínekkel, amelyek csúszdákkal teszik még emlékezetesebbé a strandolást. Összeszedtünk öt kedvencet: az élmény garantált.

Joyful,Boy,In,Swimming,Goggles,Slides,Down,The,Blue,Water
A csúszdás strandok tökéletes kikapcsolódást nyújthatnak az egész család számára a meleg nyári napokon.
Fotó: Gerain0812 /  Shutterstock 

Ezek a magyarországi csúszdás strandok megérnek egy egész napos programot

  • Mogyoródi Aquaréna

Magyarország legnagyobb csúszdaparkja hatalmas, 11,5 hektáros területen terül el a Hungaroring mellett, Budapesttől alig 15 percre. Itt összesen 28 csúszda kínál 1,5 km hosszú vízi pályát, köztük extrém élményeket – fekete lyuk, rafting, szabadesés –, és lazább programokat, mint a lusta folyó vagy családi csúszdák.

csúszdás strandok, Mogyoródi Aquaréna, kék hullám csúszda
A Mogyoródi Aquarénát nemrég fel is újították, így mindenképpen érdemes ide ellátogatni.
Fotó:  Fotó: YouTube
  • Hajdúszoboszlói Hungarospa Aquapark

Az ország egyik legnagyobb fürdőkomplexuma 15 csúszdával várja az adrenalin-rajongókat, a klasszikusok (multicsúszda, kamikaze, hidrocsúszda, fekete lyuk), extrém zónában pedig szabadesős alagút, cunami, vízhurok és társai találhatók. A csúszdák 16 méteres, izgalmas kilépőplatformokról indulnak, használatukhoz magasabb vállmagasság vagy életkor ajánlott.

csúszdás strandok, Hajdúszoboszló Hungarospa, színes csúszdák
A Hajdúszoboszló Hungarospa ma már Európa legnagyobb fürdőkomplexuma címének büszke tulajdonosa
Fotó: Czeglédi Zsolt /  MTI
  • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő Aquapark

Sárvár nemcsak gyógyvízről szól, de csúszdákban sem szenved hiányt: 23 csúszdája közül 7 beltéri, amelyek esős napokra is ideálisak. A dragero csúszda például versenylétesítmények hangulatát idézi: három pálya, magas indítóponttal és sebességgel – minden 40 kg feletti vendég próbára teheti magát rajta.

csúszdás strandok, két fickó csúszik le egy kék csúszdán
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 23 csúszdájával, számos medencéjével és gyógyvizével az egész család számára ideális választás lehet.
Fotó: Varga György /  MTI
  • Zalakarosi Fürdő

19 medence és 23 csúszda várja a vendégeket, köztük beltéri és kültéri csúszdák is. A strandhoz tartozó Családi Csúszdapark 6 pályás (anakonda, kamikaze, családi csúszdák) ingyenesen használható a belépőjeggyel, míg az Adrenalin Csúszdapark egy extrém elemekkel felszerelt 5 csúszdás részleg, akár 70 km/ó sebességgel és 20 méteres indítómagassággal.

csúszdás strandok, Zalakarosi Fürdő, színes csúszdák
A Zalakarosi Fürdő csúszdaparkja mellett szabadtéri strandjával, szaunaélményével és élményfürdőjével is csábítja a vendégeket.
Fotó: Varga György /  MTI
  • Ceglédi Aqua Centrum (Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont)

A középkori vár hangulatát idéző aquaparkban 18 óriás csúszda – zárt, nyitott, hullámforma, cső-, vadfolyó és családi csúszdák is – várják az élményre vágyókat. A dragon csúszda akár 60 km/órás sebességet is elér, és hétvégenként akár már délelőtt indul a sebesség imádó élmény.

csúszdás strandok, Ceglédi Aqua Centrum, színes csúszdák
A Ceglédi Aqua Centrum 2005 óta várja vendégeit, akik középkori környezetben élvezhetik a lecsúszások élményét.
Fotó: Jászai Csaba /  MTI

