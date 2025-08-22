UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Íme a gyerekbarát magyar város, ahol kicsikkel is mesés a nyaralás

Íme a gyerekbarát magyar város, ahol kicsikkel is mesés a nyaralás

Eger
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 11:45
belföldi utazásutazásgyerekbarát
Ha gyerekekkel nyaralnál belföldön, nem mindegy, hova indultok. Mutatjuk azt a gyerekbarát magyar várost, ahol a család minden tagja jól érezheti magát, a szülők pihenhetnek, a kicsiknek pedig garantáltan nem fognak unatkozni egy percig sem.
Bors
A szerző cikkei

Eger tele van felfedeznivalóval: az Egri Vár nem véletlenül vált a város fő szimbólumává, és az sem véletlen, hogy a település idén elnyerte a Magyarország történelmi fővárosa címet is. Ez az a hely, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak, a panoptikum hűvöse, a csillagvizsgáló lélegzetelállító panorámája, vagy épp az egri bazilika mindenkinek maradandó élményt nyújt. Cikkünkben körbejárjuk, miért megfelelő választás a szülőknek a gyerekbarát magyar város, Eger. 

Bükki nemzeti park, gyerekbarát túraútvonalak
A Bükki nemzeti park tökéletes választás, ha gyerekkel kirándultok.
Fotó: Chlaus Lotscher /  GettyImages

A gyerekbarát város, amely nem csak a szülőknek élmény

Sok szülő ismeri a dilemmát, hogy hogyan válasszon úgy úti célt, hogy ne csak ők kapcsolódhassanak ki, hanem a gyerekek is jól szórakozzanak. Magyarországon szerencsére több olyan település akad, amely kifejezetten családbarát programokkal, látnivalókkal és gyerekbarát szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Ezek közül az egyik legkedveltebb város Eger, ahol a történelem, a természet és a szórakozás tökéletes egyensúlyban van, ráadásul a kicsiknek is rengeteg élményt kínál. 

Felfedezés játékosan

Eger belvárosa önmagában is meseszerű, a macskaköves utcákon sétálva könnyű elkalandozni a történelem világában. A várlátogatás különleges kaland a gyerekeknek, hiszen izgalmas kiállítások, interaktív bemutatók és történelmi várfalak várják őket. Nem kell attól tartani, hogy a kicsik unatkoznának, mert a gyerekbarát tárlatvezetéseken és a játékos programokon keresztül játszva tanulhatják meg, milyen volt az élet a végvári időkben.

Vizes élmények kicsiknek és nagyoknak

A nyár elképzelhetetlen vízpart nélkül, és Eger ezen a téren sem okoz csalódást. Az Egri Termálfürdőben és a közeli aquaparkban minden korosztály megtalálja a kedvenc elfoglaltságát: vannak pancsolók a legkisebbeknek, hullámmedence és csúszdák a nagyobbaknak, wellness-részleg a felnőtteknek. Így garantált, hogy a család minden tagja mosolyogva tér vissza a szállásra fürdőzés után. 

Egri Termál- és Strandfürdő, gyerekbarát csúszdák, medencék
Az Egri Termál- és Strandfürdő több medencét, csőcsúszdát, valamint egy 17. századi törökfürdőt is magában foglaló termálfürdő, amely gyerekbarát programokkal is vár.
Fotó: Berán Dániel / Megyei Hírlap

Természet és kaland

Ha a városnézés és a fürdőzés után a természet közelségére vágytok, a Bükk közelsége kimeríthetetlen lehetőségeket kínál. Rövid kirándulások, tanösvények és kalandparkok várják a családokat, ahol a kicsik is bátran kipróbálhatják ügyességüket. A Szalajka-völgy kisvasútja – Egerből 50 perces autóútra található – például klasszikus családi program: nem túl hosszú, izgalmas, és a gyerekek mindig hatalmas élménnyel élik meg a vonatozást a fák között.

Ízek és élmények

Egy gyerekbarát városban nem maradhatnak el a finom falatok sem. Egerben számos étterem és cukrászda kínál gyerekmenüt, játékos környezetet vagy teraszt, ahol a kicsik szabadon mozoghatnak, míg a szülők nyugodtan elfogyasztják az ebédet. A város híres fagylaltozói pedig minden korosztály számára kihagyhatatlanok a nyári hónapokban.

Miért pont Eger?

Eger nemcsak kulturális szempontból izgalmas, hanem valóban családbarát is. Mesébe illő sétálóutcák, gyerekekkel bejárható látnivalók, sok pihenési lehetőség és játékos programok várják a látogatókat. Így a nyaralás nem kompromisszum a szülők és a gyerekek között, hanem igazi közös élmény.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu