Íme a gyerekbarát magyar város, ahol kicsikkel is mesés a nyaralás

Eger tele van felfedeznivalóval: az Egri Vár nem véletlenül vált a város fő szimbólumává, és az sem véletlen, hogy a település idén elnyerte a Magyarország történelmi fővárosa címet is. Ez az a hely, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak, a panoptikum hűvöse, a csillagvizsgáló lélegzetelállító panorámája, vagy épp az egri bazilika mindenkinek maradandó élményt nyújt. Cikkünkben körbejárjuk, miért megfelelő választás a szülőknek a gyerekbarát magyar város, Eger.

A Bükki nemzeti park tökéletes választás, ha gyerekkel kirándultok.

Fotó: Chlaus Lotscher / GettyImages

A gyerekbarát város, amely nem csak a szülőknek élmény

Sok szülő ismeri a dilemmát, hogy hogyan válasszon úgy úti célt, hogy ne csak ők kapcsolódhassanak ki, hanem a gyerekek is jól szórakozzanak. Magyarországon szerencsére több olyan település akad, amely kifejezetten családbarát programokkal, látnivalókkal és gyerekbarát szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Ezek közül az egyik legkedveltebb város Eger, ahol a történelem, a természet és a szórakozás tökéletes egyensúlyban van, ráadásul a kicsiknek is rengeteg élményt kínál.

Felfedezés játékosan

Eger belvárosa önmagában is meseszerű, a macskaköves utcákon sétálva könnyű elkalandozni a történelem világában. A várlátogatás különleges kaland a gyerekeknek, hiszen izgalmas kiállítások, interaktív bemutatók és történelmi várfalak várják őket. Nem kell attól tartani, hogy a kicsik unatkoznának, mert a gyerekbarát tárlatvezetéseken és a játékos programokon keresztül játszva tanulhatják meg, milyen volt az élet a végvári időkben.

Vizes élmények kicsiknek és nagyoknak

A nyár elképzelhetetlen vízpart nélkül, és Eger ezen a téren sem okoz csalódást. Az Egri Termálfürdőben és a közeli aquaparkban minden korosztály megtalálja a kedvenc elfoglaltságát: vannak pancsolók a legkisebbeknek, hullámmedence és csúszdák a nagyobbaknak, wellness-részleg a felnőtteknek. Így garantált, hogy a család minden tagja mosolyogva tér vissza a szállásra fürdőzés után.

Az Egri Termál- és Strandfürdő több medencét, csőcsúszdát, valamint egy 17. századi törökfürdőt is magában foglaló termálfürdő, amely gyerekbarát programokkal is vár.

Fotó: Berán Dániel / Megyei Hírlap

Természet és kaland

Ha a városnézés és a fürdőzés után a természet közelségére vágytok, a Bükk közelsége kimeríthetetlen lehetőségeket kínál. Rövid kirándulások, tanösvények és kalandparkok várják a családokat, ahol a kicsik is bátran kipróbálhatják ügyességüket. A Szalajka-völgy kisvasútja – Egerből 50 perces autóútra található – például klasszikus családi program: nem túl hosszú, izgalmas, és a gyerekek mindig hatalmas élménnyel élik meg a vonatozást a fák között.