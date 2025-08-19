5 kevéssé ismert, hátborzongató vérengzés a történelemből

A történelem legsötétebb esetei gyakran nem szerepelnek a tankönyvekben. Alább öt olyan vérfürdőt mutatunk be, amelyeket méltatlanul elfeledtek, pedig a brutalitásuk felér bármelyik hírhedt mészárlással.

A történelem egy sötét napja a halabdzsai vegyi támadás, más néven Halabdzsa mészárlás, amely az iraki-iráni háború befejező szakaszában, 1988. március 16-án történt.

Fotó: AFP / AFP

5 kevéssé ismert vérfürdő a történelemből

1. Batang Kali mészárlás (Malajzia, 1948)

A brit gyarmati hadsereg 24 ártatlan kínai munkást végzett ki a malajziai Batang Kaliban, egy „kommunistaellenes” rajtaütés során. Bár az esetről hivatalosan „tűzharcként” számoltak be, később brit katonák is bevallották: hidegvérrel gyilkoltak. A brit kormány a mai napig nem vállalt felelősséget.

2. Sand Creek mészárlás (USA, 1864)

A Colorado Terület milíciája több mint 150 békés cheyenne és arapaho őslakost gyilkolt le – főleg nőket, gyerekeket és időseket. A támadás brutális volt: testrészeket vágtak le trófeaként. Az amerikai közvélemény egy része felháborodott, de a felelősök többsége megúszta a büntetést.

3. Katyńi mészárlás (Lengyelország, 1940)

A Szovjetunió több mint 20 ezer lengyel tisztet és értelmiségit végzett ki a katyńi erdőben, majd évtizedekig a náci Németországra hárították a felelősséget. Csak 1990-ben ismerte el a Szovjetunió, hogy ők álltak a háttérben. A mészárlás a szovjetek által elfoglalt területeken történt, és a holttesteket tömegsírokban temették el Katynban, Mednojében és Pjatyihatkában. A gyilkosságokat a Szovjetunió Kommunista Pártja Politikai Bizottságának döntése alapján hajtották végre. A katyni mészárlás az 1940-ben meggyilkolt lengyel tisztek és értelmiségiek emlékére emléknapot is kapott Lengyelországban. A tragédia máig a lengyel történelem egyik legfájdalmasabb fejezete.

Andrzej Wajda lengyel filmrendező filmje a Katyńi mészárlás történetét és a hátramaradottak sorsát dolgozza fel.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

4. Csedzsu-szigeti vérengzés (Dél-Korea, 1948–1954)

A dél-koreai kormányerők mintegy 30 ezer civilt öltek meg egy kommunistaellenes „tisztogatás” során. A történteket évtizedekig elhallgatták, és a túlélőket hallgatásra kényszerítették. Csak a 2000-es években kezdődött el a nyilvános feltárás.

5. Halabja vegyi támadás (Irak, 1988)

Szaddám Husszein rezsimje egy brutális támadásban mintegy 5 ezer kurd civilt ölt meg néhány perc alatt vegyi fegyverekkel az iraki Halabja városában, főként nőket és gyermekeket. A támadás célja a kurdok megfélemlítése volt.