Több ezer lengyel katona holtteste a Katyni mészárlást követően

5 kevéssé ismert, hátborzongató vérengzés a történelemből

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 21:15
A történelem nemcsak győzelmekről és hőstettekről szól, hanem felfoghatatlan kegyetlenségekről is. Sok vérengzés a történelem perifériáján maradt, talán mert távoli országban történt, vagy mert egyszerűen politikailag túl kényelmetlen volt beszélni róla. Most ezek közül válogattunk olyan eseményeket, amelyek nemcsak brutálisak, de tanulságosak is. Jobb, ha nem feledkezünk meg róluk!
A történelem legsötétebb esetei gyakran nem szerepelnek a tankönyvekben. Alább öt olyan vérfürdőt mutatunk be, amelyeket méltatlanul elfeledtek, pedig a brutalitásuk felér bármelyik hírhedt mészárlással. 

Halabdzsa vegyi támadás, mészárlás, holttestek, teherautó, történelem
A történelem egy sötét napja a halabdzsai vegyi támadás, más néven Halabdzsa mészárlás, amely az iraki-iráni háború befejező szakaszában, 1988. március 16-án történt.
Fotó: AFP / AFP

5 kevéssé ismert vérfürdő a történelemből

1. Batang Kali mészárlás (Malajzia, 1948)

A brit gyarmati hadsereg 24 ártatlan kínai munkást végzett ki a malajziai Batang Kaliban, egy „kommunistaellenes” rajtaütés során. Bár az esetről hivatalosan „tűzharcként” számoltak be, később brit katonák is bevallották: hidegvérrel gyilkoltak. A brit kormány a mai napig nem vállalt felelősséget.

2. Sand Creek mészárlás (USA, 1864)

A Colorado Terület milíciája több mint 150 békés cheyenne és arapaho őslakost gyilkolt le – főleg nőket, gyerekeket és időseket. A támadás brutális volt: testrészeket vágtak le trófeaként. Az amerikai közvélemény egy része felháborodott, de a felelősök többsége megúszta a büntetést. 

3. Katyńi mészárlás (Lengyelország, 1940)

A Szovjetunió több mint 20 ezer lengyel tisztet és értelmiségit végzett ki a katyńi erdőben, majd évtizedekig a náci Németországra hárították a felelősséget. Csak 1990-ben ismerte el a Szovjetunió, hogy ők álltak a háttérben. A mészárlás a szovjetek által elfoglalt területeken történt, és a holttesteket tömegsírokban temették el Katynban, Mednojében és Pjatyihatkában.  A gyilkosságokat a Szovjetunió Kommunista Pártja Politikai Bizottságának döntése alapján hajtották végre. A katyni mészárlás az 1940-ben meggyilkolt lengyel tisztek és értelmiségiek emlékére emléknapot is kapott Lengyelországban. A tragédia máig a lengyel történelem egyik legfájdalmasabb fejezete.

Katyńi mészárlás, több ezer lengyel katona holtteste
Andrzej Wajda lengyel filmrendező filmje a Katyńi mészárlás történetét és a hátramaradottak sorsát dolgozza fel.  
Fotó: Photo12 via AFP / AFP

4. Csedzsu-szigeti vérengzés (Dél-Korea, 1948–1954)

A dél-koreai kormányerők mintegy 30 ezer civilt öltek meg egy kommunistaellenes „tisztogatás” során. A történteket évtizedekig elhallgatták, és a túlélőket hallgatásra kényszerítették. Csak a 2000-es években kezdődött el a nyilvános feltárás.

5. Halabja vegyi támadás (Irak, 1988)

Szaddám Husszein rezsimje egy brutális támadásban mintegy 5 ezer kurd civilt ölt meg néhány perc alatt vegyi fegyverekkel az iraki Halabja városában, főként nőket és gyermekeket. A támadás célja a kurdok megfélemlítése volt.  

Az esetet a legsúlyosabb, vegyi fegyverekkel végrehajtott, civilek elleni támadásként tartják számon a történelemben. A támadásban használt vegyi anyagok között szerepelt mustárgáz, szarin és más idegméreg hatású anyagok is. A mészárlás felelősségét Szaddám Huszein unokaöccsére, Ali Hasszán al-Madzsidra, más néven Vegyi Alira hárították, aki beismerő vallomást tett, és kivégezték.  

A nemzetközi közösség akkoriban vonakodott fellépni Szaddám Huszein ellen. Később a támadást az iraki legfelsőbb bíróság népirtásnak minősítette, és az ENSZ is elítélte.   

Miért nem tudhatunk ezekről a vérengzésekről?

Politikai érdekek: sok esetben az államok aktívan eltussolták az eseményeket.

Nyelvi és földrajzi távolság: ha valami nem a „nyugati” világban történt, gyakran nem kapott figyelmet.

Félelem és cenzúra: a túlélők gyakran nem beszélhettek, mert féltek, vagy megfélemlítették őket. 

Andrzej Wajda teljes filmje megtekinthető a Youtubon:

