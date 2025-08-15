UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szülinapos Magyarország: Te mennyit tudsz a múltunkról?

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 11:02
Közeleg az Augusztus 20. - Magyarország szülinapja.Te mennyit tudsz az államalapításról?

Augusztus 20. a magyar nemzeti ünnepek egyike, amely Szent István király, Magyarország első királya tiszteletére tartunk minden évben. Ezen a napon emlékezünk meg az államalapításról és a kereszténység felvételéről, amely alapjaiban formálta a magyar államot.

Az államalapítás tiszteletlére minden évben hatalmas tűzijáték show-val készül a főváros.
Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás:Origo

Az államalapítás ünnepe:

Szent István a 10–11. század fordulóján vezette be az új, keresztény alapokon nyugvó királyság intézményeit. Általa Magyarország a keresztény Európa részévé vált. István rendeletei, például a trónöröklés szabályozása és az ősiség jogának módosítása, megalapozták az ország hosszú távú stabilitását.

Augusztus 20. nem csupán történelmi emléknap: a magyar államiság, a törvényesség és a keresztény értékek ünnepe. Ezen a napon sokan tisztelegnek Szent István emléke előtt, és országszerte ünnepi szentmisét tartanak. A király halhatatlan „Szent Jobb”-ját, azaz Szent István jobbkezének maradványait is sokan megtekintik ilyenkor, mint szent ereklyét. 

Augusztus 20-án Magyarországon számos hagyományos és modern ünnepség zajlik:

  • Tűzijátékok és látványos show-műsorok a fővárosban, vidéki nagy és kisebb településeken. 
  • Szent István-napi szentmise a katolikus templomokban.
  • Állami kitüntetések átadása, amely a magyar állam és a közösség kiemelkedő tagjait ismeri el.
  • Kenyérszentelés, hiszen a kenyér az államalapítás és a gazdasági jólét szimbóluma.

Augusztus 20. emlékeztet minket Magyarország történelmi gyökereire, Szent István örökségére és az államiság megerősítésére. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy a magyarok együtt ünnepeljenek, büszkék legyenek múltjukra, és továbbadják ezeket az értékeket a jövő generációinak.

Ha érdekel, te többet tudsz-e mint egy ötödikes az államalapításról, töltsd ki játékos kvízünket! 

Kik voltak Szent István szülei?

 

