Mutatjuk milyen finomságokat lehet majd kóstolni a Szent István Napi programokon

Már augusztus 18-án megnyílik a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárban. Itt lehet majd megkóstolni többek között az ország tortáját és kenyerét is. Mutatjuk mikkel kényeztethetjük idén az ízlelőbimbóinkat Szent István Napon!

Számos díjnyertes finomságot Szent István Napján lehet először megkóstolni. Fotó: Ivan Pancic / Shutterstock

Ez lett idén az ország tortája

A Magyar Ízek utcájában augusztus 19-től lehet majd megkóstolni Magyarország Tortáját, a DCJ Stílusgyakorlatot. A gyulai Kézműves Cukrászda győztes alkotása meggyel és meggypálinkával teszi még emlékezetesebbé Dobos C. József klasszikusát, a dobostortát, de megtalálhatók benne a az eredeti torta jellegét adó nyersanyagok, úgymint a csokoládé, a vaj, a karamell és a vanília is.

Az év cukormentes tortáját is meg lehet majd kóstolni

A 2024-ben a Mákvirággal a Magyarország Tortája díjat elnyerő Kovács Alfréd ezúttal a Magyarország Cukormentes Tortája címért indult versenybe és meg is nyerte azt. Győztes alkotása, a Magyarország Cukormentes Tortája versenyen indított Álmodozó neve szorosan kapcsolódik a létrejöttéhez: a cukrász szó szerint megálmodta, majd reggel papírra vetette ötletét, megsütötte, és később, apró módosításokkal tökéletesítette. A tortában a kakaós-mandulalisztes piskótalapok közötti fahéjas, chiamagos meggyragut enyhén édes tejcsokoládé krém keretezi. A kimaradhatatlan roppanós elemet kakaóbab töret alkotja.

Az év kenyere is kapható lesz a Szent István Napi rendezvényen

A 2025-ös Szent István-napi kenyérverseny győztes terméke, az Alföldi Pajta kenyér és az év innovatív kenyere, a Mediterrán kenyér ugyancsak megkóstolható lesz a Magyar Ízek utcájában. A Szent István-napi kenyér világos tönkölyliszt, teljes kiőrlésű tönkölyliszt, BL55 és BL80 búzaliszt felhasználásával készül, kiegészülve sóval, vízzel, sertészsírral. Sütés előtt pedig 12 órát kovászolják, kézzel hajtogatják és formázzák, majd hosszan kelesztik. Az év innovatív kenyere -a Varga Pékség által készített Mediterrán kenyér- pedig extraszűz olivaolajjal és kiváló minőségű magyar liszttel készül.

Díjnyertes sétáló süteményt is kóstolhatnak majd a látogatók

Az idei Szent István Napi kenyérverseny Leveles sétáló sütemény kategória első helyezettje is kóstolható lesz augusztus 19. és 20. között a Magyar Ízek Utcájában. Az Augusztusi álom nevet viselő alkotás laminált croissant tésztában megbúvó brownie és meggyszósz, roppanós rétegek között.