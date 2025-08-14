UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Így tartanak nyitva az üzletek augusztus 20-án

augusztus 20
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 11:45
nyitvatartászárva
Augusztus 20-án, jövő hét szerdán, a boltok többsége zárva lesz.

Augusztus 20-án, az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepnapja, mivel szerdára esik – nincs munkanapáthelyezés, sem hosszú hétvége, egynapos ünnep lesz.

nyitva
Kevés üzlet lesz nyitva augusztus 20-án Fotó: Bús Csaba

A plázák, bevásárlóközpontok közleményei szerint akad, amelyik teljes körűen zárva lesz, de egyes helyeken néhány üzlet, egység kinyithat. A pontos információkért érdemes tehát az adott helyeken, vagy a weboldalakon előzetesen tájékozódni.

A benzinkutakon található shopokban, és az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek egy részénél lehet majd vásárolni, de lehetnek kisebb üzletek, trafikok is, amelyek kinyithatnak.

Az augusztus 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek:

  • a benzinkutak,
  • az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,
  • az önálló virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek is.

Több szolgáltató is közleményt adott ki, hogy a szemétszállítás rendjét nem érinti az ünnep – ahol szerdán szállítják el a szemetet, ott augusztus 20-án is el fogják szállítani.

Ami a strandokat, fürdőket illeti, a weben található információk szerint vannak helyek, ahol a szokásos nyitvatartás lesz érvényben, de van, ahol a vasárnapi nyitvatartás szerint várják a vendégeket augusztus 20-án, szerdán. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
