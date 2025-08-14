Így tartanak nyitva az üzletek augusztus 20-án

Augusztus 20-án, az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepnapja, mivel szerdára esik – nincs munkanapáthelyezés, sem hosszú hétvége, egynapos ünnep lesz.
A plázák, bevásárlóközpontok közleményei szerint akad, amelyik teljes körűen zárva lesz, de egyes helyeken néhány üzlet, egység kinyithat. A pontos információkért érdemes tehát az adott helyeken, vagy a weboldalakon előzetesen tájékozódni.
A benzinkutakon található shopokban, és az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek egy részénél lehet majd vásárolni, de lehetnek kisebb üzletek, trafikok is, amelyek kinyithatnak.
Az augusztus 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek:
Több szolgáltató is közleményt adott ki, hogy a szemétszállítás rendjét nem érinti az ünnep – ahol szerdán szállítják el a szemetet, ott augusztus 20-án is el fogják szállítani.
Ami a strandokat, fürdőket illeti, a weben található információk szerint vannak helyek, ahol a szokásos nyitvatartás lesz érvényben, de van, ahol a vasárnapi nyitvatartás szerint várják a vendégeket augusztus 20-án, szerdán.
