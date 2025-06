Ezek a Balaton legjobb halsütői: itt kóstolhatod meg a legízletesebb hekket

Nincs Balaton parti nyaralás sül hekk vagy keszeg nélkül!

Fotó: Forrás: Pixabay.com

Patkó Büfé – Zamárdi

A Patkó Büfé nem egy szokványos halsütöde, hiszen itt a halak mellett bográcsos ételeket is kínálnak. Ami igazán különlegessé teszi, hogy szinte minden alapanyagot helyi termelőktől szereznek be, így a halak is frissen, közeli haltenyészetekből érkeznek. Minden vasárnap piacot is tartanak a büfé udvarán, ami igazi közösségi esemény. A sült, vagy füstölt angolna és a pirított csülök pedig igazi csemege, amit érdemes megkóstolni, ha erre jársz.



Sió Étterem és Halsütő – Siófok

Siófokon a Sió Halsütő egy igazi régi motoros, ahol a minőség és a családi hagyományok kéz a kézben járnak. Itt a klasszikus sült halak mellett az újdonságok is helyet kapnak, például a harcsa cordon bleu, de ha valaki ragaszkodik a jól megszokott hekkhez, az sem fog csalódni. Ez a hely azoknak való, akik szeretik a balatoni ízeket, de nyitottak az újításokra is. A tulajdonosok odafigyelnek a frissességre, így a hekk mellett mindig találsz friss halakat is.

A balatoni halsütők nemcsak a halról szólnak, hanem a balatoni hangulatról, életérzésről is. Egy jó hekk vagy sült keszeg mellett a Balaton illata, a nyári napsütés, és az a laza, barátságos derű is legalább annyira fontos, ami miatt évről évre visszatérünk a magyar tengerhez.

Ha mégsem tudnál lejutni a Balatonhoz, otthon így készíthetsz mennyei sült hekket: