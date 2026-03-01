Orbán Viktor: "Nem engedjük, hogy 1000 forintra emeljék a benzin árát"

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 18:23
Százhalombattára látogatott a miniszterelnök.

Százhalombattán, a kőolajfinomítóban tartott terepszemlét Orbán Viktor, melyről videót is megosztott közösségi oldalán. A képsorok mellett üzent is: "Nem engedjük, hogy 1000 forintra emeljék a benzin árát. Letörjük Zelenszkij olajblokádját!"

Mint ismert, még január végén állt le a kőolajszállítás a Barátság-kőolajvezetéken. Az ukránok azonban annak ellenére nem akarják visszakapcsolni a szállítást, hogy több jelentés szerint is elhárult minden technikai-műszaki akadály, ráadásul Ukrajna magyar és szlovák szakértőket sem akar a Druzsba közelébe engedni. Zelenszkij gyakorlatilag olajblokád alá vett minket, zsarolja az országot, akciójával pedig a Brüsszel-párti Tiszát támogatja.

Orbán Viktor videójából kiderül: a háború kitörése óta 22-szer állt le a Barátság, ebből 15-ször háborús okok miatt. Hogy miért más a huszonharmadik? Mert eddig mindig lehetett tudni, mikor indul újra a kőolajszállítás, most azonban Ukrajna hallgat, a szolgáltatás pedig nem indul újra. "Nem műszaki, hanem politikai döntés van, ez a gyanúm" - magyarázta a miniszterelnök.

