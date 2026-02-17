Marco Rubio: Ez a mi nemzeti érdekünk, hogy Magyarország sikeres legyen!

"Energiabiztonság, olcsó energia a magyar családok számára. Ez az igazi aranykor" - üzente Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki egy videót is közzé tett, melyben arról beszél: kulcsfontosságú megállapodások születtek Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között az energia területén. "Ez kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára. És ezek a megállapodások az Egyesült Államok Elnökének Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon, hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is biztonságban legyen az energiaellátás felől, és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani" - magyarázta a miniszterelnök.

Marco Rubio magyarországi látogatása során kiemelte, mennyire fontos az Egyesült Államoknak hazánk és a nemzeti kormány sikere. "Azt szeretnénk, hogy folytassa a munkát, hogy a gazdaságunk prosperáljon, és az ország jól teljesítsen. Ez a mi nemzeti érdekeinket szolgálja, különösen, amíg Ön a miniszterelnök" - fordult Orbán Viktorhoz, majd így folytatta: