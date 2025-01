Itt vannak a bizonyítékok: a kiutasított embercsempész nem követhette el a balesetet, hónapok óta Moldáviában tartózkodik

A Bors egyértelmű bizonyítékok birtokába jutott, hogy nem a hazánkból korábban kiutasított moldáv embercsempész okozta azt a súlyos közlekedési balesetet Budapesten a XI. kerületben, amelyben többen is súlyosan megsérültek.

Tiganciuc Serghei

A jelenleg Moldáviában tartózkodó férfi ugyanis miután megtudta, hogy mivel gyanúsítják, Moldáviából, elektronikus úton megbízott egy budapesti ügyvédi irodát, hogy képviselje, segítse tisztázni, hogy már hónapok óta, miután kiutasítására sor került, nem tartózkodik Magyarországon, így a balesethez nincs semmi köze. A kiutasított embercsempész külön kézzel írt nyilatkozatot is eljuttatott az ügyvédi irodához, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában leírta, hogy kiutasítása óta nem hagyta el Moldáviát, jelenleg is ott tartózkodik.

A Bors további információkhoz jutott a baleset körülményeit illetően. Eszerint a balesetet okozó kocsiban megtaláltak egy telefont, amelyről kiderült, hogy annak sincs köze a kiutasított embercsempészhez, a készüléket kizárólag a testvére használta. A Bors úgy értesült, hogy a gépkocsiban egy női táskát is találtak okmányokkal és olyan dokumentumokkal, amelyekből nyilvánvalónak látszik, hogy a táska a kiutasított embercsempész testvérének élettársáé.

Információk jutottak el a Borshoz azzal kapcsolatban is, hogy két olyan szállodában, ahol korábban tartózkodtak, fényképek alapján a kiutasított embercsempész testvérét és élettársát ismerték fel az alkalmazottak és más vendégek.

Vagyis egyértelmű bizonyítékok állnak már rendelkezésre, hogy a nagy felháborodást keltő balesetet, nem a kiutasított embercsempész, hanem a testvére követte el.

Nem az embercsempészet miatt tavaly novemberben elítélt 23 éves moldáv férfi okozta a vasárnap esti súlyos autóbalesetet Budapesten, hanem annak testvére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteki sajtótájékoztatóján közölték, hogy két a férfi a megtévesztésig hasonlít egymásra, és rendszeresen használták egymás okmányait is. Beszámoltak arról is, hogy a korábban Magyarországról kiutasított embercsempész a baleset idején Moldovában tartózkodott, jelenleg is ott van.