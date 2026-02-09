Lövések dördültek az ukrán-magyar határon

Drámai jelenetek játszódtak le az ukrán-magyar határ térségében a napokban: az éjszakában lövések dördültek. Az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Igazgatósága tájékoztatása szerint a munkácsi határőrök egy külföldi embercsempészt és társait tartóztatták fel.

Az ukrán-magyar határon próbáltak menekülni a háború borzalmai elől Fotó: NurPhoto via AFP

Kiderült: a külföldi embercsempész egy magyar férfi volt. A Munkácsi Határőregység információi alapján az asztélyi és a badalói kirendeltség munkatársai összesen hat férfit állítottak elő: egy magyar állampolgárt és öt ukrán férfit - írja a Kárpátinfo.

Az elfogás nem zajlott zökkenőmentesen. Két ukrán férfi megpróbált elmenekülni a határ közelében, ezért a határőrök figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe. A lövések végül megtették hatásukat: a férfiakat elfogták, így nem jutottak át a magyar oldalra.

A helyszín Csoma település külterülete, itt az embercsempészek hátrahagyták azt a terepjárót is, amellyel a kísérőt és az „ügyfeleket” a határ közelébe szállították.

A nyomozás megállapította: az elfogott magyar állampolgár kísérőként működött közre, és az ukrán férfiakat Magyarország területére akarta átvezetni. A vallomások szerint a szervezők összesen mintegy 55 ezer amerikai dollár bevétellel számoltak az illegális akcióból – személyenként 9–15 ezer dollár közötti összegért vállalták az átszöktetést.

Megtudtuk: a határőrök értesítették a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság munkatársait, az ügyet bejegyezték az egységes előzetes nyomozási nyilvántartásba. Lefoglalták a terepjárót, a készpénzt és azokat a mobiltelefonokat, amelyek bizonyítékokat tartalmazhatnak az illegális tevékenységről.

A magyar állampolgárt az ukrán Büntetőeljárási Törvény 208. cikke alapján őrizetbe vették, és értesítették a Büntető Törvénykönyv 332. cikkének (3) bekezdése szerinti bűncselekmény gyanújáról. A Beregszászi Járási Bíróság 60 napos előzetes letartóztatást rendelt el, 3,5 millió hrivnya óvadék lehetőségével.

Az öt ukrán állampolgárral szemben közigazgatási eljárás indult, ügyeiket bíróság elé terjesztették. A nyomozás folytatódik, a hatóságok az embercsempész-hálózat további szervezőit is keresik.