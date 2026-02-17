Botrány a szomszédban: rejtett kamerával kukkolta a sportolónőket a perverz

Egy férfit azzal vádolnak, hogy az ausztriai Altach női focicsapatának öltözőiben és zuhanyzóiban kamerákat helyezett el. A felvételeken mintegy 30 nőt azonosítottak, és néhányan polgári pert fontolgatnak a vádlott ellen.

Kamerákat helyezett el női csapat öltözőjében egy férfi

Több helyen is rejtett kamerákat helyezett el a férfi

Egy játékos, aki novemberben névtelenül nyilatkozott a Vorarlberger Nachrichten újságírójának, elmondta:

Egy dolog biztos: ez sokáig fog tartani… Vannak jobb és rosszabb napok. De a gondolataim természetesen gyakran erre az esetre összpontosulnak. És amikor ez megtörténik, az ember arra gondol, milyen undorító és szörnyű, ami itt történt.

A történteknek komoly következményei voltak. Michaela Schmidt sportminiszter „undorítónak” nevezte a bűncselekményeket. Kijelentette: hihetetlen, hogy a női csapat a saját öltözőjében sincs biztonságban, és felszólította a hatóságokat a vizsgálat megindítására, valamint a klubot egy teljes körű átalakítás végrehajtására.

A tettest felvevőeszközökkel való visszaéléssel, valamint szexuális zaklatást ábrázoló képanyagok kezelésével vádolják. A helyi média szerint az anyagot azt követően fedezték fel, hogy a német és svájci hatóságok gyermekpornográfia gyanúja miatt indítottak vizsgálatot.

Az Altach igazgatótanácsának asszisztense közölte: a klub belső eljárást indított további védelmi és megelőző intézkedések kidolgozására, és együttműködik az Osztrák Labdarúgó Szövetséggel, valamint az Osztrák Sportszövetséggel a sportban alkalmazandó fokozott biztonsági intézkedések kialakításában, amelyeket márciusban lepleznek le - írja a The Guardian.