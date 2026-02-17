Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Botrány a szomszédban: rejtett kamerával kukkolta a sportolónőket a perverz

kamera
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 17:50
bűncselekményöltöző
Az öltözőből és a zuhanyzóból is kerültek elő felvételek. A kamerákat elrejtő férfi végül bíróság elé került.
Bors
A szerző cikkei

Egy férfit azzal vádolnak, hogy az ausztriai Altach női focicsapatának öltözőiben és zuhanyzóiban kamerákat helyezett el. A felvételeken mintegy 30 nőt azonosítottak, és néhányan polgári pert fontolgatnak a vádlott ellen.

Kamerákat helyezett el női csapat öltözőjében egy férfi
Kamerákat helyezett el női csapat öltözőjében egy férfi
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Több helyen is rejtett kamerákat helyezett el a férfi

Egy játékos, aki novemberben névtelenül nyilatkozott a Vorarlberger Nachrichten újságírójának, elmondta:

Egy dolog biztos: ez sokáig fog tartani… Vannak jobb és rosszabb napok. De a gondolataim természetesen gyakran erre az esetre összpontosulnak. És amikor ez megtörténik, az ember arra gondol, milyen undorító és szörnyű, ami itt történt.

A történteknek komoly következményei voltak. Michaela Schmidt sportminiszter „undorítónak” nevezte a bűncselekményeket. Kijelentette: hihetetlen, hogy a női csapat a saját öltözőjében sincs biztonságban, és felszólította a hatóságokat a vizsgálat megindítására, valamint a klubot egy teljes körű átalakítás végrehajtására.

A tettest felvevőeszközökkel való visszaéléssel, valamint szexuális zaklatást ábrázoló képanyagok kezelésével vádolják. A helyi média szerint az anyagot azt követően fedezték fel, hogy a német és svájci hatóságok gyermekpornográfia gyanúja miatt indítottak vizsgálatot.

Az Altach igazgatótanácsának asszisztense közölte: a klub belső eljárást indított további védelmi és megelőző intézkedések kidolgozására, és együttműködik az Osztrák Labdarúgó Szövetséggel, valamint az Osztrák Sportszövetséggel a sportban alkalmazandó fokozott biztonsági intézkedések kialakításában, amelyeket márciusban lepleznek le - írja a The Guardian.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu