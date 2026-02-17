Itt az HBO elképesztő terve: Még 20 évig nem kell elköszönnünk A hét királyság lovagjától

Majdnem egy hónappal ezelőtt, 2026. január 18-án indult útnak a George R.R. Martin-univerzum lovagregénye, A hét királyság lovagja, mely a Trónok harca utolsó előtti évada óta talán a legjobb dolog, ami a franchise-zal történhetett. A fegyverhordozóból lett lovag, Ser Duncan, a Magas és hű segédje, Egg Targaryen kalandjainak első felvonása pedig lassan már a végéhez is ér, hiszen már csak egy epizód maradt hátra, és az biztos hatalmasat fog szólni.

A hét királyság lovagja hetek óta legnézettebb HBO Max-sorozatok listájának élmezőnyében van (Fotó: IMDb)

A hét királyság lovagja 5. részében tovább fokozódtak az izgalmak, hiszen végre sor került a Ser Duncan sorsáról döntő lovagi ütközetre, ami olyan szintű brutalitást, vérfürdőt és katartikusan lélegzetelállító pillanatokat okozott, hogy alig győzzük kivárni a jövő hétfői évadfinálét.

Már úton van A hét királyság lovagja 2. évada

Akiket ne adj’ isten, a szívbaj kerülgetne attól, hogy huzamosabb ideig el kell köszönniük a rögbijátékosból lett lovagtól vagy az egész világot meghódító kopasz pöttöm kisfiútól, meg szeretnénk nyugtatni, ugyanis jövő héten hiába ér véget a 6. epizóddal A hét királyság lovagja, már javában zajlik a 2. évad forgatása, sőt, már az első fejezet premiere előtt nekiláttak a folytatás munkálatainak.

Minden nap forgattunk az elmúlt két hétben. Meglátjuk, mi lesz a közönség reakciója, és meglátjuk, folytatjuk-e a munkát, de ezek a karakterek alaposan hozzánőttek a szívemhez és imádom ezeket a történeket

− mondta még múlt hónapban az Esquire-nek a sorozat producere, Ira Parker.

Ser Duncan még legalább egy évad erejéig biztosan szórakoztatni fogja a nézőket (Fotó: IMDb)

A fogadtatás pedig nem is lehetett volna erősebb: A hét királyság lovagja 4. része például az egész franchise egyik legjobbra értékelt epizódja lett. Így aligha lesz kérdés egy percig is az alkotók számára, folytassák-e a munkálatokat. A hét királyság lovagja 2. évada pedig előreláthatóan már 2027 elején landolhat az HBO Max-sorozatok kínálatában.

Még 20 évig nem köszön el az HBO Max szuperszériája?

Nyakunkon az évad záróakkordja, jövőre jön a folytatás, és ahogy Horst Fuchs mondta anno: „És ez még mindig semmi.”

A jelenleg mindössze 11 esztendős Dexter Sol Ansell lehet a Trónok harca-franchise következő vezető arca (Fotó: KGC-356)

Az imént említett Ira Parker ugyanis olyan tervet vázolt fel, minek hallatán minden Trónok harca-fanatikus egyszerre csettinthet örömében. Tudniillik a könyvek folytatásával még mindig késlekedő George R.R. Martin annyi Dunk és Egg-sztorival látta el az alkotókat, ami további 10-12 évadra is elég lenne.