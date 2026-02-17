Sokak kedvenc TV-csatornája visszakapja a régi nevét!

Hamarosan a korábban jól megszokott arculattal és logóval tér vissza a TV2 Csoport női tematikájú csatornája. A FEM3 két évvel ezelőtt változott TV2 Klubbá, azonban a nézői visszajelzések és vezetői döntések értelmében 2026. március 8-án visszakapja régi nevét és egyúttal a programkínálata is frissül.
Az elsősorban nőket megcélzó kábelcsatorna 2010-ben indult, életmód-, főző-, felújító-, és átalakító műsorokkal a fókuszában, majd 2016-ban esett át arculatfrissítésen. Ezt a megszokott és közkedvelt látványvilágot és nevet kapja vissza március 8-án a tematikus csatorna. A nézők a megszokott programhelyen találják majd meg régi-új kedvenceiket. A nyitónap hétvégéjén a filmek szerelmesei válogathatnak olyan nagysikerű alkotások közül, mint a Bridget Jones-trilógia mindhárom epizódja, a Szex és New York, vagy éppen a Csajok háborúja Kate Hudson és Anne Hathaway főszereplésével.
„Amikor csatlakoztam a TV2 Csoporthoz, egyértelmű volt számomra, hogy a csatornaportfólió fejlesztése lesz az egyik legfontosabb feladatunk. Azóta bebizonyosodott, hogy ez a stratégia nemcsak helyes volt, hanem meghatározó is a piaci pozíciónk szempontjából. A főcsatorna mellett a kábelcsaládunk ma már a teljes médiapiac egyik legstabilabb és legsikeresebb pillére: kábelportfóliónk a 2025 teljes évet vizsgálva piacvezető volt teljes napon és főműsoridőben is.* A nézői igények folyamatos változását figyeljük, és ehhez igazítjuk a tartalmi és márkastratégiánkat is. Ennek része az a döntés, hogy a nőket célzó csatornánk két év után visszakapja a jól ismert FEM3 nevet. Ez a márka 2010 óta erős és beazonosítható a nézők számára, és meggyőződésünk, hogy a visszatérés tovább erősíti a portfólió egységét és piaci teljesítményét” – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.
A névváltozás a tartalmakat is érinti, vadonatúj hétköznap esti főműsoridős programkínálat várja az érdeklődőket a FEM3 csatornán. Március 9-től a 19 órás sávban a hatalmas sikerrel futott Lakásvadászok első évada lesz műsoron, este nyolctól csatorna premier érkezik: a Hogyan készül? Megmutatjuk! korábbi népszerű évadai láthatóak, míg 21 órától a közkedvelt Kastélyból álomotthon kalauzolja el Franciaország ódon palotáiba a felújítós műsorok rajongóit. A népszerű lifestyle-tartalmak közül érkezik még a Gyűjtögetők 14. évadának országos tévépremiere, Dr Pimple Popper – A nagy kitörés sorozata, valamint a Nagyratörő tervek című angol széria.
