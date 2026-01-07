Csak sóutántöltésért és tankolni állnak meg a hóhelyzetben a munkagépek

A januári tél nem csupán a havat lapátolóknak adja fel a leckét, hanem alaposan megdolgoztatja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő, azaz az MKIF munkatársait is. A közútkezelő alkalmazottai a hétfő és kedd éjszakai havazás miatt extrém időbeosztásban dolgoztak annak érdekében, hogy az ország forgalmas közútjai a hóhelyzet dacára is járhatóak maradjanak.

Éjt nappallá téve dolgoznak az MKIF munkatársai a hóhelyzet enyhítésén - sikerrel Fotó: MKIF - Facebook

A hirtelen előállt hóhelyzet sem fogott ki az MKIF munkatársain

Azt követően, hogy az ország útjai a hétfő esti nagy havazás után keddre virradóra is járhatóak maradtak, a hóhelyzet újabb kihívás elé állította a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztőt azzal, hogy kedd estére megérkezett az ígért hózápor második hulláma. Azonban ezt a próbát is sikerrel vette a társaság, amely kedd éjjel összesen 167 munkagéppel küzdött a hóhelyzetben, ezekkel pedig 2600 tonna sót és 350 ezer liter sóoldatot vitt fel az általa üzemeltetett pályaszakaszokra, amelyek így a jelentős havazás dacára is járhatóak maradtak.

Megállás nélkül dolgozunk a pályákon, csak tankolás és sóutántöltés idejére térnek vissza a gépek a mérnökségre. Az elmúlt 24 órában is folyamatosan pályán voltak munkatársaink. A havazás megkezdése előtt úgynevezett preventív alászórást végeztünk valamennyi általunk üzemeltetett szakaszon, a hóesés megindulása után pedig az ekézést és sózást is megkezdtük

– olvasható a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közleményében.

Az autópályákon is folyamatosan dolgoznak a munkagépek Fotó: Facebook - MKIF

A társaság szerint a burkolatok jelenleg mindenhol sónedvesek, illetve latyakosak. A látási viszonyok azonban szinte mindenhol jók. Hozzátették, hogy a forgalmasabb pályák közül

az M7 és az M3 is járható

és helyreállt az eredeti forgalmi rend az M1-en Budapest és Hegyeshalom felé is biztosított a két sáv.

Az MKIF szerint ugyan szakaszos torlódások még lehetnek, de ezeket gyakran azok a kamionosok okozzák, akik a pihenőidejüket szabálytalanul veszik ki és nemes egyszerűséggel megállnak a forgalmi sávban – ezzel akadályozva a téli elhárítási feladatokat, amelyek persze büntetőjogi felelősséggel járnak.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő szerint azzal együtt, hogy a hóhelyzet dacára a magyar utak járhatóak, fontos, hogy

továbbra is csak megfelelő műszaki állapotú járművel, elegendő üzemanyaggal, valamint kellő felkészültséggel induljon mindenki útnak!

Előtte pedig tájékozódjon az általuk üzemeltetett úthálózat állapotáról, illetve a hiteles és friss közúti információk érdekében keressék fel az Útinform, valamint az MKIF Facebook-oldalának Messenger csoportját, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat.