Csak sóutántöltésért és tankolni állnak meg a hóhelyzetben a munkagépek

A januári tél nem csupán a havat lapátolóknak adja fel a leckét, hanem alaposan megdolgoztatja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő, azaz az MKIF munkatársait is. A közútkezelő alkalmazottai a hétfő és kedd éjszakai havazás miatt extrém időbeosztásban dolgoztak annak érdekében, hogy az ország forgalmas közútjai a hóhelyzet dacára is járhatóak maradjanak.
Azt követően, hogy az ország útjai a hétfő esti nagy havazás után keddre virradóra is járhatóak maradtak, a hóhelyzet újabb kihívás elé állította a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztőt azzal, hogy kedd estére megérkezett az ígért hózápor második hulláma. Azonban ezt a próbát is sikerrel vette a társaság, amely kedd éjjel összesen 167 munkagéppel küzdött a hóhelyzetben, ezekkel pedig 2600 tonna sót és 350 ezer liter sóoldatot vitt fel az általa üzemeltetett pályaszakaszokra, amelyek így a jelentős havazás dacára is járhatóak maradtak.
Megállás nélkül dolgozunk a pályákon, csak tankolás és sóutántöltés idejére térnek vissza a gépek a mérnökségre. Az elmúlt 24 órában is folyamatosan pályán voltak munkatársaink. A havazás megkezdése előtt úgynevezett preventív alászórást végeztünk valamennyi általunk üzemeltetett szakaszon, a hóesés megindulása után pedig az ekézést és sózást is megkezdtük
– olvasható a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közleményében.
A társaság szerint a burkolatok jelenleg mindenhol sónedvesek, illetve latyakosak. A látási viszonyok azonban szinte mindenhol jók. Hozzátették, hogy a forgalmasabb pályák közül
Az MKIF szerint ugyan szakaszos torlódások még lehetnek, de ezeket gyakran azok a kamionosok okozzák, akik a pihenőidejüket szabálytalanul veszik ki és nemes egyszerűséggel megállnak a forgalmi sávban – ezzel akadályozva a téli elhárítási feladatokat, amelyek persze büntetőjogi felelősséggel járnak.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő szerint azzal együtt, hogy a hóhelyzet dacára a magyar utak járhatóak, fontos, hogy
továbbra is csak megfelelő műszaki állapotú járművel, elegendő üzemanyaggal, valamint kellő felkészültséggel induljon mindenki útnak!
Előtte pedig tájékozódjon az általuk üzemeltetett úthálózat állapotáról, illetve a hiteles és friss közúti információk érdekében keressék fel az Útinform, valamint az MKIF Facebook-oldalának Messenger csoportját, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat.
