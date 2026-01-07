Nincs mitől tartani: a Magyar Honvédség havazás idején is segít a bajban

A Magyar Honvédség segít a bajban - közölte a honvédelmi miniszter szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában, a havazás kapcsán.
A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igénye szerint ott vagyunk mindenhol, ahol kell, járművel, eszközzel, emberrel
- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
