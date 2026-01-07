Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nincs mitől tartani: a Magyar Honvédség havazás idején is segít a bajban

szalay - bobrovniczky kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 13:13
magyar honvédséghavazás
Ezt mondta el a honvédelmi miniszter a havazás kapcsán.
Bors
A szerző cikkei

A Magyar Honvédség segít a bajban - közölte a honvédelmi miniszter szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában, a havazás kapcsán.

A Magyar Honvédség segít havazás idején / Fotó: Alessandro Della Valle

A Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igénye szerint ott vagyunk mindenhol, ahol kell, járművel, eszközzel, emberrel

- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
