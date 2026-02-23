Gyilkosság Szolnokon: hátborzongató, miért ölték meg Jancsi bácsit

Mint arról a Bors is beszámolt, a rejtélyes gyilkosság Szolnok egy nyugodt, kertvárosi környékén történt február 16-án: a köztiszteletnek örvendő, sokak által ismert és kedvelt 79 éves K. János holttestét a nyugdíjjal csengető postás találta meg. A gyilkos azonban már nem volt a házban, a később elfogott abonyi férfi ekkor már messze járt.
A helyiek közül sokan féltették már korábban is a nyugdíjast: a jó körülmények között, takaros portáján élő férfi ugyanis nagy mennyiségű pénzt is tartott otthon, amit nem titkolt senki elől. Olyannyira nem, hogy szinte mindenki tudott arról, hogy a férfi nem szereti a bankkártyát, így inkább a házban tartja minden vagyonát. Úgy tudjuk, hogy a környékről többen féltették az idős férfit attól, hogy valaki meglopja vagy kirabolja, ezért jelezték neki: beszéljen óvatosabban a pénzügyeiről.
Éreztük, hogy ebből baj lesz, mert hát sokan tudták, hogy Jánosnak minden pénze otthon van. De hogy pont ő legyen az, aki ezért megtámadja és végez vele...
– csóválta a fejét János egyik környékbeli ismerőse. A gyilkosság után elmenekülő 46 éves abonyi férfit ugyanis hamarosan elfogták, és mindenki döbbenetére kiderült, hogy az illető nem más, mint a többek által ismert és jól szituált korábbi vasúti dolgozó és ingatlanos, M. Péter az. Nem csak ezért sokkolta őket a gyilkos kiléte: M. Péter emellett János bácsi volt párjának a fia is volt, így vélhetően pontosan ismerte a férfi pénzügyi szokásait, a férfi pedig bizalommal engedte be otthonába. A környékbeliek mégsem értették, miért ölt:
Nem úgy tűnt, mint akinek nincs betevője és egy nyugdíjas pénzére szorulna. Utazgatott, amennyire tudjuk, dolgozott és normális életet élt
– mondta korában egy környékbeli. Közösségi oldalát szemlélve valóban nem úgy tűnt, min akinek nincs mit a tejbe aprítania: az ugyanis külföldi utazásokról és jómódról tanúskodott.
Elfogása után a férfi beismerő vallomást is tett, akkor azt állította, hogy egy vita után támadta meg a férfit.
Most azonban úgy tűnik, mégis beigazolódott a szolnokiak félelme és a férfi a pénzért ölt: kiderült, hogy Péter a gyilkosság után átkutatta a házat, a zsebeit pedig megtömte a talált készpénzzel.
A környéken még mindig megborzonganak az emberek, ha a szépen felújított, zöld családi ház előtt kell elmenniük, csak horrorházként emlékeznek rá. János bácsival ugyanis brutálisan végzett gyilkosa: egy hegyes, éles tárggyal többször, testszerte megütötte és megszúrta a nyugdíjast.
Ha tehetem, nem arra megyek, rossz érzés fog el, ha a házra nézek. Tudom, mi történt ott, még mindig ráz tőle a hideg
– magyarázta egy asszony. M. Pétert azóta letartóztatták, mivel fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye: tette után ugyanis a férfi több bizonyítékot is eltüntetett vagy megsemmisített, például az aznap viselt nadrágot és a gyilkos fegyvert is. A férfi jelenleg is a rácsok mögött van, a rendőrök pedig nyomoznak az ügyben.
